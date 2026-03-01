Пилоты подразделения "Феникс" поразили 2 российских танка посреди поля на Донецком направлении. ВИДЕО

Операторы дронов подразделения "Феникс" ГПСУ беспилотных систем поразили 2 российских танка на Донецком направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, несмотря на имеющуюся на вражеской технике защиту, украинские пилоты сначала обездвижили танки, а затем нанесли удары по машинному отделению и ходовой части.

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После основных поражений бойцы осуществили завершающую серию попаданий, окончательно уничтожив тяжелую бронетехнику противника.

Кадрами боевой работы воины поделились в своем телеграм-канале.

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