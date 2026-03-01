Пилоты подразделения "Феникс" поразили 2 российских танка посреди поля на Донецком направлении. ВИДЕО
Операторы дронов подразделения "Феникс" ГПСУ беспилотных систем поразили 2 российских танка на Донецком направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, несмотря на имеющуюся на вражеской технике защиту, украинские пилоты сначала обездвижили танки, а затем нанесли удары по машинному отделению и ходовой части.
После основных поражений бойцы осуществили завершающую серию попаданий, окончательно уничтожив тяжелую бронетехнику противника.
Кадрами боевой работы воины поделились в своем телеграм-канале.
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01 березня, 2026,
Представник Міноборони вказав, що наша країна виграла "битву за зиму".
Росія програла https://zn.ua/ukr/UKRAINE/661206.html "битву за зиму", а Україна її виграла. Уперше за багато не лише місяців, але й років, наша країна на фронті почала звільняти більше території, ніж втрачати, наголосив волонтер, представник Міністерства оборони України в Наглядовій раді Агенції оборонних закупівель Тарас Чмут на своїй сторінці в https://www.facebook.com/share/p/1D94LVis17/ Facebook.
СЛАВА ВОЇНАМ-ГЕРОЯМ!!!
01 березня, 2026, 14:02