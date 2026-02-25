РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6825 посетителей онлайн
Новости Взяточники
11 746 75

Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника Управления СБУ Житомирщины разоблачили на $320 тыс. взятки. ФОТОрепортаж

Командующего логистикой Командования Воздушных Сил ВСУ полковника и начальника Управления СБУ Житомирской области уличили во взяточничестве на сумму $320 тыс.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

По словам парламентария, речь идет об Андрее Украинце и Владимире Компаниченко.

"По версии следствия, они организовали хищение средств на строительстве защитных сооружений для аэродромов. То есть деньги, которые должны были идти на оборону!" – отметил Гончаренко.

Впоследствии информацию подтвердил генпрокурор Кравченко.

Суть дела

В мае 2025 года было принято решение о выделении 1,4 млрд грн для строительства сборно-разборных арочных конструкций.

"Проверки Департамента военной контрразведки СБУ выявили серьезные нарушения: проекты не отвечали требованиям безопасности, конструкции не обеспечивали должной защиты авиации, а стоимость работ была существенно завышена.

Несмотря на это, началось перечисление авансовых платежей по договорам.

Чтобы скрыть хищение бюджетных средств и остановить проверки, командующий логистикой обратился к руководителю УСБУ одной из областей с просьбой "посодействовать" в подкупе руководства военной контрразведки. Последний согласился, выступил "гарантом" "соглашения", поскольку лично привлек одного из подрядчиков к схеме", - говорится в сообщении.

Так, во избежание ответственности и обеспечения невмешательства в процесс проверок чиновники предложили передать около 13 млн грн (1% от финансирования объектов) за сокрытие растраты бюджетных средств. Также планировалось привлечение "лояльных" аудиторов для подготовки фиктивных выводов о качестве строительства.

25 февраля во время попытки передачи неправомерной выгоды участники схемы задержаны "на горячем". Изъято 320 тысяч долларов США.

Посадовця Повітряних сил та начальника управління СБУ викрили на хабарі
Посадовця Повітряних сил та начальника управління СБУ викрили на хабарі
Посадовця Повітряних сил та начальника управління СБУ викрили на хабарі
Посадовця Повітряних сил та начальника управління СБУ викрили на хабарі
Посадовця Повітряних сил та начальника управління СБУ викрили на хабарі

Подробности от СБУ

В Службе безопасности отметили, что разоблачение состоялось при содействии Главнокомандующего ВСУ.

В настоящее время должностным лицам готовится сообщение о подозрении по ст. 191 Уголовного кодекса Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Посадовця Повітряних сил та начальника управління СБУ викрили на хабарі
Посадовця Повітряних сил та начальника управління СБУ викрили на хабарі
Посадовця Повітряних сил та начальника управління СБУ викрили на хабарі

Читайте: Сообщено о подозрении харьковчанке, "заманившей" полицейских на место теракта во Львове 22 февраля. ФОТО

Чиновника Воздушных сил и начальника управления СБУ уличили во взяточничестве

Автор: 

