УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8005 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російської техніки Бої на Куп’янському напрямку Оператори дронів
1 259 0

Мінус 4 російські БпЛА та замаскована МТ-ЛБ: бойова робота 14-ї ОМБр на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Бійці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого завдали ударів по техніці та безпілотниках окупантів на Куп’янському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударні дрони підрозділу знищили замасковану МТ-ЛБ противника, а також низку інших цілей.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Під точні удари Князівських воїнів потрапили:

  •  2 БпЛА "ZALA";
  • 1 БпЛА "Ланцет";
  • 1 БпЛА "Орлан";
  • генератор;
  • склад пально-мастильних матеріалів.

Кадри бойової роботи оприлюднено в офіційному телеграм-каналі бригади.

Дивіться також: Дрони 414-ї бригади "Птахи Мадяра" розірвали на дрантя 75 окупантів на Покровському напрямку. ВIДЕО

Дивіться також: У ніч на 1 березня "Птахи Мадяра" СБС знищили РЛС "Імбір" та ЗРК "С-300В" неподалік Маріуполя. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21203) знищення (10293) 14 окрема механізована бригада (130) дрони (8356) Харківська область (2807) Куп’янський район (751) Куп’янськ (1121)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 