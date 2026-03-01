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Минус 4 российских БПЛА и замаскированная МТ-ЛБ: боевая работа 14-й ОМБр на Купянском направлении. ВИДЕО

Бойцы 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого нанесли удары по технике и беспилотникам оккупантов на Купянском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ударные дроны подразделения уничтожили замаскированную МТ-ЛБ противника, а также ряд других целей.

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Под точные удары княжеских воинов попали:

  •  2 БПЛА "ZALA";
  • 1 БПЛА "Ланцет";
  • 1 БПЛА "Орлан";
  • генератор;
  • склад горюче-смазочных материалов.

Кадры боевой работы обнародованы в официальном телеграм-канале бригады.

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Автор: 

армия РФ (22987) уничтожение (9977) 14 отдельная механизированная бригада (133) дроны (7293) Харьковская область (2757) Купянский район (752) Купянск (997)
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