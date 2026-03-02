Троє окупантів намагаються снігом загасити свій танк, палаючий після детонації БК. ВIДЕО

На Луганському напрямку зафіксовано черговий приклад успішного полювання на важку бронетехніку ворога, яке завершилося справжнім трагікомічним шоу від загарбників. Як повідомляє Цензор.НЕТ, спільними зусиллями розвідників 77-ї окремої аеромобільної бригади та екіпажів важких бомберів Lasar’s Group (НГУ) було знищено російський танк.

Подія відбулася у смузі відповідальності 10-го армійського корпусу, де ворог намагався сховати техніку, але став жертвою "нічних мисливців".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Хронологія демілітаризації:

Виявлення: Розвідники 77-ї ОАеМБр за допомогою засобів аеророзвідки вистежили танк окупантів та оперативно передали координати побратимам із Нацгвардії.

Удар "важковаговиків": Пілоти Lasar’s Group відпрацювали по цілі двома точними скидами. Результат не змусив на себе чекати - на кадрах зафіксована потужна детонація боєкомплекту, що перетворила танк на купу металобрухту.

"Снігова магія" РФ: Після влучання на місце події прибігли уцілілі російські солдати та почали кидати у палаючий танк сніг, однак техніка вигоріла вщент.

Також дивіться: Екіпажі "Lasar’s Group" НГУ на Донеччині знищили дві РСЗВ БМ-21 "Град". ВIДЕО