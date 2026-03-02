Операторы 422-го полка "LUFTWAFFE" поразили ЗРК "Бук М1" оккупантов. ВИДЕО
Операторы дронов 422-го отдельного полка беспилотных систем "LUFTWAFFE" обнаружили зенитный ракетный комплекс "Бук М1" оккупантов в зоне своей ответственности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, ударные беспилотники сразу вылетели к вражеской цели и нанесли точные удары по технике.
В результате на обнародованных кадрах видно, как замаскированная в лесополосе техника вспыхивает и детонирует после попаданий.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хто придумав таку назву цьому пiдроздiлу, та й ще таку емблему? Won't sit well with the jews, I guess...