взятка (340) СБУ (2819) Воздушные силы (2113)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
То це також "свинарчуки" Голобородька, чи це щось інше, а 73%? Хто призначив таких цінних кадрів і дав їм можливість мародерити ЗСУ?
показать весь комментарий
25.02.2026 14:33 Ответить
+12
Ахаха, скільки в оцих сотнях тисяч мільйонів доларів недоотриманого обладнання обмундирування харчів для зсу? Страшно уявити
показать весь комментарий
25.02.2026 14:37 Ответить
+11
Вся сбу прогнивша наскрізь. Хапайте любого - не помилитесь. Але хто буде хапати?
показать весь комментарий
25.02.2026 14:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
підслідність набу та сап
а викрила вб Служби Божої
де були у той час набу?
показать весь комментарий
25.02.2026 14:22 Ответить
вже заблюрили
дарма...
показать весь комментарий
25.02.2026 14:27 Ответить
Твого шефа Зеленьського пасли. Якщо не слідкувати, клєптоман Зє, через Міндічів річний бюджет країни в мішки затрамбує
показать весь комментарий
25.02.2026 14:40 Ответить
показать весь комментарий
25.02.2026 14:41 Ответить
Не звертай уваги. І серед т.зв. "порохоботів" трапляються алкаші. Вона не сідає за комп, не похмелившись пляшкою іспанського хересу. От її і штирить...
показать весь комментарий
25.02.2026 14:56 Ответить
Упродовж 5 років, крадені криваві гроші, гниди ділили для цілого кодла подєльніків, від Києва в Урядовому кварталі, та аж до Житомира!!!
показать весь комментарий
25.02.2026 15:09 Ответить
А хабар навіщо давали. Тепер будуть сидіти у слідчому ізоляторі СБУ і чекати правок лозового.
показать весь комментарий
25.02.2026 15:35 Ответить
а без хабаря ми б не побачили цього захопливого фотозвіту
показать весь комментарий
25.02.2026 15:37 Ответить
НАБУ на своєму місці, майже всі виявлені злочини по корупції на їх рахунку. Там тільки справа на мародерів- друзів президента Міндічів займе декілька років. А на СБУ, прокуратуру та інші служби також розповсюджуються обов'язки виявляти такі злочини.
показать весь комментарий
25.02.2026 16:09 Ответить
так то воно так
тіко згідно ч.5 ст.216 КПК України ця справа є виключною підслідністю набу
доручати будь-яким іншим органам такі справи заборонено
за таких умов, у разі розслідування неуповноваженим органом, усі зібрані докази можуть бути визнані недопустими у суді (згідно ст.87 КПК) та уся ця справа накриється мідним тазом
прецеденти вже були у суді...
тому повторю - де набу?!
показать весь комментарий
25.02.2026 17:02 Ответить
хер война когда нибудь закончится....пиз...ят все .кто может.((
показать весь комментарий
25.02.2026 18:08 Ответить
Щось не бачу закликів - про страту ,про довічне ув'язнення, як у новині про подружжя зі старлінком
показать весь комментарий
25.02.2026 21:47 Ответить
Пішла друга ланка....
Рівень уже такий, що і до ком ПС ЗСУ доберуться - невже знову олєщук повернеться?
показать весь комментарий
25.02.2026 14:25 Ответить
тобто, літаки "F-16" стоять без укриттів? Гончаренко молодець!
показать весь комментарий
25.02.2026 14:27 Ответить
Ти головне не переймайся. Пиши про лунній трактор, та про атомній рєактор
показать весь комментарий
25.02.2026 14:41 Ответить
але не про Гончаренка?
показать весь комментарий
25.02.2026 14:43 Ответить
Гончарєнко, це твій дядя Студебєккєр?
показать весь комментарий
25.02.2026 14:45 Ответить
навіть в онуки не годиться...
показать весь комментарий
25.02.2026 14:46 Ответить
Еще одни "молодцы"
показать весь комментарий
25.02.2026 14:27 Ответить
особливо коли розмалювали на папірці від кого саме ті 320 к $ матдопомоги
казкові довпойопи
показать весь комментарий
25.02.2026 14:40 Ответить
Какие-то малограмотные в географии и в финансах взяточники:

