6 602 32

Сообщено о подозрении харьковчанке, "заманившей" полицейских на место теракта во Львове 22 февраля. ФОТО

Служба безопасности и Национальная полиция сообщили о подозрении 18-летней харьковчанке, "заманившей" полицейских на место теракта, произошедшего во Львове в ночь на 22 февраля.

Как установило расследование, по заданию своего куратора она, находясь в Харькове, позвонила на спецлинию и озвучила заранее подготовленный текст о том, что якобы она увидела двух неизвестных, которые проникли внутрь продовольственного магазина во Львове, информирует Цензор.НЕТ.

Подробности

Когда по этому вызову прибыл полицейский патруль, рашисты дистанционно взорвали самодельную бомбу, заложенную возле локации.

После прибытия на место происшествия второго экипажа правоохранителей и пешего наряда Нацгвардии раздался очередной взрыв.

Установлено, что автор анонимного сообщения из Харькова попала в поле зрения российских спецслужб в январе этого года, когда искала "легкие заработки" в Телеграм-каналах.

Она согласилась передать правоохранителям заранее подготовленное ложное сообщение и за этот "фейковый" вызов на 112 планировала получить 100 долларов США.

В настоящее время фигурантке сообщено о подозрении - заведомо ложное сообщение о совершении уголовного правонарушения.

Напомним, что Служба безопасности и Нацполиция в течение 10 часов после серии взрывов задержали исполнительницу теракта.

Продолжается расследование для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к преступлению.

сбу

Теракт во Львове

  • Ранее сообщалось, что взрывы прогремели во Львове: есть погибшие и раненые правоохранители, Садовый заявил о теракте.
  • По обновленной информации, погибла 23-летняя полицейская, ранены 24 человека, есть тяжелые.
  • Впоследствии стало известно, что задержана подозреваемая в организации теракта во Львове.
  • Вечером 22 февраля задержанной 33-летней жительнице Костополя Ривненской области сообщили о подозрении в совершении террористического акта, повлекшего гибель человека, а также в незаконном обращении с оружием.
  • 23 февраля суд во Львове отправил подозреваемую под стражу.

Топ комментарии
+13
Та це ж ті самі,що голос свій продають на виборах за гречку,бутилку пива,тисячу і тд.Вони завжди були поруч,але їх помічати чомусь ніхто не хотів
25.02.2026 13:15 Ответить
+7
18- річна заманила поліцейських:
вона, перебуваючи у Харкові, зателефонувала на спецлінію і озвучила заздалегідь підготовлений текст про те, що...
Професіалізм силовиків зашкалює
25.02.2026 12:42 Ответить
+6
https://www.radiosvoboda.org/a/news-rejestracija-starlink-dlja-rf-sbu-zatrymannja/33686776.html Довічне ув'язнення за 30 доларів - СБУ повідомила про затримання за реєстрацію Starlink для РФ

Здається мені, що це зовсім не ждуни чи фанати рускага міра. Це канєц епохі бєднасті, господа товаріщі.
25.02.2026 12:36 Ответить
знайшли цапа відбувайла що заклала петарду. а штріха, який замінував транформаторний щиток (від вибуху якого поліціянти і загинули) знайти слабо? чи можна вийти тоді на себе ?
25.02.2026 12:35 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/news-rejestracija-starlink-dlja-rf-sbu-zatrymannja/33686776.html Довічне ув'язнення за 30 доларів - СБУ повідомила про затримання за реєстрацію Starlink для РФ

