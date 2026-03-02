Підрозділи БпЛА 11-ї бригади НГУ за тиждень завдали 632 ураження по ворогу. ВIДЕО

За минулий тиждень підрозділами безпілотних комплексів 11-ї бригади імені Михайла Грушевського Південного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України на Запоріжжі та Херсонщині здійснено 632 вогневих ураження противника та його бойових позицій.

Про це у своєму телеграм-каналі зазначає командувач Національної гвардії України Олександр Півненко, інформує Цензор.НЕТ.

Серед результатів влучної роботи знищено або пошкоджено:

114 спостережних постів;

107 укриттів;

88 БпЛА різного типу;

28 антен;

25 одиниць авто-бронетехніки;

8 гаубиць;

6 гармат;

8 складів із боєкомплектом, ПММ та майном;

2 генератори;

2 радіолокаційні системи;

3 РСЗВ;

2 човни.

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