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Підрозділи БпЛА 11-ї бригади НГУ за тиждень завдали 632 ураження по ворогу. ВIДЕО

За минулий тиждень підрозділами безпілотних комплексів 11-ї бригади імені Михайла Грушевського Південного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України на Запоріжжі та Херсонщині здійснено 632 вогневих ураження противника та його бойових позицій.

Про це у своєму телеграм-каналі зазначає командувач Національної гвардії України Олександр Півненко, інформує Цензор.НЕТ.

Серед результатів влучної роботи знищено або пошкоджено:

  • 114 спостережних постів;

  • 107 укриттів;

  • 88 БпЛА різного типу;

  • 28 антен;

  • 25 одиниць авто-бронетехніки;

  • 8 гаубиць;

  • 6 гармат;

  • 8 складів із боєкомплектом, ПММ та майном;

  • 2 генератори;

  • 2 радіолокаційні системи;

  • 3 РСЗВ;

  • 2 човни.

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Автор: 

армія рф (21211) знищення (10301) Запорізька область (4949) Національна гвардія НГУ (1796) Півненко Олександр (44) 11-а бригада НГУ імені Михайла Грушевського (21) Херсонська область (6709)
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