живут в 4-х часах езды от Европы, от зоны евро, а взятки берут в долларах США, как будто в 1990-х годах... Ну, и мудаки же...
показать весь комментарий
25.02.2026 17:45 Ответить
То це також "свинарчуки" Голобородька, чи це щось інше, а 73%? Хто призначив таких цінних кадрів і дав їм можливість мародерити ЗСУ?
показать весь комментарий
25.02.2026 14:33 Ответить
Друзі ЗЕленського крали на захисних спорудах енергетичних об'єктів,інші крадуть на безпеці військових,харчуванні,озброєнні облаштуванні фортифікацій.
Вже пора вводити якщо не смертну кару,бо ЄС не дозволить,то приймати зміни до КК по частині санкцій за злочини,здійснені під час військового стану.
Таке право є у нардепів але вони працюють на обслуговуванні "хотєлок"
ЗЕленського і офіса імені Єрмака.
показать весь комментарий
25.02.2026 14:33 Ответить
а chivas 12-річний вилучили?!
пляшчина по ходу у комплекті з 320 к $
шкода її лишати підлеглим затриманого начальника - вип'ють від щастя
показать весь комментарий
25.02.2026 14:35 Ответить
а Ви, як я бачу, експерт у цій справі - вмієте відлічити самогон на продаж від самогон "тільки для себе"
Вам РЕСПЕКТ! Жарт...
показать весь комментарий
25.02.2026 14:39 Ответить
🤝
показать весь комментарий
25.02.2026 14:44 Ответить
так він і не встиг продегустувати цей напій - укупорка на місці!
Хоча, в сміттєвій корзині могла бути уже порожня...)
показать весь комментарий
25.02.2026 14:50 Ответить
та запивон оно теж ще на місці - у куточку на столику
тіко встигли закусон на стіл виставити - а тут візітьори у мультику... звірі
показать весь комментарий
25.02.2026 14:52 Ответить
не хілий там "куточок" - навіть щоб зранку мінеральної вистачило на всіх...)))
показать весь комментарий
25.02.2026 14:56 Ответить
воїни на досвіді
показать весь комментарий
25.02.2026 15:16 Ответить
По поводу мінералки,син "на пальцях" розказував, що на "Оболонь прозора"відмивають 10ки якщо не більше мільйонів гривень.
показать весь комментарий
25.02.2026 18:35 Ответить
Відлічіть, це за парєбрікам, в Україні - відрізняють…
Але, то таке!! Важливий кінцевий результат з вірьовкою чи, як Крупа та воєнком з Одеси, підуть з богом на Суд Лінча!!!….
показать весь комментарий
25.02.2026 15:14 Ответить
Напій так-собі(
показать весь комментарий
25.02.2026 14:49 Ответить
з якогось переляку усі вирішили, шо це найбільш вдалий комплект до хабаря...
завжди chivas із мздою тулять
показать весь комментарий
25.02.2026 14:54 Ответить
Игорь Смилянский, когда отвечает на упрёки о том, что он зарабатывает 900 тысяч гривен, заявляет, что до работы в Укрпочте зарабатывал 50 тысяч долларов.

И это неудивительно, ведь работал Игорь Ефимович многие годы в россии.

Хронология его работы в рф.

Сентябрь 2005 - январь 2008: старший консультант и менеджер проектов в московском офисе The Boston Consulting Group (BCG).

BCG - глобальная частная консалтинговая компания.

Февраль 2008 - начало 2012: директор по интеграции активов в Промсвязьбанке (ПСБ, главный офис - Москва).

Здесь Смилянский руководил поглощениями и интеграцией банков.

ПСБ имеет прямое и сильное отношение к оборонному комплексу рф. С 2018 года официально является «опорным банком ОПК России», обслуживает более 80 % предприятий оборонки, финансирует гособоронзаказ и находится под санкциями как «defense bank».

3 января 2012 - декабрь 2014: директор в московском офисе BCG (второй заход).

Уже был аннексирован Крым, началась война на Донбассе, а Смилянский в это время сидел в Москве и зарабатывал кровавые деньги, про которые он так любит поговорить
показать весь комментарий
25.02.2026 14:36 Ответить
Причому тут Смілянський ? Я його не адвокатую, але дотримуйтеся на форумі теми новини, яка обговорюється . . . А то як у старому радянському мультику - "Хто куда, а мы - к зайцам !"
показать весь комментарий
25.02.2026 14:51 Ответить
Очевидно це до того що любого керівника зараз хапай - помилки не буде... А тих хто з банди зе-виродка можна й не хапати - вирок на місці...
показать весь комментарий
25.02.2026 16:37 Ответить
Для чого ярлики навішувати ? "будь-який керівник", "банда" . . .
Дуже зручно всіх "похрестити" скопом, модно, але в житті не буває колективної відповідальності.

Федоров (міністр оборони) - у даний конкретний момент які до нього претензії ? Не чув. А він з команди Зеленського.
Буданов - колишній голова військової розвідки, а тепер керівник ОП, з ним що не так ? А це людина Зеленського.
І так далі, можна багато прикладів наводити. Так, багато і негативних - але не 100%.

