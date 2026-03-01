Оккупанты все чаще используют квадроциклы для маневров в Мирнограде, - 79 ОДШБр. ВИДЕО

На Покровском направлении ситуация остается сложной, в частности в районе Мирнограда, где российским оккупантам не удается прорвать позиции украинских защитников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, враг пытается обойти основные силы Сил обороны с северо-востока и юго-запада, предпринимая попытки оперативного окружения.

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На направлении зафиксировано увеличение количества квадроциклов, которые противник использует благодаря их лучшей проходимости и грузоподъемности.

Кое-где оккупанты передвигаются вчетвером на одном транспортном средстве, однако ограниченная маневренность такой техники облегчает работу пилотам ударных дронов.

Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады 7-го корпуса быстрого реагирования продолжают выполнять боевые задачи в Мирнограде и на его северных окраинах.

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