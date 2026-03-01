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Дроны Сил обороны "подтолкнули" российского пехотинца, который застрял при попытке залезть в блиндаж. ВИДЕО

В сети опубликовали видеозапись, на которой рашист, убегая от украинского беспилотника, застрял при попытке залезть в блиндаж.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ударные дроны "подтолкнули" оккупанта в его "центр принятия решений".

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От точного удара поднялся дым, а российского пехотинца разорвало на части.

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армия РФ (22987) уничтожение (9977) ВСУ (7780) дроны (7293)
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Топ комментарии
+22
а ви говорили не пролізе
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01.03.2026 15:29 Ответить
+19
Вінні пух ***...
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01.03.2026 15:44 Ответить
+8
Новые, и они же - последние приключения ********* с погонялом "Винни Пух"
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01.03.2026 15:44 Ответить
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а ви говорили не пролізе
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01.03.2026 15:29 Ответить
Проліз, але не весь.
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01.03.2026 23:25 Ответить
Всьо от того, что кто-то слішком много єст.
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01.03.2026 15:43 Ответить
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01.03.2026 18:48 Ответить
Вінні пух ***...
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01.03.2026 15:44 Ответить
Вінні-Zе-Пу.
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01.03.2026 16:05 Ответить
Новые, и они же - последние приключения ********* с погонялом "Винни Пух"
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01.03.2026 15:44 Ответить
Вонні Пук
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01.03.2026 15:46 Ответить
В рашистів тривога:

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01.03.2026 15:58 Ответить
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01.03.2026 15:59 Ответить
хороший підсрачник
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01.03.2026 15:59 Ответить
Шары над медведем, два дивных крыла, Но смерть улыбнулась ему из дупла. Понял герой что попал на крючёк С небес прогремело "Стреляй Пятачёк!!!". (ц)
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01.03.2026 16:05 Ответить
Мабуть з тієї сторони кроліки на давали йому залізти щоб дірка не відкрилась. Такий собі живий щит! Отак мабуть і Матросов на "амбарзуру" ходив...
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01.03.2026 16:54 Ответить
Прямо в скрєпу! 🤣
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01.03.2026 17:20 Ответить
Прямо по центру принятія рішеній 🙃
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01.03.2026 17:23 Ответить
Нарешті))
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01.03.2026 21:37 Ответить
Як кажуть американцi, цей дрон put him out of his misery.
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01.03.2026 21:36 Ответить
 
 