А щодо "вирок на місці" - покажіть мені хоч одну повністю святу людину в цій країні. Та не існує таких. І в інших країнах теж. Всі десь щось зробили таке, про що не хочеться згадувати і чим не хочеться вихвалятися . . .
показать весь комментарий
25.02.2026 21:07 Ответить
Ахаха, скільки в оцих сотнях тисяч мільйонів доларів недоотриманого обладнання обмундирування харчів для зсу? Страшно уявити
показать весь комментарий
25.02.2026 14:37 Ответить
Вся сбу прогнивша наскрізь. Хапайте любого - не помилитесь. Але хто буде хапати?
показать весь комментарий
25.02.2026 14:38 Ответить
Хто = хто? Друг дитинства - Баканов.... Потрібно повертати!
показать весь комментарий
25.02.2026 14:41 Ответить
Згоден. В нас кращих кадрів у вождя немає. Баканова і Юзіка - призвати на службу в сбу!
показать весь комментарий
25.02.2026 14:44 Ответить
Кому війна а кому мати рідна
показать весь комментарий
25.02.2026 14:39 Ответить
Цим сволотам війна,як мана Небесна! Мріють,щоб ця бойня ніколи не закінчилася! Тварюки!! Щоб ви усі виздихли разом з ублюдками вашими! Ще й прізвище - Українець!! Мабуть вишиванки від Гучі?? А з СБУ вже написали,що це провокація проти "чекіста"???.
показать весь комментарий
25.02.2026 14:47 Ответить
СБУ самого його і "взяло на гарячому". Почитайте новину і подивіться на фотки - там нашивки на спецпризначенцях є . . . Так що вони точно не будуть писати, що це - провокація.
показать весь комментарий
25.02.2026 14:50 Ответить
розробило хабарників двкр Служби Божої, а затримало вб Служби Божої на хабарі
усе Служба Божа, усе сама...
показать весь комментарий
25.02.2026 14:57 Ответить
СБУ (я так розумію, Управління власної безпеки) і Генпрокуратура зробили роботу НАБУ / САП . . .

Ау, НАБУ / САП - а ви куди дивилися, коли мільярд не туди витрачався чиновниками ? Не бачили ?
показать весь комментарий
25.02.2026 14:48 Ответить
зара вам еспаньйола наталка пояснить
показать весь комментарий
25.02.2026 14:50 Ответить
показать весь комментарий
25.02.2026 14:53 Ответить
Паскуд этих нужно вешать, при чём делать это публично...
показать весь комментарий
25.02.2026 14:48 Ответить
Тобто жодного аудиту за діяльністю полковників як не було так і немає. Перевірки робляться формально. Про що є ціла купа звернень солдат до міністерства оборони до військового омбудсмена. Оці контори доручають зробити перевірку одному полковнику на іншого. Вони залюбки входять у взаємодію і на любе звернення штампують стандартну відписку що ніби то ознак порушень немає. Всіх оцих тіпа " бойових" полковників перетрушувати треба кожен день. Там не сотні тисяч баксів. Там мільйони. Сотні тисяч це лише один епізод . Ха ха ха.
показать весь комментарий
25.02.2026 14:49 Ответить
А Європа напружується, оббирає своїх платників податків щоб хтось ці гроші вкрав та купив в ЄС нерухомість та повідкривав валютні рахунки.
Буде тепер поряд з ними жити нова "еліта". Деяка вже живе.
показать весь комментарий
25.02.2026 14:55 Ответить
Ну так европці пофіг куди вони йдуть лише в них було би тихо і спокійно
показать весь комментарий
25.02.2026 15:02 Ответить
Я думаю що вони не геть дурні.
Якщо їхні гроші будуть йти не на оборону України - то і їм скоро буде не до спокою та тиші.
Там ще працюють причинно-наслідкові зв'язки. На відміну від зедібілів.
показать весь комментарий
25.02.2026 15:06 Ответить
https://t.me/channel5UA/150861 5 канал:
В інтерв'ю німецькому мовнику ARD президент Володимир Зеленський заявив, що ніхто не блокує антикорупційні розслідування та закликав не записувати фігурантів справ "у його оточення" та в "довірені особи". Він заперечив протидію влади антикорупційним органів у справах проти колишніх міністрів та своїх бізнес-партнерів.
"Є корупційні кейси і є розслідування, держава показує, що у нас є розслідування. Ми це не приховуємо і ніхто не блокує відповідні розслідування. Я думаю, що ви це прекрасно розумієте і ви це бачите. А те, що є корупція, або корупційні кейси на місцях там колишніх посадовців, нехай буде слідство, нехай будуть судові рішення. Я вважаю, що ми достатньо швидко реагуємо".
На запитання, чи може він гарантувати, що не знав про можливі порушення з боку фігурантів справ, Зеленський зазначив, що президент не може і не повинен бути обізнаний з усіма деталями діяльності кожного посадовця, а відповідальність за розслідування лежить на компетентних органах. При цьому президент вважає, що не варто називати тих чи інших міністрів своїми довіреними особами.
"Я не вважаю, що треба говорити про тих чи інших міністрів, що вони мої довірені особи. Це просто інсинуації, просто незрозумілі, абсолютно незрозумілі формулювання. Ну які довірені особи? Міністри виконують свою роботу. Я президент України, яка у війні".
показать весь комментарий
25.02.2026 15:04 Ответить
тіко от карлсон втік, шугармен втік, "тихонько в лес уйду" втік, дмитрук втік, одарченко втік, дейнека втік, рішальє досі без підозри, а так - так, не блокує...
показать весь комментарий
25.02.2026 15:20 Ответить
За словами парламентаря, йдеться про Андрія Українця та Володимира Компаниченка (c)

