Мінус 4 російські БпЛА та замаскована МТ-ЛБ: бойова робота 14-ї ОМБр на Куп’янському напрямку. ВIДЕО
Бійці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого завдали ударів по техніці та безпілотниках окупантів на Куп’янському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударні дрони підрозділу знищили замасковану МТ-ЛБ противника, а також низку інших цілей.
Під точні удари Князівських воїнів потрапили:
- 2 БпЛА "ZALA";
- 1 БпЛА "Ланцет";
- 1 БпЛА "Орлан";
- генератор;
- склад пально-мастильних матеріалів.
Кадри бойової роботи оприлюднено в офіційному телеграм-каналі бригади.
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