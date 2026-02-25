Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника Управления СБУ Житомирщины разоблачили на $320 тыс. взятки. ФОТОрепортаж
Командующего логистикой Командования Воздушных Сил ВСУ полковника и начальника Управления СБУ Житомирской области уличили во взяточничестве на сумму $320 тыс.
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
По словам парламентария, речь идет об Андрее Украинце и Владимире Компаниченко.
"По версии следствия, они организовали хищение средств на строительстве защитных сооружений для аэродромов. То есть деньги, которые должны были идти на оборону!" – отметил Гончаренко.
Впоследствии информацию подтвердил генпрокурор Кравченко.
Суть дела
В мае 2025 года было принято решение о выделении 1,4 млрд грн для строительства сборно-разборных арочных конструкций.
"Проверки Департамента военной контрразведки СБУ выявили серьезные нарушения: проекты не отвечали требованиям безопасности, конструкции не обеспечивали должной защиты авиации, а стоимость работ была существенно завышена.
Несмотря на это, началось перечисление авансовых платежей по договорам.
Чтобы скрыть хищение бюджетных средств и остановить проверки, командующий логистикой обратился к руководителю УСБУ одной из областей с просьбой "посодействовать" в подкупе руководства военной контрразведки. Последний согласился, выступил "гарантом" "соглашения", поскольку лично привлек одного из подрядчиков к схеме", - говорится в сообщении.
Так, во избежание ответственности и обеспечения невмешательства в процесс проверок чиновники предложили передать около 13 млн грн (1% от финансирования объектов) за сокрытие растраты бюджетных средств. Также планировалось привлечение "лояльных" аудиторов для подготовки фиктивных выводов о качестве строительства.
25 февраля во время попытки передачи неправомерной выгоды участники схемы задержаны "на горячем". Изъято 320 тысяч долларов США.
Подробности от СБУ
В Службе безопасности отметили, что разоблачение состоялось при содействии Главнокомандующего ВСУ.
В настоящее время должностным лицам готовится сообщение о подозрении по ст. 191 Уголовного кодекса Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
а викрила вб Служби Божої
де були у той час набу?
дарма...
тіко згідно ч.5 ст.216 КПК України ця справа є виключною підслідністю набу
доручати будь-яким іншим органам такі справи заборонено
за таких умов, у разі розслідування неуповноваженим органом, усі зібрані докази можуть бути визнані недопустими у суді (згідно ст.87 КПК) та уся ця справа накриється мідним тазом
прецеденти вже були у суді...
тому повторю - де набу?!
Рівень уже такий, що і до ком ПС ЗСУ доберуться - невже знову олєщук повернеться?
казкові довпойопи
живут в 4-х часах езды от Европы, от зоны евро, а взятки берут в долларах США, как будто в 1990-х годах... Ну, и мудаки же...
Вже пора вводити якщо не смертну кару,бо ЄС не дозволить,то приймати зміни до КК по частині санкцій за злочини,здійснені під час військового стану.
Таке право є у нардепів але вони працюють на обслуговуванні "хотєлок"
ЗЕленського і офіса імені Єрмака.
пляшчина по ходу у комплекті з 320 к $
шкода її лишати підлеглим затриманого начальника - вип'ють від щастя
Вам РЕСПЕКТ! Жарт...
Хоча, в сміттєвій корзині могла бути уже порожня...)
тіко встигли закусон на стіл виставити - а тут візітьори у мультику... звірі
Але, то таке!! Важливий кінцевий результат з вірьовкою чи, як Крупа та воєнком з Одеси, підуть з богом на Суд Лінча!!!….
завжди chivas із мздою тулять
И это неудивительно, ведь работал Игорь Ефимович многие годы в россии.
Хронология его работы в рф.
Сентябрь 2005 - январь 2008: старший консультант и менеджер проектов в московском офисе The Boston Consulting Group (BCG).
BCG - глобальная частная консалтинговая компания.
Февраль 2008 - начало 2012: директор по интеграции активов в Промсвязьбанке (ПСБ, главный офис - Москва).
Здесь Смилянский руководил поглощениями и интеграцией банков.
ПСБ имеет прямое и сильное отношение к оборонному комплексу рф. С 2018 года официально является «опорным банком ОПК России», обслуживает более 80 % предприятий оборонки, финансирует гособоронзаказ и находится под санкциями как «defense bank».
3 января 2012 - декабрь 2014: директор в московском офисе BCG (второй заход).
Уже был аннексирован Крым, началась война на Донбассе, а Смилянский в это время сидел в Москве и зарабатывал кровавые деньги, про которые он так любит поговорить
Дуже зручно всіх "похрестити" скопом, модно, але в житті не буває колективної відповідальності.
Федоров (міністр оборони) - у даний конкретний момент які до нього претензії ? Не чув. А він з команди Зеленського.
Буданов - колишній голова військової розвідки, а тепер керівник ОП, з ним що не так ? А це людина Зеленського.
І так далі, можна багато прикладів наводити. Так, багато і негативних - але не 100%.
А щодо "вирок на місці" - покажіть мені хоч одну повністю святу людину в цій країні. Та не існує таких. І в інших країнах теж. Всі десь щось зробили таке, про що не хочеться згадувати і чим не хочеться вихвалятися . . .
усе Служба Божа, усе сама...
Ау, НАБУ / САП - а ви куди дивилися, коли мільярд не туди витрачався чиновниками ? Не бачили ?
Буде тепер поряд з ними жити нова "еліта". Деяка вже живе.
Якщо їхні гроші будуть йти не на оборону України - то і їм скоро буде не до спокою та тиші.
Там ще працюють причинно-наслідкові зв'язки. На відміну від зедібілів.
В інтерв'ю німецькому мовнику ARD президент Володимир Зеленський заявив, що ніхто не блокує антикорупційні розслідування та закликав не записувати фігурантів справ "у його оточення" та в "довірені особи". Він заперечив протидію влади антикорупційним органів у справах проти колишніх міністрів та своїх бізнес-партнерів.
"Є корупційні кейси і є розслідування, держава показує, що у нас є розслідування. Ми це не приховуємо і ніхто не блокує відповідні розслідування. Я думаю, що ви це прекрасно розумієте і ви це бачите. А те, що є корупція, або корупційні кейси на місцях там колишніх посадовців, нехай буде слідство, нехай будуть судові рішення. Я вважаю, що ми достатньо швидко реагуємо".
На запитання, чи може він гарантувати, що не знав про можливі порушення з боку фігурантів справ, Зеленський зазначив, що президент не може і не повинен бути обізнаний з усіма деталями діяльності кожного посадовця, а відповідальність за розслідування лежить на компетентних органах. При цьому президент вважає, що не варто називати тих чи інших міністрів своїми довіреними особами.
"Я не вважаю, що треба говорити про тих чи інших міністрів, що вони мої довірені особи. Це просто інсинуації, просто незрозумілі, абсолютно незрозумілі формулювання. Ну які довірені особи? Міністри виконують свою роботу. Я президент України, яка у війні".
Чи могла бути більша іронія...
Вже навіть і не дивує !
Говорено переговорено - під час війни тільки страта .
А поки що ми є свідками абсолютно корумпованої системи яка склалася в Україні. Система безкарності і кругової поруки у всіх ланках влади . І все відбувається під час найбільш кривавої війни після 2-гоі світової.
А ви кажете сталін був вбивцею . Нам би його в Україну на один рік , бо самі навряд чи зможемо
Це що, такий таємний секрет?