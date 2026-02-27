РУС
Прокуратура будет обжаловать меры пресечения командующему логистикой ВС ВСУ и начальнику СБУ Житомирщины: залог в два раза меньше, чем просили

Прокуратура обжалует меры пресечения должностным лицам ВС ВСУ и СБУ

Прокуроры готовят апелляционные жалобы на решение Высшего антикоррупционного суда о мерах пресечения, избранных командующему логистикой Воздушных сил Вооруженных сил Украины Андрею Украинцу и начальнику Управления Службы безопасности Украины в Житомирской области Владимиру Компаниченко.

Об этом в соцсети Facebook сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

Залоги меньше, чем просила обвинение

Кравченко отметил, что суд назначил фигурантам меньшие залоги, чем просила сторона обвинения: для должностного лица СБУ суд определил альтернативу в виде залога – 6,9 млн грн, а для должностного лица Воздушных сил ВСУ – 7 млн грн.

"В связи с тем, что судом принято решение об определении вдвое меньшей суммы залога, чем та, которую просила сторона обвинения, прокурорами готовятся апелляционные жалобы на решение суда об избрании меры пресечения", - сообщил генпрокурор.

Он подчеркнул, что "наживаться на проектах, направленных на защиту воздушного пространства государства в условиях войны, является проявлением особой беспринципности и это недопустимо".

"Каждый, кто ставит собственный карман выше обороноспособности государства, будет нести ответственность по всей строгости закона", - добавил Кравченко.

Читайте также: Командующего логистики Воздушных сил ВСУ Украинца отправили под стражу на два месяца: размер залога – 7 млн грн

Больше о деле

Смотрите также: Семья задержанного на взятке командующего логистикой Воздушных сил ВСУ Украинца приобрела имущества на 1 млн долларов, - Bihus.Info. ВИДЕО

А при Алоизыче, такого бы не было.. а если без стёба-можно себе представить, что заместитель Геринга, где-то в сорок в сорок третьем году обзавёлся недвигой по всей Германии на миллион рейхсмарок?
27.02.2026 22:06 Ответить
ну сам герінг деже конкретно майна нагріб. не здивуюсь якшо і зам теж трохи.
28.02.2026 01:31 Ответить
А чому вдвічі? Чому кожному з цих крадіїв та ще і в погонах має бути застава, якщо має бути безвльтернативне взяття під варту?!😡
27.02.2026 22:29 Ответить
А всього то і треба було, що по 3 метра вірьовки виділити, цим мародерам на крові в Особливий період в Україні, як і міндічу та єрмаку з бакановим, шурмі, шуфричу, каламойському,….
27.02.2026 22:31 Ответить
Десь вже так, бо з кожним рішенням суду, а особливо ВАКСу список тих хто грабує державу яка борсається у власній крові стає все більше і більше, бо безкарність стовідсоткова.
27.02.2026 22:34 Ответить
Якщо цей склад ВРУ не змінить ст.ККУ для корупціонерів і крадіїв з дкржбюджету на БЕЗАЛЬТЕРЕАТИВНЕ ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ, то жеден з цих депусратів має рилр в пуху і НЕ ЗБИРАЄТЬСЯ ПОКЛАСТИ КРАЙ БЕЗКАРНОСТІ ТИМ ХТО РОЗГРАБОВУЄ КРАЇНУ, БО САМІ В СПИСКУ ЦИХ КРАДІЇВ!!!
27.02.2026 22:32 Ответить
Це не застава, в сміх. В них це тижнева виручка. І підуть до родин у биковелі пити віскі, ром і джин. От і все покарання і відповідальність. Не в роту резерву у палатки в мороз -20. А гарантовано законодавством у джакузі. З нормальним харчуванням, сном, сексом і баблом. Прокурор лише для вигляду щось там пробубонів. Брєд. Тобто гівнюки потраплять у чотирьохзірковий відпочинок. Згідно конституції і законодавства. Ха ха ха.
27.02.2026 22:53 Ответить
Вове Вове дають шанс розпетляти ситуйовину.
Бляха, перевірте зариті ОРС, особлво кашників та вкзед. І буде вам шастя.
