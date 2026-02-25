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Новини Хабарники Корупція в оборонних закупівлях
13 096 76

Командувача логістики ПС ЗСУ та начальника Управління СБУ Житомирщини викрили на $320 тис. хабаря. ФОТОрепортаж

Командувача логістики Командування Повітряних Сил ЗСУ полковника та начальника Управління СБУ Житомирської області викрили на хабарі у $320 тис.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба СБУ.

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Подробиці

У Службі безпеки зазначили, що викриття відбулося за сприяння Головнокомандувача ЗСУ.

Наразі посадовцям готується повідомлення про підозру за ст. 191 Кримінального кодексу України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Слідством встановлено, що фігуранти організували схему привласнення державних коштів під час будівництва фортифікаційних споруд. Йдеться про облаштування додаткового захисту на стратегічно важливих об’єктах, зокрема оперативних аеродромах Сил оборони.

Читайте: 5 нардепам "Слуги народу" оголосили підозри через хабарі за "потрібне" голосування у ВР, - НАБУ (оновлено)

У травні 2025 року на будівництво збірно-розбірних аркових укриттів було виділено 1,4 млрд грн.

Водночас було встановлено, що проєкти не відповідали вимогам безпеки, укриття не забезпечували належного захисту літаків, а вартість робіт була завищена. Попри це, підрядникам почали перераховувати авансові платежі.

"Щоб зупинити перевірки та приховати розтрату коштів, посадовці, за версією слідства, організували передачу неправомірної вигоди у розмірі близько 13 млн грн.

Співробітники внутрішньої безпеки СБУ затримали обох фігурантів "на гарячому" під час передачі їм 320 тисяч доларів США", - зазначили в Службі безпеки.

Також дивіться: За $37 тис. обіцяв "вирішити питання" у ТЦК та суді: затримано чоловіка у Києві, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Офісі Генпрокурора заявили, що запропонована підозрюваними сума у 13 млн грн - це 1% від фінансування об'єктів.

Також планувалося залучення "лояльних" аудиторів для підготовки фіктивних висновків про якість будівництва.

25 лютого під час спроби передачі неправомірної вигоди учасників схеми затримано "на гарячому". 

Посадовця Повітряних сил та начальника управління СБУ викрили на хабарі
Посадовця Повітряних сил та начальника управління СБУ викрили на хабарі
Посадовця Повітряних сил та начальника управління СБУ викрили на хабарі
Посадовця Повітряних сил та начальника управління СБУ викрили на хабарі
Посадовця Повітряних сил та начальника управління СБУ викрили на хабарі

Посадовця Повітряних сил та начальника управління СБУ викрили на хабарі
Посадовця Повітряних сил та начальника управління СБУ викрили на хабарі
Посадовця Повітряних сил та начальника управління СБУ викрили на хабарі

Читайте: Повідомлено про підозру харків’янці, яка "заманила" поліцейських на місце теракту у Львові 22 лютого. ФОТО

Автор: 

