Минус 4 российских БПЛА и замаскированная МТ-ЛБ: боевая работа 14-й ОМБр на Купянском направлении. ВИДЕО

Бойцы 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого нанесли удары по технике и беспилотникам оккупантов на Купянском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ударные дроны подразделения уничтожили замаскированную МТ-ЛБ противника, а также ряд других целей.

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Под точные удары княжеских воинов попали:

2 БПЛА "ZALA";

1 БПЛА "Ланцет";

1 БПЛА "Орлан";

генератор;

склад горюче-смазочных материалов.

Кадры боевой работы обнародованы в официальном телеграм-канале бригады.

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