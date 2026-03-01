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Пилоты подразделения "Феникс" поразили 2 российских танка посреди поля на Донецком направлении. ВИДЕО

Операторы дронов подразделения "Феникс" ГПСУ беспилотных систем поразили 2 российских танка на Донецком направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, несмотря на имеющуюся на вражеской технике защиту, украинские пилоты сначала обездвижили танки, а затем нанесли удары по машинному отделению и ходовой части.

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После основных поражений бойцы осуществили завершающую серию попаданий, окончательно уничтожив тяжелую бронетехнику противника.

Кадрами боевой работы воины поделились в своем телеграм-канале.

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Автор: 

Госпогранслужба (7156) пограничники (1712) танк (2369) уничтожение (9977) дроны (7293)
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УКРАЇНА ПОЧАЛА ЗВІЛЬНЯТИ БІЛЬШЕ ТЕРИТОРІЙ, НІЖ ВТРАЧАТИ - ЧМУТ

01 березня, 2026,
Представник Міноборони вказав, що наша країна виграла "битву за зиму".

Росія програла https://zn.ua/ukr/UKRAINE/661206.html "битву за зиму", а Україна її виграла. Уперше за багато не лише місяців, але й років, наша країна на фронті почала звільняти більше території, ніж втрачати, наголосив волонтер, представник Міністерства оборони України в Наглядовій раді Агенції оборонних закупівель Тарас Чмут на своїй сторінці в https://www.facebook.com/share/p/1D94LVis17/ Facebook.

СЛАВА ВОЇНАМ-ГЕРОЯМ!!!
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01.03.2026 17:00 Ответить
У РОСІЇ ЧЕРЕЗ АТАКУ УКРАЇНСЬКИХ БПЛА ВПЕРШЕ ПЕРЕНЕСЛИ МАТЧ ВИЩОГО ФУТБОЛЬНОГО ДИВІЗІОНУ ( СОЧІ)

01 березня, 2026, 14:02
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01.03.2026 17:04 Ответить
танки спалили і це гарно, бо у орків тепер менше цього смертоносного залізяччя..молодці хлопці!
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01.03.2026 18:26 Ответить
Дрони вже один другого вiдпихують, хто перший кацапа в'***.
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01.03.2026 21:07 Ответить
Мєхвод добіг до накобздона))) Може й бур'ят - Боже помагай нечистої здихатися!
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01.03.2026 23:43 Ответить
 
 