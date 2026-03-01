РУС
Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 266 770 человек (+870 за сутки), 11 709 танков, 37 721 артсистема, 24 108 ББМ. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 266 770 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.03.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 266 770 (+870) человек 
  • танков – 11 709 (+2) ед.
  • боевых бронированных машин – 24 108 (+6) ед.
  • артиллерийских систем – 37 721 (+58) ед.
  • РСЗО – 1 662 (+1) ед.
  • средства ПВО – 1 308 (+3) ед.
  • самолетов – 435 (+0) ед.
  • вертолетов – 348 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 151 359 (+1 722) ед.
  • крылатые ракеты – 4 384 (+0) ед.
  • корабли / катера – 29 (+0) ед.
  • подводные лодки – 2 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 80 510 (+181) ед.
  • специальная техника – 4 075 (+0) ед.

Слава ЗСУ!
01.03.2026 07:19 Ответить
Героям слава!!!!!
01.03.2026 07:56 Ответить
Кількість завжди колись переходить в нову якість
01.03.2026 07:29 Ответить
ППО файно, так тримать,ну що цапорилі,як воно аналогов нет.
01.03.2026 07:43 Ответить
Міністр оборони пан Федоров анонсував необхідність знищення п'ятидесяти тисяч кацапів щомісяця. При такому темпі ця цифра, нажаль, буде недосяжна....
01.03.2026 08:05 Ответить
50 тисяч анонсували, виходячі з розрахунку, що росіяни набирали 40 тисяч. Зараз росіяни набирають близько 35 і зменшення йде.
01.03.2026 09:17 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
01.03.2026 08:06 Ответить
а почему нема инфографики?
01.03.2026 08:20 Ответить
 
 