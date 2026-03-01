РУС
На фронте произошло 114 боестолкновений: больше всего – на Гуляйпольском и Покровском направлениях, - Генштаб

На фронте произошло 114 боевых столкновений

С начала суток воскресенья, 1 марта, на фронте произошло 114 боевых столкновений. Силы обороны продолжают останавливать врага, уничтожают личный состав и истощают его боевой потенциал, нанося систематическое огневое поражение.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Противник нанес один ракетный удар, одной ракетой, 65 авиационных ударов, сбросил 208 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 5735 дронов-камикадзе и осуществил 2767 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг нанес два авиаудара, сбросил шесть авиабомб, осуществил 111 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 18 – с применением РСЗО.

Бои в Харьковской области

  • На Южно-Слобожанском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений в районе Прилепки и в направлении Зыбино.
  • На Купянском направлении враг трижды атаковал в направлении Песчаного, Петропавловки и Глушковки.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отбили семь атак оккупантов в сторону населенных пунктов Дробышево, Диброва, Лиман и в районе Заречного.

На Славянском направлении противник 11 раз пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Ямполь, Дроновка, Платоновка, Закитное, Резниковка и в направлении Рай-Александровки.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 11 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Иванополье, Бересток, Русин Яр, Софиевка и в направлениях Ильиновки и Новопавловки.

На Покровском направлении враг осуществил 20 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Шахово, Червоный Лиман, Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и в направлении Белицкого. Одно боестолкновение еще продолжается.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 50 оккупантов и 16 – ранено; уничтожена одна артиллерийская система, девять антенн связи, четыре единицы автомобильного транспорта, 13 единиц специальной техники, два пункта управления, повреждены три артиллерийские системы, семь единиц автомобильного транспорта, одно средство РЭБ и семь укрытий врага. Уничтожено или подавлено 188 БПЛА различных типов.

На Александровском направлении враг шесть раз наступал в районах населенных пунктов Вороное, Терновое, Злагода и Степовое. Писанцы и Великомихайловка подверглись авиаударам противника.

Бои на юге

  • На Гуляйпольском направлении произошло 23 атаки в районах Гуляйполя, Мирного и в сторону Зализничного, Доброполья и Староукраинки. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Воздвижовка, Самойловка, Голубково, Чаривное, Гуляйпольское, Любицкое, Терсянка, Барвиновка, Верхняя Терса. Три боевых столкновения продолжаются.
  • На Ореховском направлении продолжается одно боевое столкновение с врагом недалеко от Плавней. Авиаударам подверглись Камышеваха, Веселянка, Малокатериновка.
  • На Приднепровском направлении наступательных действий врага не зафиксировано, однако противник нанес авиаудар по Приднепровскому.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано.

@ "На Комишуваському напрямку ситуація без змін. ЗСУ завдали ударів дронами по укриттях противника в західній частині Степногірська і відбили атаки в Приморському.

На Гуляйпільському напрямку тривають бої у районі Залізничного, Варварівки, Добропілля та Прилук.

На Олександрівському напрямку Сили оборони України продовжують контрдії в районі Вишневого, на південь від Вербового, а також у районах Калинівського, Тернового та Березового. Російські війська підтягують резерви та роблять спроби повернути втрачені позиції.

На Добропільському напрямку йдуть бої за центральну частину Гришиного, в районі Родинського та у напрямку Нового Донбасу. На північ від Покровська, в районі свиноферм, противник робить спроби просочитися вглиб уздовж лісосмуг.

Під Костянтинівкою ситуація залишається напруженою. Російські війська штурмують Бересток, район Східні дачі, а також південно-східні квартали Костянтинівки (Сантуринівку та Старе Село).

На Слов'янському напрямку тривають бої за Голубівку та Резниківку."
01.03.2026 23:50 Ответить
 
 