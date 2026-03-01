Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 266 770 осіб (+870 за добу), 11 709 танків, 37 721 артсистема, 24 108 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 266 770 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Втрати російської армії
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.03.26 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 266 770 (+870) осіб
- танків – 11 709 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 24 108 (+6) од.
- артилерійських систем – 37 721 (+58) од.
- РСЗВ – 1 662 (+1) од.
- засоби ППО – 1 308 (+3) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 348 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 151 359 (+1 722) од.
- крилаті ракети – 4 384 (+0) од.
- кораблі / катери – 29 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 80 510 (+181) од.
- спеціальна техніка – 4 075 (+0) од.
Топ коментарі
+19 nevs nevs
показати весь коментар01.03.2026 07:19 Відповісти Посилання
+16 Pawlo Kit
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+15 tarasii smila #448870
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251! одиниця знищеної техніки та 870 чумардосів за день.
Логістика, ППО та арта супер, броня норм.
БПЛА перевалили за 150000!
Відбита чергова масована повітряна атака БПЛА.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 266 000 це більше ніж все міське населення такого регіону як Алтайський край.
12 років з початку москальсько-української війни.
По тривалості це вже в два рази більше ніж друга світова війна, та в 3 рази довша ніж так звана велика вітчизняна, в 2,8 рази довше ніж перша світова війна.
4 роки повномасштабного вторгнення.
Логістика перетнула чотири тисячі загалом 4 071 (на 50 більше чим у січні)
БпЛА 31 225 (січень 21 681). Загалом знищено 151 359 безпілотників, третина 52 906 у цьому році
Чумардоси лютий 23/24/25/26
21 470 / 28 450 / 36 570 / 26 090
Незважаючи на збільшення нашого потенціалу помітне просідання, щось не так на болотах та і "побєдних реляцій" звідти вже не чутно - кацапи що з є...