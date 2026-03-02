На Луганском направлении зафиксирован очередной пример успешной охоты на тяжелую бронетехнику врага, которая завершилась настоящим трагикомическим шоу от захватчиков. Как сообщает Цензор.НЕТ, совместными усилиями разведчиков 77-й отдельной аэромобильной бригады и экипажей тяжелых бомберов Lasar's Group (НГУ) был уничтожен российский танк.

Событие произошло в зоне ответственности 10-го армейского корпуса, где враг пытался спрятать технику, но стал жертвой "ночных охотников".

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Хронология демилитаризации:

Обнаружение: Разведчики 77-й ОАэМБр с помощью средств аэроразведки выследили танк оккупантов и оперативно передали координаты побратимам из Нацгвардии.

Удар "тяжеловесов": Пилоты Lasar’s Group отработали по цели двумя точными сбросами. Результат не заставил себя ждать - на кадрах зафиксирована мощная детонация боекомплекта, превратившая танк в кучу металлолома.

"Снежная магия" РФ: После попадания на место происшествия прибежали уцелевшие российские солдаты и начали бросать в горящий танк снег, однако техника сгорела дотла.

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