хабар (4786) СБУ (13927) Повітряні сили (3443)
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Топ коментарі
+17
То це також "свинарчуки" Голобородька, чи це щось інше, а 73%? Хто призначив таких цінних кадрів і дав їм можливість мародерити ЗСУ?
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25.02.2026 14:33 Відповісти
+12
Ахаха, скільки в оцих сотнях тисяч мільйонів доларів недоотриманого обладнання обмундирування харчів для зсу? Страшно уявити
показати весь коментар
25.02.2026 14:37 Відповісти
+12
Тобто жодного аудиту за діяльністю полковників як не було так і немає. Перевірки робляться формально. Про що є ціла купа звернень солдат до міністерства оборони до військового омбудсмена. Оці контори доручають зробити перевірку одному полковнику на іншого. Вони залюбки входять у взаємодію і на любе звернення штампують стандартну відписку що ніби то ознак порушень немає. Всіх оцих тіпа " бойових" полковників перетрушувати треба кожен день. Там не сотні тисяч баксів. Там мільйони. Сотні тисяч це лише один епізод . Ха ха ха.
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25.02.2026 14:49 Відповісти
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підслідність набу та сап
а викрила вб Служби Божої
де були у той час набу?
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25.02.2026 14:22 Відповісти
вже заблюрили
дарма...
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25.02.2026 14:27 Відповісти
Твого шефа Зеленьського пасли. Якщо не слідкувати, клєптоман Зє, через Міндічів річний бюджет країни в мішки затрамбує
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25.02.2026 14:40 Відповісти
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25.02.2026 14:41 Відповісти
Не звертай уваги. І серед т.зв. "порохоботів" трапляються алкаші. Вона не сідає за комп, не похмелившись пляшкою іспанського хересу. От її і штирить...
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25.02.2026 14:56 Відповісти
Упродовж 5 років, крадені криваві гроші, гниди ділили для цілого кодла подєльніків, від Києва в Урядовому кварталі, та аж до Житомира!!!
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25.02.2026 15:09 Відповісти
А хабар навіщо давали. Тепер будуть сидіти у слідчому ізоляторі СБУ і чекати правок лозового.
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25.02.2026 15:35 Відповісти
а без хабаря ми б не побачили цього захопливого фотозвіту
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25.02.2026 15:37 Відповісти
НАБУ на своєму місці, майже всі виявлені злочини по корупції на їх рахунку. Там тільки справа на мародерів- друзів президента Міндічів займе декілька років. А на СБУ, прокуратуру та інші служби також розповсюджуються обов'язки виявляти такі злочини.
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25.02.2026 16:09 Відповісти
так то воно так
тіко згідно ч.5 ст.216 КПК України ця справа є виключною підслідністю набу
доручати будь-яким іншим органам такі справи заборонено
за таких умов, у разі розслідування неуповноваженим органом, усі зібрані докази можуть бути визнані недопустими у суді (згідно ст.87 КПК) та уся ця справа накриється мідним тазом
прецеденти вже були у суді...
тому повторю - де набу?!
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25.02.2026 17:02 Відповісти
хер война когда нибудь закончится....пиз...ят все .кто может.((
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25.02.2026 18:08 Відповісти
Щось не бачу закликів - про страту ,про довічне ув'язнення, як у новині про подружжя зі старлінком
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25.02.2026 21:47 Відповісти
Пішла друга ланка....
Рівень уже такий, що і до ком ПС ЗСУ доберуться - невже знову олєщук повернеться?
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25.02.2026 14:25 Відповісти
тобто, літаки "F-16" стоять без укриттів? Гончаренко молодець!
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25.02.2026 14:27 Відповісти
Ти головне не переймайся. Пиши про лунній трактор, та про атомній рєактор
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25.02.2026 14:41 Відповісти
але не про Гончаренка?
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25.02.2026 14:43 Відповісти
Гончарєнко, це твій дядя Студебєккєр?
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25.02.2026 14:45 Відповісти
навіть в онуки не годиться...
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25.02.2026 14:46 Відповісти
Еще одни "молодцы"
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25.02.2026 14:27 Відповісти
особливо коли розмалювали на папірці від кого саме ті 320 к $ матдопомоги
казкові довпойопи
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25.02.2026 14:40 Відповісти
Какие-то малограмотные в географии и в финансах взяточники:

живут в 4-х часах езды от Европы, от зоны евро, а взятки берут в долларах США, как будто в 1990-х годах... Ну, и мудаки же...
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25.02.2026 17:45 Відповісти
То це також "свинарчуки" Голобородька, чи це щось інше, а 73%? Хто призначив таких цінних кадрів і дав їм можливість мародерити ЗСУ?
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25.02.2026 14:33 Відповісти
Друзі ЗЕленського крали на захисних спорудах енергетичних об'єктів,інші крадуть на безпеці військових,харчуванні,озброєнні облаштуванні фортифікацій.
Вже пора вводити якщо не смертну кару,бо ЄС не дозволить,то приймати зміни до КК по частині санкцій за злочини,здійснені під час військового стану.
Таке право є у нардепів але вони працюють на обслуговуванні "хотєлок"
ЗЕленського і офіса імені Єрмака.
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25.02.2026 14:33 Відповісти
а chivas 12-річний вилучили?!
пляшчина по ходу у комплекті з 320 к $
шкода її лишати підлеглим затриманого начальника - вип'ють від щастя
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25.02.2026 14:35 Відповісти
а Ви, як я бачу, експерт у цій справі - вмієте відлічити самогон на продаж від самогон "тільки для себе"
Вам РЕСПЕКТ! Жарт...
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25.02.2026 14:39 Відповісти
🤝
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25.02.2026 14:44 Відповісти
так він і не встиг продегустувати цей напій - укупорка на місці!
Хоча, в сміттєвій корзині могла бути уже порожня...)
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25.02.2026 14:50 Відповісти
та запивон оно теж ще на місці - у куточку на столику
тіко встигли закусон на стіл виставити - а тут візітьори у мультику... звірі
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25.02.2026 14:52 Відповісти
не хілий там "куточок" - навіть щоб зранку мінеральної вистачило на всіх...)))
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25.02.2026 14:56 Відповісти
воїни на досвіді
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25.02.2026 15:16 Відповісти
По поводу мінералки,син "на пальцях" розказував, що на "Оболонь прозора"відмивають 10ки якщо не більше мільйонів гривень.
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25.02.2026 18:35 Відповісти
Відлічіть, це за парєбрікам, в Україні - відрізняють…
Але, то таке!! Важливий кінцевий результат з вірьовкою чи, як Крупа та воєнком з Одеси, підуть з богом на Суд Лінча!!!….
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25.02.2026 15:14 Відповісти
Напій так-собі(
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25.02.2026 14:49 Відповісти
з якогось переляку усі вирішили, шо це найбільш вдалий комплект до хабаря...
завжди chivas із мздою тулять
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25.02.2026 14:54 Відповісти
Игорь Смилянский, когда отвечает на упрёки о том, что он зарабатывает 900 тысяч гривен, заявляет, что до работы в Укрпочте зарабатывал 50 тысяч долларов.

