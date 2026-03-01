Дроны Сил обороны "подтолкнули" российского пехотинца, который застрял при попытке залезть в блиндаж. ВИДЕО
В сети опубликовали видеозапись, на которой рашист, убегая от украинского беспилотника, застрял при попытке залезть в блиндаж.
Как сообщает Цензор.НЕТ, ударные дроны "подтолкнули" оккупанта в его "центр принятия решений".
От точного удара поднялся дым, а российского пехотинца разорвало на части.
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