Здається мені, що це зовсім не ждуни чи фанати рускага міра. Це канєц епохі бєднасті, господа товаріщі.
25.02.2026 12:36 Ответить
Та це ж ті самі,що голос свій продають на виборах за гречку,бутилку пива,тисячу і тд.Вони завжди були поруч,але їх помічати чомусь ніхто не хотів
25.02.2026 13:15 Ответить
Це результат спланованої діяльності/бездіяльності Держави та Влади за 34 роки незалежності. Нахіба феодальній державі освічені та духовні громадяни? Освіта повинна бути тільки для обраних. Всі інші - це худоба, яка задовільняється "хлібом та розвагами" Без критичного мислення. Отож ми і підійшли до такого 3,14ця!
25.02.2026 13:41 Ответить
в нас досі існує БЕЗКОШТОВНА вища освіта. То хто цьому бидлу заважав розвиватись?
25.02.2026 14:24 Ответить
Суспільство в якому все побудовано на корупції і звязках освіта відходить на задній план.
25.02.2026 14:47 Ответить
"а хтооооо жее ееетоооо здєєєєєєлаааал" (с)
знову анунаки, мабуть.
25.02.2026 14:49 Ответить
Бо для держави, точніше влади, а особливо Зе- була какая разніца, а виявляється, що не какая разніца мова, віра, армія. Народ, який голосував за янека, зелю не розуміє до сих пір, тому так себе поводить.
25.02.2026 14:41 Ответить
Ти плутаєш із роісією. В Україні вища освіта безкоштовна. Але вступ до вишів- конкурентний. Потрібно у школі вчитися, а не собак ганять..
25.02.2026 14:57 Ответить
А які це їх власні агенти? Ці ідіоти таким чином за 100 баксів і їх підірвуть, коли хтось попросить.
25.02.2026 12:53 Ответить
Да Ви прочитали у цій статті, що фсб підірвало власних агентів? Обидві живі та неушкоджені.
25.02.2026 12:57 Ответить
Так. Тим більше одна була в Харкові, а інші після закладки вибухівки спокійно поїхзала з місця пригоди. Тут інше питання, як кцапи слівдкували за місцем закладки вибухівки і прибуттям копів на місце "визову", по відеокамерах, що працюють в місті, чи була спеціальна закладка?
25.02.2026 14:06 Ответить
18- річна заманила поліцейських:
вона, перебуваючи у Харкові, зателефонувала на спецлінію і озвучила заздалегідь підготовлений текст про те, що...
Професіалізм силовиків зашкалює
25.02.2026 12:42 Ответить
А якщо б з маскви подзвонили, то взагалі бєз палєва
25.02.2026 13:03 Ответить
Я щось не вірю що з мобільного в Харкові можна позвонити на 112 і оператор тебе зєднає зі Львовом,він бачить що ти в Харкові і зєднає тебе з 112 в Харкові.
25.02.2026 13:17 Ответить
Та й цікаво, як вона говрила. Навіть якщо українською, то львівську говірку навряд чи могла зімітувати.
25.02.2026 14:18 Ответить
чергове а можливо і позачергове прокацапське лайно яке варте пожиттєвого терміну а ще ліпше вищої міри в умовах воєнного стану/але на жаль не за цієї брехливой і корумпованої а головне що антиукраїнської влади/
25.02.2026 13:06 Ответить
А де головний елемент теракту - той, який активуваа двічі!!! двв!!!! різні вибузові пристррї? Це ж хтось мав візуальний доступ до місця теракту в онлайн режимі і мав умовгу кнопку для активації вибухівки. Це і є справжній виконавець.
25.02.2026 13:39 Ответить
виконавець працює на сбу або мвс або опу, тому його ніхто і ніколи не знайде
25.02.2026 14:20 Ответить
перша дура поставила на вікно телефон, щоб куратор бачив усе і він в реальному часі бачив магазин і коли приїхали поліціянти.
25.02.2026 15:31 Ответить
Як вона сама це все зробила, звідки стільки ментів, і навіщо це кацапам
25.02.2026 14:35 Ответить
А родичів встановили?? Чи батьки за дітей не відповідають? Звісно...18 років...але ж чогось пішла тварина на зраду?? При НКВД вже б "пололи" тайгу усією родиною...Але ми ж - демократи! Орбана та Фіцо не зрозуміють...
25.02.2026 15:07 Ответить
"завiдомо неправдоподiбне повiдомлення"... СТОПЕ... А слабо - !спiвучасть у диверсiйнiй участi за змовою з групою осiб, ворожих до УКРАiНИ, ТА ЩЕ Й ПiД ЧАС ВiЙНИ?
25.02.2026 15:13 Ответить
ЗЫ... будемо сподiватись, що це не помста за спiвучасть з ТЦК, у полюваннi на ухилянтiв. Бо тодi зовсiм iнша стаття, голобородьку - за стровлювання вiйськових з цивiльними, як i вiйськових з передовоi з вiйськовими з ТЦК.
25.02.2026 15:18 Ответить
Скажіть,як з Харкова можна побачити,що у Львові проникли в магазин?Що служби 112 чи 102 не відстежують геолокаційно звідки телефонують?Якщо так,то грош ціна таким службам і славнозвіній диджиталізації.Ви тільки уявіть собі,що наробить зеленна пліснява з виборами при дозволі електронного голосування.
25.02.2026 15:57 Ответить
Так в ви хіба ніколи не дзвонили на 102? Оператор питає місце перебування.
25.02.2026 16:51 Ответить
Добалю до свого коментаря,що грош ціна таким службам,як і 'славетній диджиталітзації".Уявіть собі,що зелень зробить з виборами при дозволі електронного голосування.ДУМАЙТЕ!!!!
25.02.2026 16:13 Ответить
Як завжди, у диванного спецназу невістка виннна у всьому.
25.02.2026 16:40 Ответить
Винні такі як ти,котрі, по хайпу,зробили вибір в. 19-му році.
25.02.2026 18:16 Ответить
 
 