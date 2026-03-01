За сутки на фронте 158 боевых столкновений. Почти половина из них на Гуляйпольском и Покровском направлениях, - Генштаб

За прошедшие сутки зафиксировано 158 боевых столкновений. Враг существенно усилил давление на Гуляйпольском направлении - за сутки противник 45 раз пытался продвинуться на позиции наших защитников.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины два ракетных удара, применив две ракеты, 80 авиационных ударов, сбросив 241 управляемую авиационную бомбу. Кроме этого, привлекли для поражения 8613 дронов-камикадзе и осуществили 3604 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 63 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам, в частности:

Гавриловка, Великомихайловка, Ивановка Днепропетровской области;

Гуляйпольское, Чаривное, Зарница, Новоукраинка, Долинка, Беленькое, Малокатериновка Запорожской области;

Ольговка Херсонской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки враг нанес два авиаудара, сбросив пять управляемых бомб, осуществил 138 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, два из которых – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Покровка, Прилепка, Волчанские Хутора, Чугуновка и в сторону Зыбино.

На Купянском направлении вчера произошло пять атак захватчиков. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в сторону Кондрашевки, Песчаного, Глушковки, Куриловки и в районе Боровской Андреевки.

На Лиманском направлении враг атаковал шесть раз, пытаясь продвинуться вперед в сторону населенных пунктов Новоегоровка, Ставки, Лиман и Дробышево.

На Славянском направлении наши защитники отразили семь попыток оккупантов продвинуться вперед, в направлении Рай-Александровки и в районах Ямполя, Резниковки, Закитного и Дроновки.

На Краматорском направлении россияне наступательных действий не проводили.

На Константиновском направлении враг осуществил семь атак вблизи Плещеевки, Иванополья, Ильиновки, Степановки и в сторону Новопавловки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 25 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Торецкое, Новое Шахово, Родинское, Мирноград, Покровск, Удачное, Котлино, Молодецкое, Филия и в сторону Новоалександровки, Гришино и Новоподгородного.

На Александровском направлении враг семь раз атаковал наши позиции, в районах Снежного, Калиновского и Тернового.

На Гуляйпольском направлении противник 45 раз пытался продвигаться на позиции наших защитников, в районах Гуляйполя, Мирного и в сторону Староукраинки, Зеленого, Доброполья, Прилук, Зализнычного, Святопетровки, Варваровки.

На Ореховском направлении вражеских наступательных действий не зафиксировано.

На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, три пункта управления, пять артиллерийских средств, склад боеприпасов и еще один важный объект российских захватчиков.

В целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 870 человек. Также украинские воины обезвредили два танка, шесть боевых бронированных машин, 58 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, три средства противовоздушной обороны, 1722 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, 181 единицу автомобильной техники оккупантов.