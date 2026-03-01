На фронті відбулося 114 боєзіткнень: найбільше – на Гуляйпільському та Покровському напрямках, - Генштаб
Від початку доби неділі, 1 березня, на фронті відбулося 114 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують зупиняти ворога, знищують особовий склад та виснажують його бойовий потенціал, завдаючи систематичного вогневого ураження.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, повідомляє Цензор.НЕТ.
Ворожі обстріли
Противник завдав одного ракетного удару, однією ракетою, 65 авіаційних ударів, скинув 208 керованих авіабомб. Крім того, застосував 5735 дронів-камікадзе та здійснив 2767 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.
Обстановка на півночі
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог завдав двох авіаударів, скинув шість авіабомб, здійснив 111 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 18 – із застосуванням РСЗВ.
Бої на Харківщині
- На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі штурмував позиції наших підрозділів в районі Приліпки та в напрямку Зибиного.
- На Куп’янському напрямку ворог тричі атакував у напрямку Піщаного, Петропавлівки та Глушківки.
Бої на сході
На Лиманському напрямку українські воїни відбивали сім атак окупантів в бік населених пунктів Дробишеве, Діброва, Лиман та в районі Зарічного.
На Слов’янському напрямку противник 11 разів намагався просунутися вперед в районах населених пунктів Ямпіль, Дронівка, Платонівка, Закітне, Різниківка та в напрямку Рай-Олександрівки.
На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.
На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 11 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іванопілля, Бересток, Русин Яр, Софіївка та в напрямках Іллінівки й Новопавлівки.
На Покровському напрямку ворог здійснив 20 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Шахове, Червоний Лиман, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та в напрямку Білицького. Одне боєзіткнення ще триває.
За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 50 окупантів та 16 – поранено; знищено одну артилерійську систему, дев’ять антен зв’язку, чотири одиниці автомобільного транспорту, 13 одиниць спеціальної техніки, два пункти управління, пошкоджено три артилерійські системи, сім одиниць автомобільного транспорту, один засіб РЕБ та сім укриттів ворога. Знищено або подавлено 188 БпЛА різних типів.
На Олександрівському напрямку ворог шість разів наступав в районах населених пунктів Вороне, Тернове, Злагода та Степове. Писанці та Великомихайлівка зазнали авіаударів противника.
Бої на півдні
- На Гуляйпільському напрямку відбулося 23 атаки у районах Гуляйполя, Мирного та у бік Залізничного, Добропілля й Староукраїнки. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Воздвижівка, Самійлівка, Голубкове, Чарівне, Гуляйпільське, Любицьке, Терсянка, Барвінівка, Верхня Терса. Три боєзіткнення триває.
- На Оріхівському напрямку триває одне боєзіткнення з ворогом неподалік Плавнів. Авіаударів зазнали Комишуваха, Веселянка, Малокатеринівка.
- На Придніпровському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано, проте противник завдав авіаудару по Придніпровському.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано.
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На Гуляйпільському напрямку тривають бої у районі Залізничного, Варварівки, Добропілля та Прилук.
На Олександрівському напрямку Сили оборони України продовжують контрдії в районі Вишневого, на південь від Вербового, а також у районах Калинівського, Тернового та Березового. Російські війська підтягують резерви та роблять спроби повернути втрачені позиції.
На Добропільському напрямку йдуть бої за центральну частину Гришиного, в районі Родинського та у напрямку Нового Донбасу. На північ від Покровська, в районі свиноферм, противник робить спроби просочитися вглиб уздовж лісосмуг.
Під Костянтинівкою ситуація залишається напруженою. Російські війська штурмують Бересток, район Східні дачі, а також південно-східні квартали Костянтинівки (Сантуринівку та Старе Село).
На Слов'янському напрямку тривають бої за Голубівку та Резниківку."