Дроны Сил обороны "подтолкнули" российского пехотинца, который застрял при попытке залезть в блиндаж. ВИДЕО

В сети опубликовали видеозапись, на которой рашист, убегая от украинского беспилотника, застрял при попытке залезть в блиндаж.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ударные дроны "подтолкнули" оккупанта в его "центр принятия решений".

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От точного удара поднялся дым, а российского пехотинца разорвало на части.

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