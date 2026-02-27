Прокуратура будет обжаловать меры пресечения командующему логистикой ВС ВСУ и начальнику СБУ Житомирщины: залог в два раза меньше, чем просили

Прокуроры готовят апелляционные жалобы на решение Высшего антикоррупционного суда о мерах пресечения, избранных командующему логистикой Воздушных сил Вооруженных сил Украины Андрею Украинцу и начальнику Управления Службы безопасности Украины в Житомирской области Владимиру Компаниченко.

Об этом в соцсети Facebook сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко

Залоги меньше, чем просила обвинение

Кравченко отметил, что суд назначил фигурантам меньшие залоги, чем просила сторона обвинения: для должностного лица СБУ суд определил альтернативу в виде залога – 6,9 млн грн, а для должностного лица Воздушных сил ВСУ – 7 млн грн.

"В связи с тем, что судом принято решение об определении вдвое меньшей суммы залога, чем та, которую просила сторона обвинения, прокурорами готовятся апелляционные жалобы на решение суда об избрании меры пресечения", - сообщил генпрокурор.

Он подчеркнул, что "наживаться на проектах, направленных на защиту воздушного пространства государства в условиях войны, является проявлением особой беспринципности и это недопустимо".

"Каждый, кто ставит собственный карман выше обороноспособности государства, будет нести ответственность по всей строгости закона", - добавил Кравченко.

Больше о деле

