Дрони Сил оборони "підштовхнули" російського піхотинця, який застряг під час спроби залізти в бліндаж. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому рашист тікаючи від українського безпілотника застряг при спробі залізти в бліндаж.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударні дрони "підштовхнули" окупанта у його "центр прийняття рішень".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Від точно удару здійнявся дим, а російського піхотинця розірвало на частини.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мінус 4 російські БпЛА та замаскована МТ-ЛБ: бойова робота 14-ї ОМБр на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Дивіться також: Дрони 414-ї бригади "Птахи Мадяра" розірвали на дрантя 75 окупантів на Покровському напрямку. ВIДЕО