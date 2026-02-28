На фронте зафиксированы 52 боевых столкновения, почти половина из них - на Гуляйпольском направлении, - Генштаб

На отдельных участках фронта оккупанты проводят штурмовые действия. С начала суток количество атак агрессора уже составляет 52.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 28 февраля

Удары РФ по Украине

Продолжаются обстрелы приграничных районов.

Сегодня на Сумщине пострадали населенные пункты: Рыжевка, Уланово, Рогизное, Нескучное, Сопич, Искрисковщина, Кучеровка, Ходино, Стариково, Прогресс.

Также враг обстрелял Клюсы, что в Черниговской области.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг осуществил 59 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Ситуация на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза атаковал в районах населенных пунктов Покровка, Волчанские Хутора, Чугуновка и в сторону Зибиного. Одно боевое столкновение продолжается.

На Купянском направлении противник дважды продвигался в направлении Куриловки и в районе Боровской Андреевки.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили три попытки захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Ставки, Лиман и Дробышево.

На Славянском направлении агрессор атаковал один раз в направлении Рай-Александровки.

По данным Генштаба, на Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении захватчики осуществили пять наступательных действий вблизи Плещеевки, Иванополья, Ильиновки, Степановки и в направлении Новопавловки.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 13 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Торецкое, Новое Шахово, Родинское, Мирноград, Покровск, Удачное, Молодецкое и в сторону Новоалександровки, Гришино и Новоподгородного. Одно боевое столкновеление еще продолжается.

На Александровском направлении враг один раз наступал в районе Тернового. Гавриловка и Великомихайловка подверглись авиаударам.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 23 атаки в районах Гуляйполя, Мирного и в сторону Прилук, Зализничного, Святопетровки, Варваровки. Враг нанес авиаудар по Чаровному. Три боевые столкновения продолжаются.

На Ореховском направлении оккупанты активных наступательных действий не проводили, однако нанесли авиаудар по Беленькому.

На Приднепровском направлении активных наступательных действий врага не зафиксировано.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попытки врага продвигаться не фиксируются.

