Командующему логистикой Воздушных сил и главе СБУ Житомирщины объявили о подозрении во взяточничестве

Правоохранители сообщили о подозрении командующему логистикой командования Воздушных сил ВСУ и начальнику управления Службы безопасности Украины в Житомирской области по делу о хищении бюджетных средств на строительстве защитных конструкций для авиации.

Об этом написал генеральный прокурор Руслан Кравченко

Подозрения взяточников

Имена фигурантов не разглашаются, однако по данным СМИ, речь идет о полковнике Андрее Украинце –– командующем логистики в Воздушных силах, и полковнике Владимире Компаниченко –– главе управления СБУ в Житомирской области.

В частности, фигурантам инкриминируются действия, связанные с превышением военным должностным лицом власти и служебных полномочий, совершенные по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения, а также предложение и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 5 ст. 426-1, ч. 3 ст. 369 УК Украины). По первой статье максимальное наказание – 12 лет тюрьмы, по второй – восемь, с конфискацией имущества.

Кравченко напомнил, что речь идет о 1,4 млрд грн, выделенных на строительство сборочно-разборных укрытий для самолетов.

После того как проверки установили несоответствие конструкций требованиям инженерной защиты, чиновники пытались "решить вопрос" –– предложили и предоставили 13,8 млн грн (1% от общей суммы договоров) за невмешательство военной контрразведки СБУ и привлечение "лояльных" частных аудиторов для подготовки формальных положительных заключений о качестве работ.

Запись разговоров о коррупционных преступлениях

По его словам, подробности этой схемы уже известны правоохранителям. Генпрокурор также привел запись, как утверждается, разговоров двух фигурантов с сотрудником департамента военной контрразведки СБУ:

Также, по его словам, отдельного внимания заслуживает роль начальника УСБУ в Житомирской области, который, по данным следствия, лично привлек одного из своих доверенных подрядчиков к строительству.

В зафиксированных следствием разговорах чиновников звучит четкая готовность формально закрыть работы независимо от результата –– достаточно "подписанных документов" и нужного заключения аудита.

Кроме того, один из участников прямо ставит под сомнение саму важность выполнения работ, отмечая, что вопрос их фактической реализации никого не интересует, другой − уверяет, что "в течение недели вопрос закрывается" и "далее здесь все очень просто, такая математика для первого класса", добавляет Кравченко.

Главной задачей для них было как можно быстрее провести платежи подрядчикам. Собственно, схема запустилась еще до начала строительства – авансовые платежи по договорам составляли до 70% от общей суммы финансирования.

Больше о деле

Напомним, что 25 февраля сообщалось о том, что командующего логистикой Командования Воздушных сил ВСУ полковника и начальника Управления СБУ Житомирской области уличили во взяточничестве на сумму $320 тыс.

