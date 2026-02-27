Прокуратура будет обжаловать меры пресечения командующему логистикой ВС ВСУ и начальнику СБУ Житомирщины: залог в два раза меньше, чем просили
Прокуроры готовят апелляционные жалобы на решение Высшего антикоррупционного суда о мерах пресечения, избранных командующему логистикой Воздушных сил Вооруженных сил Украины Андрею Украинцу и начальнику Управления Службы безопасности Украины в Житомирской области Владимиру Компаниченко.
Об этом в соцсети Facebook сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.
Залоги меньше, чем просила обвинение
Кравченко отметил, что суд назначил фигурантам меньшие залоги, чем просила сторона обвинения: для должностного лица СБУ суд определил альтернативу в виде залога – 6,9 млн грн, а для должностного лица Воздушных сил ВСУ – 7 млн грн.
"В связи с тем, что судом принято решение об определении вдвое меньшей суммы залога, чем та, которую просила сторона обвинения, прокурорами готовятся апелляционные жалобы на решение суда об избрании меры пресечения", - сообщил генпрокурор.
Он подчеркнул, что "наживаться на проектах, направленных на защиту воздушного пространства государства в условиях войны, является проявлением особой беспринципности и это недопустимо".
"Каждый, кто ставит собственный карман выше обороноспособности государства, будет нести ответственность по всей строгости закона", - добавил Кравченко.
Больше о деле
- Напомним, что 25 февраля сообщалось о том, что командующего логистикой Командования Воздушных Сил ВСУ полковника и начальника Управления СБУ Житомирской области уличили во взяточничестве на сумму $320 тыс.
- Позже командующему логистики Воздушных сил и главе СБУ Житомирщины сообщили о подозрениях в взяточничестве.
- В Воздушных силах начали служебное расследование.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения начальнику управления СБУ в Житомирской области Владимиру Компаниченко по делу о хищении бюджетных средств на строительстве защитных конструкций для авиации.
- Также командующему логистики Воздушных сил Андрею Украинцу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 апреля с возможностью внесения залога в семь миллионов гривен.
