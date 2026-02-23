РУС
Новости Теракт во Львове
7 544 80

У подозреваемой в совершении теракта во Львове была 18-летняя сообщница из Харьковщины. Ее задержали, - СБУ

исполнительница теракта во Львове

В деле о теракте во Львове, вследствие которого 22 февраля погибла полицейская и пострадали более 20 человек, есть еще одна фигурантка – 18-летняя жительница Харьковской области.

Об этом на брифинге сообщил заместитель главы Службы безопасности Украины Иван Рудницкий, информирует Цензор.НЕТ.

Хронология теракта

В СБУ рассказали, что теракт был совершен в 00:30 воскресенья, 22 февраля. По версии следствия, жительница Ривненщины приехала во Львов с заданием от куратора – купить различные средства, арендовать квартиру и изготовить взрывное устройство.

Около 00:10 она вышла из квартиры, подошла к мусорному баку и заложила взрывные устройства, после чего позвонила куратору и покинула место происшествия.

В это время 18-летняя жительница Харьковской области позвонила на линию 102 и сообщила о краже из магазина двумя неизвестными лицами по указанному адресу. За это ей спецслужба РФ пообещала 2 тысячи гривен.

Рудницкий отметил, что полиция сразу приехала на вызов. Когда на место прибыл экипаж полиции, было взорвано первое устройство, когда прибыли дополнительные силы, произошел еще один взрыв.

Задержание подозреваемых

Между тем первая подозреваемая направилась в сторону государственной границы, у нее был при себе заграничный паспорт. По его словам, женщина прошла 15 км пешком ночью, после того, как произошел теракт.

В задержании вероятной исполнительницы участвовали пограничники, поскольку место, где находилась женщина, было близко к границе, уточнил Рудницкий.

Также, по словам заместителя главы СБУ, была задержана в Харькове и доставлена во Львов вероятная сообщница подозреваемой. Она уже дала соответствующие показания и признала свою роль в событиях.

Теракт во Львове

  • Ранее сообщалось, что взрывы прогремели во Львове: есть погибшие и раненые правоохранители, Садовый заявил о теракте.
  • По обновленной информации, погибла 23-летняя полицейская, ранены 24 человека, есть тяжелые.
  • Впоследствии стало известно, что задержана подозреваемая в организации теракта во Львове.
  • Вечером 22 февраля задержанной 33-летней жительнице Костополя Ровенской области сообщили о подозрении в совершении террористического акта, повлекшего гибель человека, а также в незаконном обращении с оружием.
  • 23 февраля суд во Львове отправил подозреваемую под стражу.

Львів (377) СБУ (2807) теракт (266) Львовська область (483) Львовський район (179)
+13
Ну терористка, є спільниці все зрозуміло,

купити різні засоби, орендувати квартиру та виготовити вибуховий пристрій. Джерело: https://censor.net/ua/n3602065
Ви серйозно Ось так просто можна скласти вибухівку 🤔. Та я батарейки довше в пульті міняю. А потім вона " без палива " майже о 1 ночі пішла на кордон... *** твою. Та це не бойовик з Брюс Уоісом, це якийсь містер Бін. Заклад вибухівки в 00.30 , зразу на кордон, спільниця телефонувала з Харкова і нікого не збентежила геолокація?
23.02.2026 20:26 Ответить
+11
проблема у адекватності вашого опонента . Воно або старець у маразмі , або сцикун із покоління альфа , що ненароком на цензорі резинкою із трусів зачепився і ніяк не відстібнеться .
23.02.2026 20:38 Ответить
+8
Шоу голобородька, серія про теракт набирає популярності та обертів.
Перспективне!
А, головне перебило залужного....
23.02.2026 20:58 Ответить
це мальчік.
23.02.2026 20:22 Ответить
Ага , распятий как ісусік біндєравцамі
23.02.2026 20:30 Ответить
в нього від дівчини один зелений кульок.
23.02.2026 20:38 Ответить
Ви таки дабл-кликнули на фотку і побачили?
багато хто не внікає в подробиці....
23.02.2026 21:32 Ответить
Ну терористка, є спільниці все зрозуміло,

купити різні засоби, орендувати квартиру та виготовити вибуховий пристрій. Джерело: https://censor.net/ua/n3602065
Ви серйозно Ось так просто можна скласти вибухівку 🤔. Та я батарейки довше в пульті міняю. А потім вона " без палива " майже о 1 ночі пішла на кордон... *** твою. Та це не бойовик з Брюс Уоісом, це якийсь містер Бін. Заклад вибухівки в 00.30 , зразу на кордон, спільниця телефонувала з Харкова і нікого не збентежила геолокація?
23.02.2026 20:26 Ответить
почитайте про амонал, його можна вдома виготовити
23.02.2026 20:29 Ответить
Я точно не виготовлю, 😸. А взагалі на початку писали про два вибухи. Це як з одна половинка зірвалася інша чекала коло неї поряд?
23.02.2026 20:31 Ответить
в чому проблема зробити два вибухових пристрої?
23.02.2026 20:33 Ответить
проблема у адекватності вашого опонента . Воно або старець у маразмі , або сцикун із покоління альфа , що ненароком на цензорі резинкою із трусів зачепився і ніяк не відстібнеться .
23.02.2026 20:38 Ответить
Товариш герой, якщо особа вина то земля їй бетоном, а взагалі щодо старого чи покоління альфа то в мене присутнє критичне мислення, а ви типовий глядач марафону все що з телевізора то гівно правда.
23.02.2026 20:44 Ответить
У тебе присутній діагноз , досить серйозний (( От тільки за діючим законодавством його не можна оприлюднювати .
23.02.2026 20:50 Ответить
Ясно ви теж напевно представник органів 😸
23.02.2026 20:52 Ответить
Ага , МСЕКу ((
23.02.2026 20:57 Ответить
Та що ви всі хочете почути від бота з реєстрацією менше 3-х тижнів?
23.02.2026 21:10 Ответить
Для бота він занадто тупий , цей ідіот наш , рідненький , той що 73% або жмульчин .
23.02.2026 21:13 Ответить
Які три тижні???🤔
23.02.2026 21:14 Ответить
Кролику , три тижні і один рік , заспокойся ! Нагадай у якому місяці тебе кастрували , бо по записах чомусь не прослідковується (((((
23.02.2026 21:18 Ответить
Троль з вас звісно ні який, але бачу стараєтесь.😸 Це добре, позитив додає життя. Не кастрований все на місці, коли вас ще й турбують статеві органи.
23.02.2026 21:20 Ответить
Ти переплутав шрам від стерилізації з тим чого вже не маєш (( То коли тобі, кролику, присвоїли стерилізаційний код #601314 ? ((
23.02.2026 21:30 Ответить
Та що ви всі з тією реєстрацією ,вже багато років заходжу через google акаунт,і що це міняє?
23.02.2026 21:23 Ответить
Ну декому приємно відчувати себе "аксакалом" Цензору . Дехто пишається що десяток таких як він сам рахуються його "читачами" .
23.02.2026 21:26 Ответить
а до чого тут твоя особиста луб'янська шкура? Ти багато чого не виготовиш, і не збагнеш без тупих методічок.
23.02.2026 20:53 Ответить
О третій експерт вибухівець 😸
23.02.2026 20:54 Ответить
11руб. вам на рахунок
23.02.2026 21:57 Ответить
Краще лікарів попитай.
24.02.2026 07:58 Ответить
Пішла куда? На який кордон? Тобто питання тільки одне- ти бот чи дебіл?
23.02.2026 20:30 Ответить
Тим часом перша підозрювана вирушила у напрямку державного кордону, у неї був при собі закордонний паспорт для. За його словами, жінка пройшла 15 км пішки вночі, після того, як стався теракт Джерело: https://censor.net/ua/n3602065

Ви читаєте тільки заголовок?
23.02.2026 20:32 Ответить
Ну і що їй могло завадити пройти пішки за ніч 15 км ? ((
23.02.2026 20:34 Ответить
Я справді не вкурсі, але у Львові немає комендантської?
23.02.2026 20:35 Ответить
А ви і Україні живете? І що що є? Во Львові с 00.00. Якщо зустріне поліція, то може затримати. Але на вулиці нема мільона поліцейских і по факту можна просто наплювати і ходити коли хочешь. І так в любому місті.
23.02.2026 20:39 Ответить
Прикинь , наявність комендантської години не означає автоматичного арешту . Тебе іще повинен побачити та зупинити патруль .
23.02.2026 20:39 Ответить
А патрульна поліція не звертає уваги що хтось швендяє ночами ( знаю що не звертає) а повинні були.
23.02.2026 20:41 Ответить
Тебе вже тут запитували хто ти , ти не відповів . Я дам відповідь за тебе - ти банальний ідіот !
23.02.2026 20:47 Ответить
Обожнюю сваритися з рандомними людьми в чаті. Доречі я вас не ображав. Ну то проблеми вже вашого виховання.😒
23.02.2026 20:56 Ответить
Де ти образи побачив ? Я просто описав твій психологічний стан . Як виявилося - цілком вдало , бо лише ідіоти не можуть осягнути рівень власного ідіотизму . Таке буває , з цим ідіоти живуть , он один навіть президентом США став . Але ти себе марно таким не тіш - тобі президенство не світить (((
23.02.2026 21:03 Ответить
Ага спалилися ОП 😸. Трамп ідіот і став президентом, а за клоуна бубочку ні слова. Старієте товариш майор. Щодо моїх діагнозів то ваша особиста думка. Вона мене не образить. Головне щоб ви були задоволені 😸
23.02.2026 21:06 Ответить
Ага , спалився , от тільки майор з префіксом генерал ((
23.02.2026 21:09 Ответить
Товариш генерал - майор, господи прости, вам дійсно нудно я бачу, при такій посаді з " хворими" сперечатися?😸. Чи ви десь недалеко він Наполеона? Що він там каже? 😸
23.02.2026 21:12 Ответить
Яж у медичних військах , телепню , такі як ти - мої кролики піддослідні , я на вас вакцину від ковіду випробовую .
23.02.2026 21:14 Ответить
Я вакцинований, не ношу шапочку із фольги і в плоску землю не вірю. Ви там це й. По обережніше з медичним спиртом, хоч розбаляйте 😸
23.02.2026 21:17 Ответить
Ну от і добре що запам'ятав як тебе штрикали , Решта то все побічна дія вакцини . Ти протримайся іще трішки , обіцяли незабаром для таких як ти заспокійливе розробити щоб не присипляти .
23.02.2026 21:23 Ответить
Боже ви прям на очах стаєте цікавіше, признавайтеся скільки рюмашок вже освоїли 😸. Давайте так, зробимо вигляд що ви мене в чаті перемогли, бо мені потрібно відійти. А вам тихої мирної ночі ( без жартів).
23.02.2026 21:26 Ответить
" бо мені потрібно відійти " .Не помирай ! Тримайся ! Психіатри тобі допоможуть !
23.02.2026 21:32 Ответить
Все, до чекався відповіді 🔥 🔥 🔥. Так тримати, у вас не аби який талан. Ще трохи і будете тролити огого... Цього разу точно. Бувайте до завтра 😸
23.02.2026 21:34 Ответить
Тук тук ! Ти іще тут ? Навііщо ти мені завтра якщо у мене сьогодні на тебе вільний час є ((
23.02.2026 23:51 Ответить
У поліціі нема спеціального завдання, щоб тисячі поліцейских с дронами виявляли порушників і займались тільки цим. Тоюто вони іздять цетральними вулицями, іздять по викликам, чергують на важливих объектах - але по факту навіть у Киеві можно аширитись де хочешь. тому що в самому гіршому випадку - штраф. І то, там на вокзал можно йти наприклад. Ходити в коменданську на справді бояться тільки ті, хто боїться ходити і в день.
23.02.2026 20:48 Ответить
Можна поцікавитися ( вже й так зрозуміло що ви недалеко від поліції) , а які їхні завдання? Якщо особисто коло мене їх алкаші посилають. Взагалі нащо постійний набір до лав поліції, щоб що робити?
23.02.2026 20:51 Ответить
Я особливо далеко (тобно навіть знайомих нема), я казав по факту - шо всі ходять в коменданську якщо є потреба. Поліція приізжає якщо іі визвати. Причеому по дому знаю що іздять на все, у нас на херню - типо музику після 11. І не бачив, щоб вони взалалі спеціально займалися питанням коменданської години. Я сам не ходив - але по родичам знаю, що якщо поїзд в середині ночі - ніхто не ночує на вокзалі - просто ідуть туди пішки (от таксі так, не працюють, як мінімум великі типо болт)
23.02.2026 20:59 Ответить
Але по дорозі на потяг, умовний, документи перевірять, а тут вибух весь Львів на ногах, а вона пішла собі.
23.02.2026 21:01 Ответить
В тому і справа, що з разів мінімум 5 не разу ніхто нічого не перевіряв.
23.02.2026 21:07 Ответить
Більш того, якщо просто вибрати маленьки вулиці (тобто я не кажу прямо дворами йти, просто маленьки вулиці) - то і не зустрінешь нікого.
23.02.2026 21:08 Ответить
Я розумію, що особа інтелектом на фото не сяє, але це дуже ризиковано, ну в принципі, якщо це вона, то так вийшло.
23.02.2026 21:10 Ответить
Теоретически после первого взрыва должны оцепить несколько кварталов от места теракта и хватать всех кого увидят, для дальнейшего выяснения.
23.02.2026 21:06 Ответить
Може так і зробили. Але там центр - якщо взрив був не одразу, то там можно далеко піти.
23.02.2026 21:09 Ответить
Может. Об этом нам не сообщают, почему-то.
23.02.2026 21:11 Ответить
Комендантська година є, але по факту на неї всі забили...
23.02.2026 23:33 Ответить
Ні, я читаю все. Написано в напрямку кордону, а там км 80 до нього. Так що просто пішла щоб свалити з міста і зранку поіхати вже якимось транспортом. не треба бути ніяким брюсом вілесом щоб зробити все що написано. Тим більше вона сама призналася, тільки каже що типо "не знала".
23.02.2026 20:37 Ответить
Те що ти недостулепне батарейки замінити швидше про твою тупість каже аніж про можливість виготовити вибухівку в домашніх умовах.
23.02.2026 20:32 Ответить
За це їй спецслужба РФ пообіцяла 2 тисячі гривень. Джерело: https://censor.net/ua/n3602065
Жадні такі ....
А це точно не СБУ ?
23.02.2026 20:34 Ответить
А с чого більше? Ії же не вербовали на теракт - ії вербовали на позвонити і викликати поліцію і все.
23.02.2026 20:53 Ответить
не просто викликала
вона обманула поліцію вигадала причину
навіть не подумала для чого це робиться ?
це вже злочин
23.02.2026 20:55 Ответить
Звістно це злочин. Звістно нема мозгів. Але якщо все побарабану - то буде готова за 3 хвилини за дешево зробити.
23.02.2026 21:01 Ответить
А на шо вона сподівалась ? Приїде поліція, почне слідчі дії. А доказів крадіжки немає. Вона заплатить більший штраф ніж заробить. Дурня якась
23.02.2026 21:04 Ответить
Думаю вона сподівалася (я не можу знати звичано точно) що там саме дрібничка якась і зі Львова до Харкова не дійде. Теоритично невелика сума навіть більш заспокоює - типо якісь місцеві дрібні сварки, яки нікуди далі не підуть.
23.02.2026 21:12 Ответить
Взагалі їй обіцяли таку суму, тільки в долларах - всі видання пишуть, тільки ЦН як завжди налажав
23.02.2026 21:15 Ответить
Блін на мене так накинулися місцеві піротехніки, чого ж ви такі обізнані у виготовленні вибухівок тут сидите?😸. Я наприклад не вмію цього робити, а на деяких місцевих спеціалістів з " динаміту" СБУ не завадило б звернути увагу ❗😸
23.02.2026 20:37 Ответить
Зимой в домашних тапках 15 км? Ночью? Часа 4 ножками топать. А на видео в наручники крутят когда уже светло. Или погранцов не удивила бы женщина пешком в темное(фиг с ним, светало) время суток подходящая к пропускному пункту.
23.02.2026 20:37 Ответить
А про підхід до прикордонного пункту , будь ласка , детальніше .......
23.02.2026 20:42 Ответить
P.S. Домашні капці здається, мають форму кросівок , чи я помиляюся ?,
23.02.2026 20:43 Ответить
До погранцов там ше км 60... Так що не здивувало би - якщо би вона підіхала автобусом якимось.
23.02.2026 20:54 Ответить
Вполне может быть. В котором часу там автобусы начинают курсировать? Всю ночь провести на улице зимой не всякий сможет, ещё и пройти 15 км. по трассе не привлекая внимания.
23.02.2026 20:59 Ответить
Треба дивитись де іі взяли. 15 км - це як раз якісь пригороди, куди можно іти не по трасі а по не дуже великим вулицям. Тобто від центру, де був теракт до просто вийти з міста - яке раз буде якщо не 15, то 12 км.
23.02.2026 21:06 Ответить
Вы пройдёте зимой 15 км.? Почему видео, когда задержали и одели наручники, в светлое время суток? Идти всю ночь для неподготовленного человека несколько затруднительно.
23.02.2026 21:10 Ответить
Легко пройду. Більш того, 7-8 км це взагалі норма для той же ровенскої області дуже часто йти до електрички вночі (тому що електричка в 5) для людей навіть за 70 - я купу таких бачив - шкандибають і ще сумку велику тащуть на тележке. Так що молода без нічого, коли нема сильного морозу - легко.
23.02.2026 21:17 Ответить
Старые люди в этом плане молодых переплюнут.
23.02.2026 21:20 Ответить
Зі Львова автобуси відправляються починаючи з шостої ранку.
23.02.2026 23:35 Ответить
Та вона поруч квартиру знімала
23.02.2026 21:16 Ответить
Пора знімати трілер. Ну і містер Бін...в захваті.
23.02.2026 20:38 Ответить
За ноги та й об угол!
23.02.2026 20:53 Ответить
Шоу голобородька, серія про теракт набирає популярності та обертів.
Перспективне!
А, головне перебило залужного....
23.02.2026 20:58 Ответить
 
 