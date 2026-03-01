Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 266 770 человек (+870 за сутки), 11 709 танков, 37 721 артсистема, 24 108 ББМ. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 266 770 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Потери российской армии
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.03.26 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 266 770 (+870) человек
- танков – 11 709 (+2) ед.
- боевых бронированных машин – 24 108 (+6) ед.
- артиллерийских систем – 37 721 (+58) ед.
- РСЗО – 1 662 (+1) ед.
- средства ПВО – 1 308 (+3) ед.
- самолетов – 435 (+0) ед.
- вертолетов – 348 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 151 359 (+1 722) ед.
- крылатые ракеты – 4 384 (+0) ед.
- корабли / катера – 29 (+0) ед.
- подводные лодки – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 80 510 (+181) ед.
- специальная техника – 4 075 (+0) ед.
Правила форума Совет форумчан
nevs nevs
01.03.2026 07:19
Pawlo Kit
01.03.2026 07:56
Олександр #581937
01.03.2026 07:29
леонид мальцев #582480
01.03.2026 07:43
Марта Шепель #549182
01.03.2026 08:05
Iryna LIV #303361
01.03.2026 09:17
tarasii smila #448870
01.03.2026 08:06
Я ОДЕССИТ
01.03.2026 08:20
