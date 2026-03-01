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Пілоти підрозділу "Фенікс" уразили 2 російські танки посеред поля на Донецькому напрямку. ВIДЕО

Оператори дронів підрозділу "Фенікс" ДПСУ безпілотних систем уразили 2 російські танки на Донецькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, попри наявний захист на ворожій техніці, українські пілоти спочатку знерухомили танки, а згодом завдали ударів по машинному відділенню та ходовій частині.

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Після основних уражень бійці здійснили завершальну серію влучань, остаточно знищивши важку бронетехніку противника.

Кадрами бойової роботи воїни поділилися у своєму телеграм-каналі.

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Дивіться також: Дрони Сил оборони "підштовхнули" російського піхотинця, який застряг під час спроби залізти в бліндаж. ВIДЕО

Автор: 

ДПСУ Держприкордонслужба (6746) прикордонники (1250) танк (2189) знищення (10293) дрони (8356)
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УКРАЇНА ПОЧАЛА ЗВІЛЬНЯТИ БІЛЬШЕ ТЕРИТОРІЙ, НІЖ ВТРАЧАТИ - ЧМУТ

01 березня, 2026,
Представник Міноборони вказав, що наша країна виграла "битву за зиму".

Росія програла https://zn.ua/ukr/UKRAINE/661206.html "битву за зиму", а Україна її виграла. Уперше за багато не лише місяців, але й років, наша країна на фронті почала звільняти більше території, ніж втрачати, наголосив волонтер, представник Міністерства оборони України в Наглядовій раді Агенції оборонних закупівель Тарас Чмут на своїй сторінці в https://www.facebook.com/share/p/1D94LVis17/ Facebook.

СЛАВА ВОЇНАМ-ГЕРОЯМ!!!
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01.03.2026 17:00 Відповісти
У РОСІЇ ЧЕРЕЗ АТАКУ УКРАЇНСЬКИХ БПЛА ВПЕРШЕ ПЕРЕНЕСЛИ МАТЧ ВИЩОГО ФУТБОЛЬНОГО ДИВІЗІОНУ ( СОЧІ)

01 березня, 2026, 14:02
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01.03.2026 17:04 Відповісти
танки спалили і це гарно, бо у орків тепер менше цього смертоносного залізяччя..молодці хлопці!
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01.03.2026 18:26 Відповісти
Дрони вже один другого вiдпихують, хто перший кацапа в'***.
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01.03.2026 21:07 Відповісти
Мєхвод добіг до накобздона))) Може й бур'ят - Боже помагай нечистої здихатися!
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01.03.2026 23:43 Відповісти
 
 