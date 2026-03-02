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Трое оккупантов пытаются снегом потушить свой танк, горящий после детонации БК. ВИДЕО

На Луганском направлении зафиксирован очередной пример успешной охоты на тяжелую бронетехнику врага, которая завершилась настоящим трагикомическим шоу от захватчиков. Как сообщает Цензор.НЕТ, совместными усилиями разведчиков 77-й отдельной аэромобильной бригады и экипажей тяжелых бомберов Lasar's Group (НГУ) был уничтожен российский танк.

Событие произошло в зоне ответственности 10-го армейского корпуса, где враг пытался спрятать технику, но стал жертвой "ночных охотников".

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Хронология демилитаризации:

  • Обнаружение: Разведчики 77-й ОАэМБр с помощью средств аэроразведки выследили танк оккупантов и оперативно передали координаты побратимам из Нацгвардии.

  • Удар "тяжеловесов": Пилоты Lasar’s Group отработали по цели двумя точными сбросами. Результат не заставил себя ждать - на кадрах зафиксирована мощная детонация боекомплекта, превратившая танк в кучу металлолома.

  • "Снежная магия" РФ: После попадания на место происшествия прибежали уцелевшие российские солдаты и начали бросать в горящий танк снег, однако техника сгорела дотла.

Смотрите также: Экипажи "Lasar's Group" НГУ в Донецкой области уничтожили две РСЗО БМ-21 "Град". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (22994) танк (2369) уничтожение (9984) Национальная гвардия (2358) дроны (7301) 77 ОАБ (61)
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Топ комментарии
+7
Ну - "детонації БК" там не видно ніякої... Просто горить моторно-трансмісійне відділення...
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02.03.2026 14:14 Ответить
+6
втарая армія..
третього світу..
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02.03.2026 14:22 Ответить
+4
Дзюрте на ньго, дзюрте, довбойоби расейськи, ви шо інструкції не знаєтє?
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02.03.2026 14:19 Ответить
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Комдив із зарплати відраховуватиме років 100 за втрату майна, тому й тушать з усіх сил чим можуть.
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02.03.2026 14:12 Ответить
все згоріло ..
ще до них..
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02.03.2026 14:18 Ответить
Ну - "детонації БК" там не видно ніякої... Просто горить моторно-трансмісійне відділення...
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02.03.2026 14:14 Ответить
Дзюрте на ньго, дзюрте, довбойоби расейськи, ви шо інструкції не знаєтє?
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02.03.2026 14:19 Ответить
щоб той танк поржавів..?
що згорить, те не згниє..
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02.03.2026 14:24 Ответить
втарая армія..
третього світу..
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02.03.2026 14:22 Ответить
та то у них були дєнгі, дєньгі там під половіцею в танку ))
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02.03.2026 14:38 Ответить
та то вони просто в "сніжки" граються... Наслідки контузії...!
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02.03.2026 14:44 Ответить
А вогнегасники,"штатні", видно, пропили по дорозі...
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02.03.2026 15:19 Ответить
Необычные кацапы, обычные бы разбежались в разные стороны к ******, а эти, глянь-ка тушат, може бухие в хлам или запугали, что ели танк просрут то сразу обнулят..
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02.03.2026 15:07 Ответить
Треба було ще поссати!!!
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02.03.2026 15:34 Ответить
Зачьот 😂😂😂
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02.03.2026 15:38 Ответить
 
 