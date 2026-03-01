На фронте произошло 114 боестолкновений: больше всего – на Гуляйпольском и Покровском направлениях, - Генштаб
С начала суток воскресенья, 1 марта, на фронте произошло 114 боевых столкновений. Силы обороны продолжают останавливать врага, уничтожают личный состав и истощают его боевой потенциал, нанося систематическое огневое поражение.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Противник нанес один ракетный удар, одной ракетой, 65 авиационных ударов, сбросил 208 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 5735 дронов-камикадзе и осуществил 2767 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг нанес два авиаудара, сбросил шесть авиабомб, осуществил 111 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 18 – с применением РСЗО.
Бои в Харьковской области
- На Южно-Слобожанском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений в районе Прилепки и в направлении Зыбино.
- На Купянском направлении враг трижды атаковал в направлении Песчаного, Петропавловки и Глушковки.
Бои на востоке
На Лиманском направлении украинские воины отбили семь атак оккупантов в сторону населенных пунктов Дробышево, Диброва, Лиман и в районе Заречного.
На Славянском направлении противник 11 раз пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Ямполь, Дроновка, Платоновка, Закитное, Резниковка и в направлении Рай-Александровки.
На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.
На Константиновском направлении оккупанты сегодня 11 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Иванополье, Бересток, Русин Яр, Софиевка и в направлениях Ильиновки и Новопавловки.
На Покровском направлении враг осуществил 20 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Шахово, Червоный Лиман, Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и в направлении Белицкого. Одно боестолкновение еще продолжается.
По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 50 оккупантов и 16 – ранено; уничтожена одна артиллерийская система, девять антенн связи, четыре единицы автомобильного транспорта, 13 единиц специальной техники, два пункта управления, повреждены три артиллерийские системы, семь единиц автомобильного транспорта, одно средство РЭБ и семь укрытий врага. Уничтожено или подавлено 188 БПЛА различных типов.
На Александровском направлении враг шесть раз наступал в районах населенных пунктов Вороное, Терновое, Злагода и Степовое. Писанцы и Великомихайловка подверглись авиаударам противника.
Бои на юге
- На Гуляйпольском направлении произошло 23 атаки в районах Гуляйполя, Мирного и в сторону Зализничного, Доброполья и Староукраинки. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Воздвижовка, Самойловка, Голубково, Чаривное, Гуляйпольское, Любицкое, Терсянка, Барвиновка, Верхняя Терса. Три боевых столкновения продолжаются.
- На Ореховском направлении продолжается одно боевое столкновение с врагом недалеко от Плавней. Авиаударам подверглись Камышеваха, Веселянка, Малокатериновка.
- На Приднепровском направлении наступательных действий врага не зафиксировано, однако противник нанес авиаудар по Приднепровскому.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
На Гуляйпільському напрямку тривають бої у районі Залізничного, Варварівки, Добропілля та Прилук.
На Олександрівському напрямку Сили оборони України продовжують контрдії в районі Вишневого, на південь від Вербового, а також у районах Калинівського, Тернового та Березового. Російські війська підтягують резерви та роблять спроби повернути втрачені позиції.
На Добропільському напрямку йдуть бої за центральну частину Гришиного, в районі Родинського та у напрямку Нового Донбасу. На північ від Покровська, в районі свиноферм, противник робить спроби просочитися вглиб уздовж лісосмуг.
Під Костянтинівкою ситуація залишається напруженою. Російські війська штурмують Бересток, район Східні дачі, а також південно-східні квартали Костянтинівки (Сантуринівку та Старе Село).
На Слов'янському напрямку тривають бої за Голубівку та Резниківку."