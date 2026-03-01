Дрони Сил оборони "підштовхнули" російського піхотинця, який застряг під час спроби залізти в бліндаж. ВIДЕО
У мережі опублікували відеозапис, на якому рашист тікаючи від українського безпілотника застряг при спробі залізти в бліндаж.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударні дрони "підштовхнули" окупанта у його "центр прийняття рішень".
Від точно удару здійнявся дим, а російського піхотинця розірвало на частини.
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