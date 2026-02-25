Сообщено о подозрении харьковчанке, "заманившей" полицейских на место теракта во Львове 22 февраля. ФОТО
Служба безопасности и Национальная полиция сообщили о подозрении 18-летней харьковчанке, "заманившей" полицейских на место теракта, произошедшего во Львове в ночь на 22 февраля.
Как установило расследование, по заданию своего куратора она, находясь в Харькове, позвонила на спецлинию и озвучила заранее подготовленный текст о том, что якобы она увидела двух неизвестных, которые проникли внутрь продовольственного магазина во Львове, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
Когда по этому вызову прибыл полицейский патруль, рашисты дистанционно взорвали самодельную бомбу, заложенную возле локации.
После прибытия на место происшествия второго экипажа правоохранителей и пешего наряда Нацгвардии раздался очередной взрыв.
Установлено, что автор анонимного сообщения из Харькова попала в поле зрения российских спецслужб в январе этого года, когда искала "легкие заработки" в Телеграм-каналах.
Она согласилась передать правоохранителям заранее подготовленное ложное сообщение и за этот "фейковый" вызов на 112 планировала получить 100 долларов США.
В настоящее время фигурантке сообщено о подозрении - заведомо ложное сообщение о совершении уголовного правонарушения.
Напомним, что Служба безопасности и Нацполиция в течение 10 часов после серии взрывов задержали исполнительницу теракта.
Продолжается расследование для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к преступлению.
Теракт во Львове
- Ранее сообщалось, что взрывы прогремели во Львове: есть погибшие и раненые правоохранители, Садовый заявил о теракте.
- По обновленной информации, погибла 23-летняя полицейская, ранены 24 человека, есть тяжелые.
- Впоследствии стало известно, что задержана подозреваемая в организации теракта во Львове.
- Вечером 22 февраля задержанной 33-летней жительнице Костополя Ривненской области сообщили о подозрении в совершении террористического акта, повлекшего гибель человека, а также в незаконном обращении с оружием.
- 23 февраля суд во Львове отправил подозреваемую под стражу.
Здається мені, що це зовсім не ждуни чи фанати рускага міра. Це канєц епохі бєднасті, господа товаріщі.
знову анунаки, мабуть.
вона, перебуваючи у Харкові, зателефонувала на спецлінію і озвучила заздалегідь підготовлений текст про те, що...
Професіалізм силовиків зашкалює