И это неудивительно, ведь работал Игорь Ефимович многие годы в россии.

Хронология его работы в рф.

Сентябрь 2005 - январь 2008: старший консультант и менеджер проектов в московском офисе The Boston Consulting Group (BCG).

BCG - глобальная частная консалтинговая компания.

Февраль 2008 - начало 2012: директор по интеграции активов в Промсвязьбанке (ПСБ, главный офис - Москва).

Здесь Смилянский руководил поглощениями и интеграцией банков.

ПСБ имеет прямое и сильное отношение к оборонному комплексу рф. С 2018 года официально является «опорным банком ОПК России», обслуживает более 80 % предприятий оборонки, финансирует гособоронзаказ и находится под санкциями как «defense bank».

3 января 2012 - декабрь 2014: директор в московском офисе BCG (второй заход).

Уже был аннексирован Крым, началась война на Донбассе, а Смилянский в это время сидел в Москве и зарабатывал кровавые деньги, про которые он так любит поговорить
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25.02.2026 14:36 Відповісти
Причому тут Смілянський ? Я його не адвокатую, але дотримуйтеся на форумі теми новини, яка обговорюється . . . А то як у старому радянському мультику - "Хто куда, а мы - к зайцам !"
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25.02.2026 14:51 Відповісти
Очевидно це до того що любого керівника зараз хапай - помилки не буде... А тих хто з банди зе-виродка можна й не хапати - вирок на місці...
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25.02.2026 16:37 Відповісти
Для чого ярлики навішувати ? "будь-який керівник", "банда" . . .
Дуже зручно всіх "похрестити" скопом, модно, але в житті не буває колективної відповідальності.

Федоров (міністр оборони) - у даний конкретний момент які до нього претензії ? Не чув. А він з команди Зеленського.
Буданов - колишній голова військової розвідки, а тепер керівник ОП, з ним що не так ? А це людина Зеленського.
І так далі, можна багато прикладів наводити. Так, багато і негативних - але не 100%.

А щодо "вирок на місці" - покажіть мені хоч одну повністю святу людину в цій країні. Та не існує таких. І в інших країнах теж. Всі десь щось зробили таке, про що не хочеться згадувати і чим не хочеться вихвалятися . . .
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25.02.2026 21:07 Відповісти
Шукаєте в діжці лайна малинку?
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27.02.2026 18:18 Відповісти
Ахаха, скільки в оцих сотнях тисяч мільйонів доларів недоотриманого обладнання обмундирування харчів для зсу? Страшно уявити
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25.02.2026 14:37 Відповісти
Вся сбу прогнивша наскрізь. Хапайте любого - не помилитесь. Але хто буде хапати?
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25.02.2026 14:38 Відповісти
Хто = хто? Друг дитинства - Баканов.... Потрібно повертати!
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25.02.2026 14:41 Відповісти
Згоден. В нас кращих кадрів у вождя немає. Баканова і Юзіка - призвати на службу в сбу!
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25.02.2026 14:44 Відповісти
Кому війна а кому мати рідна
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25.02.2026 14:39 Відповісти
Цим сволотам війна,як мана Небесна! Мріють,щоб ця бойня ніколи не закінчилася! Тварюки!! Щоб ви усі виздихли разом з ублюдками вашими! Ще й прізвище - Українець!! Мабуть вишиванки від Гучі?? А з СБУ вже написали,що це провокація проти "чекіста"???.
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25.02.2026 14:47 Відповісти
СБУ самого його і "взяло на гарячому". Почитайте новину і подивіться на фотки - там нашивки на спецпризначенцях є . . . Так що вони точно не будуть писати, що це - провокація.
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25.02.2026 14:50 Відповісти
розробило хабарників двкр Служби Божої, а затримало вб Служби Божої на хабарі
усе Служба Божа, усе сама...
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25.02.2026 14:57 Відповісти
СБУ (я так розумію, Управління власної безпеки) і Генпрокуратура зробили роботу НАБУ / САП . . .

