Оператори 422-го полку "LUFTWAFFE" уразили ЗРК "Бук М1" окупантів. ВIДЕО

Оператори дронів 422-го окремого полку безпілотних систем "LUFTWAFFE" виявили зенітний ракетний комплекс "Бук М1" окупантів у смузі своєї відповідальності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударні безпілотники одразу вилетіли до ворожої цілі та завдали точних ударів по техніці.

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У результаті на оприлюднених кадрах видно, як замаскована в лісосмузі техніка спалахує та детонує після влучань.

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