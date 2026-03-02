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Оператори 422-го полку "LUFTWAFFE" уразили ЗРК "Бук М1" окупантів. ВIДЕО

Оператори дронів 422-го окремого полку безпілотних систем "LUFTWAFFE" виявили зенітний ракетний комплекс "Бук М1" окупантів у смузі своєї відповідальності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударні безпілотники одразу вилетіли до ворожої цілі та завдали точних ударів по техніці.

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У результаті на оприлюднених кадрах видно, як замаскована в лісосмузі техніка спалахує та детонує після влучань.

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Автор: 

армія рф (21211) знищення (10301) ЗСУ (8788) дрони (8364) ЗРК (290) Сили безпілотних систем (518)
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Файно горить..
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02.03.2026 17:10 Відповісти
Ваффе - воно і у Німеччині Ваффе! Хай сцюцця, покидьки!
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02.03.2026 17:21 Відповісти
Слава Україні
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02.03.2026 18:26 Відповісти
*следопит*
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02.03.2026 18:45 Відповісти
Харашо гарiт! Очевидно ракети були там, тому добре палало!
Хто придумав таку назву цьому пiдроздiлу, та й ще таку емблему? Won't sit well with the jews, I guess...
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02.03.2026 20:44 Відповісти
Они из ультрас наверно. Не одобряю, но не думаю что они представляют реальную опасность для евреев
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02.03.2026 22:21 Відповісти
 
 