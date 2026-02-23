У підозрюваної у вчиненні теракту у Львові була 18-річна спільниця з Харківщини. Її затримали, - СБУ
У справі про теракт у Львові, внаслідок якого 22 лютого загинула поліціянтка та постраждали понад 20 людей, є ще одна фігурантка –– 18-річна мешканка Харківської області.
Про це на брифінгу повідомив заступник глави Служби безпеки України Іван Рудницький, інформує Цензор.НЕТ.
Хронологія теракту
У СБУ розповіли, що теракт було здійснено о 00:30 неділі, 22 лютого. За версією слідства, мешканка Рівненської області приїхала до Львова із завданням від куратора – купити різні засоби, орендувати квартиру та виготовити вибуховий пристрій.
Близько 00:10 вона вирушила з квартири, підійшла до сміттєвого бака й заклала вибухові пристрої, після чого здійснила дзвінок куратору та залишила місце події.
У цей час 18-річна мешканка Харківської області зателефонувала на лінію 102 й повідомила про крадіжку з магазину двома невідомими особами за вказаною адресою. За це їй спецслужба РФ пообіцяла 2 тисячі гривень.
Рудницький зауважив, що поліція відразу приїхала на виклик. Коли на місце прибув екіпаж поліції було підірвано перший пристрій, коли прибули додаткові сили відбувся ще один вибух.
Затримання підозрюваних
Тим часом перша підозрювана вирушила у напрямку державного кордону, у неї був при собі закордонний паспорт для. За його словами, жінка пройшла 15 км пішки вночі, після того, як стався теракт.
У затриманні ймовірної виконавиці брали участь прикордонники, оскільки місце, де жінка перебувала, було наближено до кордону, уточнив Рудницький.
Також, за словами заступника голови СБУ, було затримано в Харкові й доставлено до Львова ймовірну спільницю підозрюваної. Вона вже дала відповідні покази та визнала свою роль у подіях.
Теракт у Львові
- Раніше повідомлялося, що вибухи пролунали у Львові: є загиблі та поранені правоохоронці, Садовий заявив про теракт.
- За оновленою інформацією, загинула 23-річна поліцейська, поранені 24 людини, є важкі.
- Згодом стало відомо, що затримано підозрювану в організації теракту у Львові.
- Ввечері 22 лютого затриманій 33-річній мешканці Костополя Рівненської області повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини, а також у незаконному поводженні зі зброєю.
- 23 лютого суд у Львові відправив підозрювану під варту.
багато хто не внікає в подробиці....
Ви серйозно Ось так просто можна скласти вибухівку 🤔. Та я батарейки довше в пульті міняю. А потім вона " без палива " майже о 1 ночі пішла на кордон... *** твою. Та це не бойовик з Брюс Уоісом, це якийсь містер Бін. Заклад вибухівки в 00.30 , зразу на кордон, спільниця телефонувала з Харкова і нікого не збентежила геолокація?
Ви читаєте тільки заголовок?
вона обманула поліцію вигадала причину
навіть не подумала для чого це робиться ?
це вже злочин
