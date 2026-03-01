Пілоти підрозділу "Фенікс" уразили 2 російські танки посеред поля на Донецькому напрямку. ВIДЕО
Оператори дронів підрозділу "Фенікс" ДПСУ безпілотних систем уразили 2 російські танки на Донецькому напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, попри наявний захист на ворожій техніці, українські пілоти спочатку знерухомили танки, а згодом завдали ударів по машинному відділенню та ходовій частині.
Після основних уражень бійці здійснили завершальну серію влучань, остаточно знищивши важку бронетехніку противника.
Кадрами бойової роботи воїни поділилися у своєму телеграм-каналі.
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01 березня, 2026,
Представник Міноборони вказав, що наша країна виграла "битву за зиму".
Росія програла https://zn.ua/ukr/UKRAINE/661206.html "битву за зиму", а Україна її виграла. Уперше за багато не лише місяців, але й років, наша країна на фронті почала звільняти більше території, ніж втрачати, наголосив волонтер, представник Міністерства оборони України в Наглядовій раді Агенції оборонних закупівель Тарас Чмут на своїй сторінці в https://www.facebook.com/share/p/1D94LVis17/ Facebook.
СЛАВА ВОЇНАМ-ГЕРОЯМ!!!
01 березня, 2026, 14:02