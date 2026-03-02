РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
Новости Видео Уничтожение российской техники Операторы дронов
2 615 6

Операторы 422-го полка "LUFTWAFFE" поразили ЗРК "Бук М1" оккупантов. ВИДЕО

Операторы дронов 422-го отдельного полка беспилотных систем "LUFTWAFFE" обнаружили зенитный ракетный комплекс "Бук М1" оккупантов в зоне своей ответственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ударные беспилотники сразу вылетели к вражеской цели и нанесли точные удары по технике.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

В результате на обнародованных кадрах видно, как замаскированная в лесополосе техника вспыхивает и детонирует после попаданий.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Минус 30 оккупантов: боевая работа спецназа ЦСО "А" СБУ вблизи Покровска. ВИДЕО

Смотрите также: Трое оккупантов пытаются снегом потушить свой танк, горящий после детонации БК. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (22994) уничтожение (9984) ВСУ (7786) дроны (7301) ЗРК (285) Силы беспилотных систем (513)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Файно горить..
показать весь комментарий
02.03.2026 17:10 Ответить
Ваффе - воно і у Німеччині Ваффе! Хай сцюцця, покидьки!
показать весь комментарий
02.03.2026 17:21 Ответить
Слава Україні
показать весь комментарий
02.03.2026 18:26 Ответить
*следопит*
показать весь комментарий
02.03.2026 18:45 Ответить
Харашо гарiт! Очевидно ракети були там, тому добре палало!
Хто придумав таку назву цьому пiдроздiлу, та й ще таку емблему? Won't sit well with the jews, I guess...
показать весь комментарий
02.03.2026 20:44 Ответить
Они из ультрас наверно. Не одобряю, но не думаю что они представляют реальную опасность для евреев
показать весь комментарий
02.03.2026 22:21 Ответить
 
 