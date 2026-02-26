РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5057 посетителей онлайн
Новости Взяточники Коррупция в оборонных закупках
2 321 15

Командующему логистикой Воздушных сил и главе СБУ Житомирщины объявили о подозрении во взяточничестве

Задержание командующего логистикой Воздушных сил и главы СБУ Житомирщины

Правоохранители сообщили о подозрении командующему логистикой командования Воздушных сил ВСУ и начальнику управления Службы безопасности Украины в Житомирской области по делу о хищении бюджетных средств на строительстве защитных конструкций для авиации.

Об этом написал генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подозрения взяточников

Имена фигурантов не разглашаются, однако по данным СМИ, речь идет о полковнике Андрее Украинце –– командующем логистики в Воздушных силах, и полковнике Владимире Компаниченко –– главе управления СБУ в Житомирской области.

В частности, фигурантам инкриминируются действия, связанные с превышением военным должностным лицом власти и служебных полномочий, совершенные по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения, а также предложение и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 5 ст. 426-1, ч. 3 ст. 369 УК Украины). По первой статье максимальное наказание – 12 лет тюрьмы, по второй – восемь, с конфискацией имущества.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Воздушных силах начали служебное расследование после задержания командующего логистики ВС ВСУ, которого подозревают в коррупции

Кравченко напомнил, что речь идет о 1,4 млрд грн, выделенных на строительство сборочно-разборных укрытий для самолетов.

После того как проверки установили несоответствие конструкций требованиям инженерной защиты, чиновники пытались "решить вопрос" –– предложили и предоставили 13,8 млн грн (1% от общей суммы договоров) за невмешательство военной контрразведки СБУ и привлечение "лояльных" частных аудиторов для подготовки формальных положительных заключений о качестве работ.

Запись разговоров о коррупционных преступлениях

По его словам, подробности этой схемы уже известны правоохранителям. Генпрокурор также привел запись, как утверждается, разговоров двух фигурантов с сотрудником департамента военной контрразведки СБУ:

Также, по его словам, отдельного внимания заслуживает роль начальника УСБУ в Житомирской области, который, по данным следствия, лично привлек одного из своих доверенных подрядчиков к строительству.

Читайте также: Бывшее руководство прокуратуры Франковской области уличено в коррупции: $100 тыс. за закрытие дела, - НАБУ

В зафиксированных следствием разговорах чиновников звучит четкая готовность формально закрыть работы независимо от результата –– достаточно "подписанных документов" и нужного заключения аудита.

  • Кроме того, один из участников прямо ставит под сомнение саму важность выполнения работ, отмечая, что вопрос их фактической реализации никого не интересует, другой − уверяет, что "в течение недели вопрос закрывается" и "далее здесь все очень просто, такая математика для первого класса", добавляет Кравченко.

Главной задачей для них было как можно быстрее провести платежи подрядчикам. Собственно, схема запустилась еще до начала строительства – авансовые платежи по договорам составляли до 70% от общей суммы финансирования.

Больше о деле

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Чиновник учебного центра ВСУ помогал незаконному выезду военнослужащих за границу. ВИДЕО

Автор: 

взятка (343) СБУ (2825) подозрение (335) Офис Генпрокурора (1220) Воздушные силы (2115) Житомирская область (198)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
просто чудово і це ніяк не держзрада
показать весь комментарий
26.02.2026 20:12 Ответить
+6
А сам командувач ПС і голова СБУ "нє прі дєлах"?
показать весь комментарий
26.02.2026 20:18 Ответить
+3
наградить и отпустить
показать весь комментарий
26.02.2026 20:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
просто чудово і це ніяк не держзрада
показать весь комментарий
26.02.2026 20:12 Ответить
та то в Вялікай атєчсєтвєннай мародерство =зрада=розстріл ;
Зараз це гешефт тих, котрі не поділилися ...
з усіма ******* спецури на стрємянкє к Царскому сундуку
показать весь комментарий
26.02.2026 20:21 Ответить
Та що ж це таке?+ Куди не ткни корупція, хабарі..в зельоному королівстві щось не так?
показать весь комментарий
26.02.2026 20:18 Ответить
А сам командувач ПС і голова СБУ "нє прі дєлах"?
показать весь комментарий
26.02.2026 20:18 Ответить
ті вчасно відслюнявили ))
показать весь комментарий
26.02.2026 20:23 Ответить
так...дуже підозріло все...
показать весь комментарий
26.02.2026 22:17 Ответить
наградить и отпустить
показать весь комментарий
26.02.2026 20:20 Ответить
Тільки їх родичі та довірені особи, почали успішно з ФОПів гроші «відмивати», аж ось тобі, мають?!?! А гроші в Київ, регулярно ж передавали, як і оті «двушечки» - на сівковича+мертвечука+деркача!!??
Таку ловку СХЕМУ облаштували, але і про неї верхговнокабміндіч, не ЗНАВ!!! Геть він зашпортався, отими мандрівками з численними самітами, підписанням якихось міфічних та численних, договорів віртуальних щодо безпеки якоїсь …
А тут ще й ця кнури …. СБУ треба від московитів чистити… бо за журналістами, НАБУ, САП підглядають по туалетам… Західні Партнери, зауваження уже роблять відверто!!
показать весь комментарий
26.02.2026 20:22 Ответить
Іпсо !!
Невірні бояри підставляють пагтію Найсонуеграйнішого
показать весь комментарий
26.02.2026 20:31 Ответить
в слові "Найсонуеграйнішого" замість "у" порірбно "Ц"
Але Вас зрозуміли і без такої конкретики...
показать весь комментарий
26.02.2026 20:43 Ответить
хз... хз...я так зрозумів що 1% хотіли..то може ті хто шлагбауми малюють по 10-20% і хлопнули їх?! Ну хто вірить Генпрокурору? Хто вірить Покладу? Як би то НАБУ накрило-то сумнівів нема, а так...
показать весь комментарий
26.02.2026 22:16 Ответить
А в цей момент... тадам...

https://www.president.gov.ua/documents/2072026-58657

І хто перший в списку? Відкрийте і почитайте. От така лабуда, малята...
показать весь комментарий
27.02.2026 00:32 Ответить
Вовочка Вовочка ( Нач. УСБУ в Житомирькій обл.) накінець то вляпався падло.
Як було окремо. "Гестапо" (ВБ) молодці.
показать весь комментарий
27.02.2026 03:22 Ответить
Знову Житомир, знову Житомирщина!
А на що дивиться той губернатор Житомирської області?!
Проаналізувавши лише останні події, то в тому Житомирі спроба підривів поліцейських дільниць, то теракт на підприємстві в якомусь там населеному пункті, наче Нова Березіна, то масштабний корупційний скандал в місцевому Поліськоку національному університеті під час виборів їхнього ректора, а тепер знову, - схеми!?
Може в тей Житомир треба надіслати перевірку з Генеральної прокуратури, НАБУ, САП для виявлення першопричин?!
Якщо все це діяльність, або бездіяльність влади, то хай керевництво в області відповість по закону за вчинене.
показать весь комментарий
27.02.2026 05:55 Ответить
 
 