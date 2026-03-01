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Оккупанты все чаще используют квадроциклы для маневров в Мирнограде, - 79 ОДШБр. ВИДЕО

На Покровском направлении ситуация остается сложной, в частности в районе Мирнограда, где российским оккупантам не удается прорвать позиции украинских защитников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, враг пытается обойти основные силы Сил обороны с северо-востока и юго-запада, предпринимая попытки оперативного окружения.

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На направлении зафиксировано увеличение количества квадроциклов, которые противник использует благодаря их лучшей проходимости и грузоподъемности.

Кое-где оккупанты передвигаются вчетвером на одном транспортном средстве, однако ограниченная маневренность такой техники облегчает работу пилотам ударных дронов.

Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады 7-го корпуса быстрого реагирования продолжают выполнять боевые задачи в Мирнограде и на его северных окраинах.

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Автор: 

армия РФ (22987) уничтожение (9977) Донецкая область (12410) 79 отдельная десантно-штурмовая бригада (213) ДШВ Десантно-штурмовые войска (470) дроны (7293) Покровск (1312) Мирноград (273) Покровский район (1762)
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Командування не хоче розповісти на якій техніці виконують бойові завдання оборонці?
Просто задовбало трохи на авто складатися коли мєнтам двічі на рік нові дастера дають.
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01.03.2026 16:32 Ответить
Дедалі? Цікаво хто це слово сюди впихнув? Мабуть чахлик невмерущий.
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01.03.2026 16:52 Ответить
Типу мертвий Алі тільки одним словом?
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01.03.2026 17:44 Ответить
використовують все, верблюдів, віслюків, байки, квадроцикли, буханки з буханщиками, навіть власних рабів. що з того? що зробив сирок для дистанційної утилізації 3,14дорів і їх засобів пересування крім впєрьод-впєрьод?!
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01.03.2026 23:40 Ответить
 
 