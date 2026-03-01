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Окупанти дедалі частіше використовують квадроцикли для маневрів у Мирнограді, - 79 ОДШБр. ВIДЕО

На Покровському напрямку ситуація залишається складною, зокрема в районі Мирнограда, де російським окупантам не вдається прорвати позиції українських захисників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворог намагається обійти основні сили Сил оборони з північного сходу та південного заходу, здійснюючи спроби оперативного оточення.

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На напрямку зафіксовано збільшення кількості квадроциклів, які противник використовує завдяки їхній кращій прохідності та вантажопідйомності.

Подекуди окупанти пересуваються вчотирьох на одному транспортному засобі, однак обмежена маневреність такої техніки полегшує роботу пілотам ударних дронів.

Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади 7-го корпусу швидкого реагування продовжують виконувати бойові завдання в Мирнограді та на його північних околицях.

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Автор: 

армія рф (21203) знищення (10293) Донецька область (11285) 79 окрема десантно-штурмова бригада (217) ДШВ Десантно-штурмові війська (476) дрони (8356) Покровськ (1346) Мирноград (276) Покровський район (1776)
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Командування не хоче розповісти на якій техніці виконують бойові завдання оборонці?
Просто задовбало трохи на авто складатися коли мєнтам двічі на рік нові дастера дають.
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01.03.2026 16:32 Відповісти
Дедалі? Цікаво хто це слово сюди впихнув? Мабуть чахлик невмерущий.
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01.03.2026 16:52 Відповісти
Типу мертвий Алі тільки одним словом?
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01.03.2026 17:44 Відповісти
використовують все, верблюдів, віслюків, байки, квадроцикли, буханки з буханщиками, навіть власних рабів. що з того? що зробив сирок для дистанційної утилізації 3,14дорів і їх засобів пересування крім впєрьод-впєрьод?!
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01.03.2026 23:40 Відповісти
 
 