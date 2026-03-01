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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 266 770 осіб (+870 за добу), 11 709 танків, 37 721 артсистема, 24 108 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 266 770 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Втрати російської армії

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.03.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 266 770 (+870) осіб 
  • танків – 11 709 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 24 108 (+6) од.
  • артилерійських систем – 37 721 (+58) од.
  • РСЗВ – 1 662 (+1) од.
  • засоби ППО  – 1 308 (+3) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 348 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 151 359 (+1 722) од.
  • крилаті ракети – 4 384 (+0) од.
  • кораблі / катери – 29 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 80 510 (+181) од.
  • спеціальна техніка – 4 075 (+0) од.

Автор: 

армія рф (21203) Генштаб ЗС (8451) ліквідація (4782) знищення (10293)
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Топ коментарі
+19
Слава ЗСУ!
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01.03.2026 07:19 Відповісти
+16
Героям слава!!!!!
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01.03.2026 07:56 Відповісти
+15
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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01.03.2026 08:06 Відповісти
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Слава ЗСУ!
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01.03.2026 07:19 Відповісти
Героям слава!!!!!
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01.03.2026 07:56 Відповісти
Кількість завжди колись переходить в нову якість
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01.03.2026 07:29 Відповісти
... не колись - а завжди... і не в нову - а в якість - другий закон діалектики Карла Маркса
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01.03.2026 10:10 Відповісти
ППО файно, так тримать,ну що цапорилі,як воно аналогов нет.
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01.03.2026 07:43 Відповісти
Міністр оборони пан Федоров анонсував необхідність знищення п'ятидесяти тисяч кацапів щомісяця. При такому темпі ця цифра, нажаль, буде недосяжна....
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01.03.2026 08:05 Відповісти
50 тисяч анонсували, виходячі з розрахунку, що росіяни набирали 40 тисяч. Зараз росіяни набирають близько 35 і зменшення йде.
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01.03.2026 09:17 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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01.03.2026 08:06 Відповісти
а почему нема инфографики?
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01.03.2026 08:20 Відповісти
Іранського божка накрили, самий час взятися за пукіна
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01.03.2026 09:34 Відповісти
Минув 4393 день москальсько-української війни.
251! одиниця знищеної техніки та 870 чумардосів за день.
Логістика, ППО та арта супер, броня норм.
БПЛА перевалили за 150000!
Відбита чергова масована повітряна атака БПЛА.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 266 000 це більше ніж все міське населення такого регіону як Алтайський край.

12 років з початку москальсько-української війни.
По тривалості це вже в два рази більше ніж друга світова війна, та в 3 рази довша ніж так звана велика вітчизняна, в 2,8 рази довше ніж перша світова війна.
4 роки повномасштабного вторгнення.
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01.03.2026 09:36 Відповісти
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01.03.2026 09:38 Відповісти
фигасе арту намолотили😀
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01.03.2026 09:43 Відповісти
Арта не дотягнула до тисячі стволів в за лютий - 944
Логістика перетнула чотири тисячі загалом 4 071 (на 50 більше чим у січні)
БпЛА 31 225 (січень 21 681). Загалом знищено 151 359 безпілотників, третина 52 906 у цьому році
Чумардоси лютий 23/24/25/26
21 470 / 28 450 / 36 570 / 26 090
Незважаючи на збільшення нашого потенціалу помітне просідання, щось не так на болотах та і "побєдних реляцій" звідти вже не чутно - кацапи що з є...
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01.03.2026 11:07 Відповісти
вертушки ГУРу знову непідтверджені....
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01.03.2026 11:51 Відповісти
 
 