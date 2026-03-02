Оператори 422-го полку "LUFTWAFFE" уразили ЗРК "Бук М1" окупантів. ВIДЕО
Оператори дронів 422-го окремого полку безпілотних систем "LUFTWAFFE" виявили зенітний ракетний комплекс "Бук М1" окупантів у смузі своєї відповідальності.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударні безпілотники одразу вилетіли до ворожої цілі та завдали точних ударів по техніці.
У результаті на оприлюднених кадрах видно, як замаскована в лісосмузі техніка спалахує та детонує після влучань.
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Хто придумав таку назву цьому пiдроздiлу, та й ще таку емблему? Won't sit well with the jews, I guess...