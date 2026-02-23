У підозрюваної у вчиненні теракту у Львові була 18-річна спільниця з Харківщини. Її затримали, - СБУ

У справі про теракт у Львові, внаслідок якого 22 лютого загинула поліціянтка та постраждали понад 20 людей, є ще одна фігурантка –– 18-річна мешканка Харківської області.

Про це на брифінгу повідомив заступник глави Служби безпеки України Іван Рудницький, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Хронологія теракту

У СБУ розповіли, що теракт було здійснено о 00:30 неділі, 22 лютого. За версією слідства, мешканка Рівненської області приїхала до Львова із завданням від куратора – купити різні засоби, орендувати квартиру та виготовити вибуховий пристрій.

Близько 00:10 вона вирушила з квартири, підійшла до сміттєвого бака й заклала вибухові пристрої, після чого здійснила дзвінок куратору та залишила місце події.

У цей час 18-річна мешканка Харківської області зателефонувала на лінію 102 й повідомила про крадіжку з магазину двома невідомими особами за вказаною адресою. За це їй спецслужба РФ пообіцяла 2 тисячі гривень.

Рудницький зауважив, що поліція відразу приїхала на виклик. Коли на місце прибув екіпаж поліції було підірвано перший пристрій, коли прибули додаткові сили відбувся ще один вибух.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Теракт у Львові: підозрювану відправили під арешт на 2 місяці без права внесення застави

Затримання підозрюваних

Тим часом перша підозрювана вирушила у напрямку державного кордону, у неї був при собі закордонний паспорт для. За його словами, жінка пройшла 15 км пішки вночі, після того, як стався теракт.

У затриманні ймовірної виконавиці брали участь прикордонники, оскільки місце, де жінка перебувала, було наближено до кордону, уточнив Рудницький.

Також, за словами заступника голови СБУ, було затримано в Харкові й доставлено до Львова ймовірну спільницю підозрюваної. Вона вже дала відповідні покази та визнала свою роль у подіях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Теракт у Львові: 12 людей залишаються в лікарнях

Теракт у Львові