Окупанти дедалі частіше використовують квадроцикли для маневрів у Мирнограді, - 79 ОДШБр. ВIДЕО

На Покровському напрямку ситуація залишається складною, зокрема в районі Мирнограда, де російським окупантам не вдається прорвати позиції українських захисників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворог намагається обійти основні сили Сил оборони з північного сходу та південного заходу, здійснюючи спроби оперативного оточення.

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На напрямку зафіксовано збільшення кількості квадроциклів, які противник використовує завдяки їхній кращій прохідності та вантажопідйомності.

Подекуди окупанти пересуваються вчотирьох на одному транспортному засобі, однак обмежена маневреність такої техніки полегшує роботу пілотам ударних дронів.

Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади 7-го корпусу швидкого реагування продовжують виконувати бойові завдання в Мирнограді та на його північних околицях.

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