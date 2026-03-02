914 0
Підрозділи БпЛА 11-ї бригади НГУ за тиждень завдали 632 ураження по ворогу. ВIДЕО
За минулий тиждень підрозділами безпілотних комплексів 11-ї бригади імені Михайла Грушевського Південного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України на Запоріжжі та Херсонщині здійснено 632 вогневих ураження противника та його бойових позицій.
Про це у своєму телеграм-каналі зазначає командувач Національної гвардії України Олександр Півненко, інформує Цензор.НЕТ.
Серед результатів влучної роботи знищено або пошкоджено:
-
114 спостережних постів;
-
107 укриттів;
-
88 БпЛА різного типу;
-
28 антен;
-
25 одиниць авто-бронетехніки;
-
8 гаубиць;
-
6 гармат;
-
8 складів із боєкомплектом, ПММ та майном;
-
2 генератори;
-
2 радіолокаційні системи;
-
3 РСЗВ;
-
2 човни.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль