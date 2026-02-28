На фронті зафіксовано 52 боєзіткнення, майже половина з них - на Гуляйпільському напрямку, - Генштаб

На окремих ділянках фронту окупанти проводять штурмові дії. Від початку доби кількість атак агресора уже становить 52.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 28 лютого, передає Цензор.НЕТ.

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Удари РФ по Україні

Продовжуються обстріли прикордонних районів.

Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти: Рижівка, Уланове, Рогізне, Нескучне, Сопич, Іскрисківщина, Кучерівка, Ходине, Старикове, Прогрес.

Також ворог обстріляв Клюси, що на Чернігівщині.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 59 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Ситуація на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази атакував у районах населених пунктів Покровка, Вовчанські Хутори, Чугунівка та у бік Зибиного. Одне боєзіткнення триває.

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На Куп’янському напрямку противник двічі йшов вперед у напрямку Курилівки та в районі Борівської Андріївки.

Бої на сході

На Лиманському напрямку українські воїни відбили три спроби загарбників просунутися в бік населених пунктів Ставки, Лиман та Дробишеве.

На Слов’янському напрямку агресор атакував один раз у напрямку Рай-Олександрівки.

За даними Генштабу, на Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

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На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили п’ять наступальних дій поблизу Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Степанівки та в напрямку Новопавлівки.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 13 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Торецьке, Нове Шахове, Родинське, Мирноград, Покровськ, Удачне, Молодецьке та у бік Новоолександрівки, Гришиного й Новопідгороднього. Одне боєзіткнення ще триває.

На Олександрівському напрямку ворог один раз наступав в районі Тернового. Гаврилівка та Великомихайлівка зазнали авіаударів.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку відбулося 23 атак у районах Гуляйполя, Мирного та у бік Прилук, Залізничного, Святопетрівки, Варварівки. Ворог завдав авіаудару по Чарівному. Три боєзіткнення тривають.

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На Оріхівському напрямку окупанти активних наступальних дій не проводили, проте завдали авіаудару по Біленькому.

На Придніпровському напрямку активних наступальних дій ворога не зафіксовано.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроби ворога просуватися не фіксуються.

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