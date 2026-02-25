Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника Управления СБУ Житомирщины разоблачили на $320 тыс. взятки. ФОТОрепортаж

Командующего логистикой Командования Воздушных Сил ВСУ полковника и начальника Управления СБУ Житомирской области уличили во взяточничестве на сумму $320 тыс.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

По словам парламентария, речь идет об Андрее Украинце и Владимире Компаниченко.

"По версии следствия, они организовали хищение средств на строительстве защитных сооружений для аэродромов. То есть деньги, которые должны были идти на оборону!" – отметил Гончаренко.

Впоследствии информацию подтвердил генпрокурор Кравченко.

Суть дела

В мае 2025 года было принято решение о выделении 1,4 млрд грн для строительства сборно-разборных арочных конструкций.

"Проверки Департамента военной контрразведки СБУ выявили серьезные нарушения: проекты не отвечали требованиям безопасности, конструкции не обеспечивали должной защиты авиации, а стоимость работ была существенно завышена.

Несмотря на это, началось перечисление авансовых платежей по договорам.

Чтобы скрыть хищение бюджетных средств и остановить проверки, командующий логистикой обратился к руководителю УСБУ одной из областей с просьбой "посодействовать" в подкупе руководства военной контрразведки. Последний согласился, выступил "гарантом" "соглашения", поскольку лично привлек одного из подрядчиков к схеме", - говорится в сообщении.

Так, во избежание ответственности и обеспечения невмешательства в процесс проверок чиновники предложили передать около 13 млн грн (1% от финансирования объектов) за сокрытие растраты бюджетных средств. Также планировалось привлечение "лояльных" аудиторов для подготовки фиктивных выводов о качестве строительства.

25 февраля во время попытки передачи неправомерной выгоды участники схемы задержаны "на горячем". Изъято 320 тысяч долларов США.











Подробности от СБУ

В Службе безопасности отметили, что разоблачение состоялось при содействии Главнокомандующего ВСУ.

В настоящее время должностным лицам готовится сообщение о подозрении по ст. 191 Уголовного кодекса Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).











Читайте: Сообщено о подозрении харьковчанке, "заманившей" полицейских на место теракта во Львове 22 февраля. ФОТО