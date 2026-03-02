Трое оккупантов пытаются снегом потушить свой танк, горящий после детонации БК. ВИДЕО
На Луганском направлении зафиксирован очередной пример успешной охоты на тяжелую бронетехнику врага, которая завершилась настоящим трагикомическим шоу от захватчиков. Как сообщает Цензор.НЕТ, совместными усилиями разведчиков 77-й отдельной аэромобильной бригады и экипажей тяжелых бомберов Lasar's Group (НГУ) был уничтожен российский танк.
Событие произошло в зоне ответственности 10-го армейского корпуса, где враг пытался спрятать технику, но стал жертвой "ночных охотников".
Хронология демилитаризации:
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Обнаружение: Разведчики 77-й ОАэМБр с помощью средств аэроразведки выследили танк оккупантов и оперативно передали координаты побратимам из Нацгвардии.
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Удар "тяжеловесов": Пилоты Lasar’s Group отработали по цели двумя точными сбросами. Результат не заставил себя ждать - на кадрах зафиксирована мощная детонация боекомплекта, превратившая танк в кучу металлолома.
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"Снежная магия" РФ: После попадания на место происшествия прибежали уцелевшие российские солдаты и начали бросать в горящий танк снег, однако техника сгорела дотла.
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ще до них..
що згорить, те не згниє..
третього світу..