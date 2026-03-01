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Дрони Сил оборони "підштовхнули" російського піхотинця, який застряг під час спроби залізти в бліндаж. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому рашист тікаючи від українського безпілотника застряг при спробі залізти в бліндаж.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударні дрони "підштовхнули" окупанта у його "центр прийняття рішень".

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Від точно удару здійнявся дим, а російського піхотинця розірвало на частини.

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армія рф (21203) знищення (10293) ЗСУ (8782) дрони (8356)
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Топ коментарі
+22
а ви говорили не пролізе
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01.03.2026 15:29 Відповісти
+19
Вінні пух ***...
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01.03.2026 15:44 Відповісти
+8
Новые, и они же - последние приключения ********* с погонялом "Винни Пух"
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01.03.2026 15:44 Відповісти
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а ви говорили не пролізе
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01.03.2026 15:29 Відповісти
Проліз, але не весь.
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01.03.2026 23:25 Відповісти
Всьо от того, что кто-то слішком много єст.
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01.03.2026 15:43 Відповісти
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01.03.2026 18:48 Відповісти
Вінні пух ***...
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01.03.2026 15:44 Відповісти
Вінні-Zе-Пу.
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01.03.2026 16:05 Відповісти
Новые, и они же - последние приключения ********* с погонялом "Винни Пух"
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01.03.2026 15:44 Відповісти
Вонні Пук
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01.03.2026 15:46 Відповісти
В рашистів тривога:

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01.03.2026 15:58 Відповісти
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01.03.2026 15:59 Відповісти
хороший підсрачник
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01.03.2026 15:59 Відповісти
Шары над медведем, два дивных крыла, Но смерть улыбнулась ему из дупла. Понял герой что попал на крючёк С небес прогремело "Стреляй Пятачёк!!!". (ц)
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01.03.2026 16:05 Відповісти
Мабуть з тієї сторони кроліки на давали йому залізти щоб дірка не відкрилась. Такий собі живий щит! Отак мабуть і Матросов на "амбарзуру" ходив...
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01.03.2026 16:54 Відповісти
Прямо в скрєпу! 🤣
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01.03.2026 17:20 Відповісти
Прямо по центру принятія рішеній 🙃
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01.03.2026 17:23 Відповісти
Нарешті))
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01.03.2026 21:37 Відповісти
Як кажуть американцi, цей дрон put him out of his misery.
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01.03.2026 21:36 Відповісти
 
 