На Покровском направлении, где враг продолжает непрерывные "мясные штурмы", бойцы ЦСО "А" СБУ (Альфа) продемонстрировали эффективность новейших технологий. Как сообщает Цензор.НЕТ, с помощью инновационных FPV-дронов на оптоволокне было ликвидировано 30 российских захватчиков.

Эти беспилотники, соединенные с оператором тонким кабелем, неуязвимы для вражеских средств радиоэлектронной борьбы, что позволяет спецназовцам поражать цели с хирургической точностью.

Детали боевой работы "Альфы":

Уничтожение штурмовой группы: Кадры объективного контроля фиксируют серию ударов по скоплениям пехоты оккупантов в руинах зданий и посадках на окраинах Покровска.

Технологическое преимущество: Использование оптоволокна позволяет передавать идеальную картинку до последней секунды попадания. Даже под плотным куполом российского РЭБ дроны СБУ продолжают видеть цель и корректировать траекторию.

Результат: Спецназовцы "отминусовали" до 30 единиц живой силы врага. Покровское направление остается кладбищем для элитных и мобилизованных подразделений РФ.

"Украинские оптоволоконные FPV-дроны уничтожают 30 российских солдат на Покровском направлении фронта, Донецкая область", - отмечается в комментарии к видео.

Ситуация на Покровском направлении:

Покровск остается приоритетной целью Кремля. Враг пытается продвигаться любой ценой, однако применение Силами обороны новых типов вооружения, таких как оптоволоконные дроны, значительно усложняет логистику и штурмовые действия агрессора.

