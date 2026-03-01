Минус 4 российских БПЛА и замаскированная МТ-ЛБ: боевая работа 14-й ОМБр на Купянском направлении. ВИДЕО
Бойцы 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого нанесли удары по технике и беспилотникам оккупантов на Купянском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, ударные дроны подразделения уничтожили замаскированную МТ-ЛБ противника, а также ряд других целей.
Под точные удары княжеских воинов попали:
- 2 БПЛА "ZALA";
- 1 БПЛА "Ланцет";
- 1 БПЛА "Орлан";
- генератор;
- склад горюче-смазочных материалов.
Кадры боевой работы обнародованы в официальном телеграм-канале бригады.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль