У подозреваемой в совершении теракта во Львове была 18-летняя сообщница из Харьковщины. Ее задержали, - СБУ
В деле о теракте во Львове, вследствие которого 22 февраля погибла полицейская и пострадали более 20 человек, есть еще одна фигурантка – 18-летняя жительница Харьковской области.
Об этом на брифинге сообщил заместитель главы Службы безопасности Украины Иван Рудницкий, информирует Цензор.НЕТ.
Хронология теракта
В СБУ рассказали, что теракт был совершен в 00:30 воскресенья, 22 февраля. По версии следствия, жительница Ривненщины приехала во Львов с заданием от куратора – купить различные средства, арендовать квартиру и изготовить взрывное устройство.
Около 00:10 она вышла из квартиры, подошла к мусорному баку и заложила взрывные устройства, после чего позвонила куратору и покинула место происшествия.
В это время 18-летняя жительница Харьковской области позвонила на линию 102 и сообщила о краже из магазина двумя неизвестными лицами по указанному адресу. За это ей спецслужба РФ пообещала 2 тысячи гривен.
Рудницкий отметил, что полиция сразу приехала на вызов. Когда на место прибыл экипаж полиции, было взорвано первое устройство, когда прибыли дополнительные силы, произошел еще один взрыв.
Задержание подозреваемых
Между тем первая подозреваемая направилась в сторону государственной границы, у нее был при себе заграничный паспорт. По его словам, женщина прошла 15 км пешком ночью, после того, как произошел теракт.
В задержании вероятной исполнительницы участвовали пограничники, поскольку место, где находилась женщина, было близко к границе, уточнил Рудницкий.
Также, по словам заместителя главы СБУ, была задержана в Харькове и доставлена во Львов вероятная сообщница подозреваемой. Она уже дала соответствующие показания и признала свою роль в событиях.
Теракт во Львове
- Ранее сообщалось, что взрывы прогремели во Львове: есть погибшие и раненые правоохранители, Садовый заявил о теракте.
- По обновленной информации, погибла 23-летняя полицейская, ранены 24 человека, есть тяжелые.
- Впоследствии стало известно, что задержана подозреваемая в организации теракта во Львове.
- Вечером 22 февраля задержанной 33-летней жительнице Костополя Ровенской области сообщили о подозрении в совершении террористического акта, повлекшего гибель человека, а также в незаконном обращении с оружием.
- 23 февраля суд во Львове отправил подозреваемую под стражу.
