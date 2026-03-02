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Новини Відео Ситуація на Донеччині й Луганщині
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Троє окупантів намагаються снігом загасити свій танк, палаючий після детонації БК. ВIДЕО

На Луганському напрямку зафіксовано черговий приклад успішного полювання на важку бронетехніку ворога, яке завершилося справжнім трагікомічним шоу від загарбників. Як повідомляє Цензор.НЕТ, спільними зусиллями розвідників 77-ї окремої аеромобільної бригади та екіпажів важких бомберів Lasar’s Group (НГУ) було знищено російський танк.

Подія відбулася у смузі відповідальності 10-го армійського корпусу, де ворог намагався сховати техніку, але став жертвою "нічних мисливців".

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Хронологія демілітаризації:

  • Виявлення: Розвідники 77-ї ОАеМБр за допомогою засобів аеророзвідки вистежили танк окупантів та оперативно передали координати побратимам із Нацгвардії.

  • Удар "важковаговиків": Пілоти Lasar’s Group відпрацювали по цілі двома точними скидами. Результат не змусив на себе чекати - на кадрах зафіксована потужна детонація боєкомплекту, що перетворила танк на купу металобрухту.

  • "Снігова магія" РФ: Після влучання на місце події прибігли уцілілі російські солдати та почали кидати у палаючий танк сніг, однак техніка вигоріла вщент.

Також дивіться: Екіпажі "Lasar’s Group" НГУ на Донеччині знищили дві РСЗВ БМ-21 "Град". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21211) танк (2189) знищення (10301) Національна гвардія НГУ (1796) дрони (8364) 77 ОАБ (63)
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Топ коментарі
+7
Ну - "детонації БК" там не видно ніякої... Просто горить моторно-трансмісійне відділення...
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02.03.2026 14:14 Відповісти
+6
втарая армія..
третього світу..
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02.03.2026 14:22 Відповісти
+4
Дзюрте на ньго, дзюрте, довбойоби расейськи, ви шо інструкції не знаєтє?
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02.03.2026 14:19 Відповісти
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Комдив із зарплати відраховуватиме років 100 за втрату майна, тому й тушать з усіх сил чим можуть.
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02.03.2026 14:12 Відповісти
все згоріло ..
ще до них..
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02.03.2026 14:18 Відповісти
Ну - "детонації БК" там не видно ніякої... Просто горить моторно-трансмісійне відділення...
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02.03.2026 14:14 Відповісти
Дзюрте на ньго, дзюрте, довбойоби расейськи, ви шо інструкції не знаєтє?
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02.03.2026 14:19 Відповісти
щоб той танк поржавів..?
що згорить, те не згниє..
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02.03.2026 14:24 Відповісти
втарая армія..
третього світу..
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02.03.2026 14:22 Відповісти
та то у них були дєнгі, дєньгі там під половіцею в танку ))
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02.03.2026 14:38 Відповісти
та то вони просто в "сніжки" граються... Наслідки контузії...!
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02.03.2026 14:44 Відповісти
А вогнегасники,"штатні", видно, пропили по дорозі...
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02.03.2026 15:19 Відповісти
Необычные кацапы, обычные бы разбежались в разные стороны к ******, а эти, глянь-ка тушат, може бухие в хлам или запугали, что ели танк просрут то сразу обнулят..
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02.03.2026 15:07 Відповісти
Треба було ще поссати!!!
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02.03.2026 15:34 Відповісти
Зачьот 😂😂😂
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02.03.2026 15:38 Відповісти
 
 