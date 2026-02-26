Командующему логистикой Воздушных сил и главе СБУ Житомирщины объявили о подозрении во взяточничестве
Правоохранители сообщили о подозрении командующему логистикой командования Воздушных сил ВСУ и начальнику управления Службы безопасности Украины в Житомирской области по делу о хищении бюджетных средств на строительстве защитных конструкций для авиации.
Об этом написал генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ.
Подозрения взяточников
Имена фигурантов не разглашаются, однако по данным СМИ, речь идет о полковнике Андрее Украинце –– командующем логистики в Воздушных силах, и полковнике Владимире Компаниченко –– главе управления СБУ в Житомирской области.
В частности, фигурантам инкриминируются действия, связанные с превышением военным должностным лицом власти и служебных полномочий, совершенные по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения, а также предложение и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 5 ст. 426-1, ч. 3 ст. 369 УК Украины). По первой статье максимальное наказание – 12 лет тюрьмы, по второй – восемь, с конфискацией имущества.
Кравченко напомнил, что речь идет о 1,4 млрд грн, выделенных на строительство сборочно-разборных укрытий для самолетов.
После того как проверки установили несоответствие конструкций требованиям инженерной защиты, чиновники пытались "решить вопрос" –– предложили и предоставили 13,8 млн грн (1% от общей суммы договоров) за невмешательство военной контрразведки СБУ и привлечение "лояльных" частных аудиторов для подготовки формальных положительных заключений о качестве работ.
Запись разговоров о коррупционных преступлениях
По его словам, подробности этой схемы уже известны правоохранителям. Генпрокурор также привел запись, как утверждается, разговоров двух фигурантов с сотрудником департамента военной контрразведки СБУ:
Также, по его словам, отдельного внимания заслуживает роль начальника УСБУ в Житомирской области, который, по данным следствия, лично привлек одного из своих доверенных подрядчиков к строительству.
В зафиксированных следствием разговорах чиновников звучит четкая готовность формально закрыть работы независимо от результата –– достаточно "подписанных документов" и нужного заключения аудита.
- Кроме того, один из участников прямо ставит под сомнение саму важность выполнения работ, отмечая, что вопрос их фактической реализации никого не интересует, другой − уверяет, что "в течение недели вопрос закрывается" и "далее здесь все очень просто, такая математика для первого класса", добавляет Кравченко.
Главной задачей для них было как можно быстрее провести платежи подрядчикам. Собственно, схема запустилась еще до начала строительства – авансовые платежи по договорам составляли до 70% от общей суммы финансирования.
Больше о деле
- Напомним, что 25 февраля сообщалось о том, что командующего логистикой Командования Воздушных сил ВСУ полковника и начальника Управления СБУ Житомирской области уличили во взяточничестве на сумму $320 тыс.
Зараз це гешефт тих, котрі не поділилися ...
з усіма ******* спецури на стрємянкє к Царскому сундуку
Таку ловку СХЕМУ облаштували, але і про неї верхговнокабміндіч, не ЗНАВ!!! Геть він зашпортався, отими мандрівками з численними самітами, підписанням якихось міфічних та численних, договорів віртуальних щодо безпеки якоїсь …
А тут ще й ця кнури …. СБУ треба від московитів чистити… бо за журналістами, НАБУ, САП підглядають по туалетам… Західні Партнери, зауваження уже роблять відверто!!
Невірні бояри підставляють пагтію Найсонуеграйнішого
Але Вас зрозуміли і без такої конкретики...
https://www.president.gov.ua/documents/2072026-58657
І хто перший в списку? Відкрийте і почитайте. От така лабуда, малята...
Як було окремо. "Гестапо" (ВБ) молодці.
А на що дивиться той губернатор Житомирської області?!
Проаналізувавши лише останні події, то в тому Житомирі спроба підривів поліцейських дільниць, то теракт на підприємстві в якомусь там населеному пункті, наче Нова Березіна, то масштабний корупційний скандал в місцевому Поліськоку національному університеті під час виборів їхнього ректора, а тепер знову, - схеми!?
Може в тей Житомир треба надіслати перевірку з Генеральної прокуратури, НАБУ, САП для виявлення першопричин?!
Якщо все це діяльність, або бездіяльність влади, то хай керевництво в області відповість по закону за вчинене.