Чи могла бути більша іронія...
показать весь комментарий
25.02.2026 15:06 Ответить
про корупцію європейці брешуть."зепоцріот"
показать весь комментарий
25.02.2026 15:07 Ответить
Якби він не вкрав, це б зробили буряти
показать весь комментарий
25.02.2026 15:08 Ответить
Комусь весілля, а курці смерть...
показать весь комментарий
25.02.2026 15:34 Ответить
Затримали нижню ланку..а хто справжный крадій вельминешановне зелене шобло?
показать весь комментарий
25.02.2026 15:45 Ответить
і це певно тільки мала частина з того, що вони нагребли. Скільки ще таких гребунів? Щось неправильно організовано в армії, якщо так легко там красти.
показать весь комментарий
25.02.2026 15:51 Ответить
чому закупівлі і забезпечення в армії є таємними? таємними мають бути розміщення частин, а не закупівлі.
показать весь комментарий
25.02.2026 15:55 Ответить
а у нас все навпаки, всі знають в місті, де військові частини, де військові об'єкти, зате ніхто не знає, скільки грошей там крутиться і скільки крадеться
показать весь комментарий
25.02.2026 15:58 Ответить
Як це витравити..? Пятий рік війни, а цей гній все вилазить і вилазить...
показать весь комментарий
25.02.2026 16:02 Ответить
Десь чітав що у одного комбрига ще в 2023 році знайшли будинок у Канзасі а в американців відкритий доступ про правовласників нерухомості
показать весь комментарий
25.02.2026 16:39 Ответить
Ми хіба не звикли до такого ?
Вже навіть і не дивує !
Говорено переговорено - під час війни тільки страта .
А поки що ми є свідками абсолютно корумпованої системи яка склалася в Україні. Система безкарності і кругової поруки у всіх ланках влади . І все відбувається під час найбільш кривавої війни після 2-гоі світової.
А ви кажете сталін був вбивцею . Нам би його в Україну на один рік , бо самі навряд чи зможемо
показать весь комментарий
25.02.2026 17:11 Ответить
Ну да...міндічам можна, а нам не можна?!
показать весь комментарий
25.02.2026 17:33 Ответить
Не поділились)
показать весь комментарий
25.02.2026 17:48 Ответить
Клопіт з тими грошима.
показать весь комментарий
25.02.2026 19:29 Ответить
Вже 4 роки їмо травневі шашлички. А Пуйло вже в 2019 році взяв Київ - більшість коломойських гнид при владі і в оточенні мають кацапські паспорти, і керують країною кацапськими методами.
показать весь комментарий
25.02.2026 19:38 Ответить
1% відкату - це серйозно? Щось більше схоже, що затримали цих "непідкупних" не за хабар, а за демпінг.
показать весь комментарий
25.02.2026 20:27 Ответить
Чому не кажуть:"командувача Логістики ПС ЗСУ Андрія Українця затримано СБУ за численні оборудки "?
Це що, такий таємний секрет?
показать весь комментарий
25.02.2026 20:29 Ответить
скільки можна красти ? весь світ допомагає а вони п,,, крадуть !
показать весь комментарий
25.02.2026 20:54 Ответить
 
 