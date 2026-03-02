Операторы 422-го полка "LUFTWAFFE" поразили ЗРК "Бук М1" оккупантов. ВИДЕО

Операторы дронов 422-го отдельного полка беспилотных систем "LUFTWAFFE" обнаружили зенитный ракетный комплекс "Бук М1" оккупантов в зоне своей ответственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ударные беспилотники сразу вылетели к вражеской цели и нанесли точные удары по технике.

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В результате на обнародованных кадрах видно, как замаскированная в лесополосе техника вспыхивает и детонирует после попаданий.

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