Ау, НАБУ / САП - а ви куди дивилися, коли мільярд не туди витрачався чиновниками ? Не бачили ?
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25.02.2026 14:48 Відповісти
зара вам еспаньйола наталка пояснить
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25.02.2026 14:50 Відповісти
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25.02.2026 14:53 Відповісти
Паскуд этих нужно вешать, при чём делать это публично...
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25.02.2026 14:48 Відповісти
Тобто жодного аудиту за діяльністю полковників як не було так і немає. Перевірки робляться формально. Про що є ціла купа звернень солдат до міністерства оборони до військового омбудсмена. Оці контори доручають зробити перевірку одному полковнику на іншого. Вони залюбки входять у взаємодію і на любе звернення штампують стандартну відписку що ніби то ознак порушень немає. Всіх оцих тіпа " бойових" полковників перетрушувати треба кожен день. Там не сотні тисяч баксів. Там мільйони. Сотні тисяч це лише один епізод . Ха ха ха.
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25.02.2026 14:49 Відповісти
А Європа напружується, оббирає своїх платників податків щоб хтось ці гроші вкрав та купив в ЄС нерухомість та повідкривав валютні рахунки.
Буде тепер поряд з ними жити нова "еліта". Деяка вже живе.
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25.02.2026 14:55 Відповісти
Ну так европці пофіг куди вони йдуть лише в них було би тихо і спокійно
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25.02.2026 15:02 Відповісти
Я думаю що вони не геть дурні.
Якщо їхні гроші будуть йти не на оборону України - то і їм скоро буде не до спокою та тиші.
Там ще працюють причинно-наслідкові зв'язки. На відміну від зедібілів.
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25.02.2026 15:06 Відповісти
https://t.me/channel5UA/150861 5 канал:
В інтерв'ю німецькому мовнику ARD президент Володимир Зеленський заявив, що ніхто не блокує антикорупційні розслідування та закликав не записувати фігурантів справ "у його оточення" та в "довірені особи". Він заперечив протидію влади антикорупційним органів у справах проти колишніх міністрів та своїх бізнес-партнерів.
"Є корупційні кейси і є розслідування, держава показує, що у нас є розслідування. Ми це не приховуємо і ніхто не блокує відповідні розслідування. Я думаю, що ви це прекрасно розумієте і ви це бачите. А те, що є корупція, або корупційні кейси на місцях там колишніх посадовців, нехай буде слідство, нехай будуть судові рішення. Я вважаю, що ми достатньо швидко реагуємо".
На запитання, чи може він гарантувати, що не знав про можливі порушення з боку фігурантів справ, Зеленський зазначив, що президент не може і не повинен бути обізнаний з усіма деталями діяльності кожного посадовця, а відповідальність за розслідування лежить на компетентних органах. При цьому президент вважає, що не варто називати тих чи інших міністрів своїми довіреними особами.
"Я не вважаю, що треба говорити про тих чи інших міністрів, що вони мої довірені особи. Це просто інсинуації, просто незрозумілі, абсолютно незрозумілі формулювання. Ну які довірені особи? Міністри виконують свою роботу. Я президент України, яка у війні".
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25.02.2026 15:04 Відповісти
тіко от карлсон втік, шугармен втік, "тихонько в лес уйду" втік, дмитрук втік, одарченко втік, дейнека втік, рішальє досі без підозри, а так - так, не блокує...
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25.02.2026 15:20 Відповісти
За словами парламентаря, йдеться про Андрія Українця та Володимира Компаниченка (c)

Чи могла бути більша іронія...
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25.02.2026 15:06 Відповісти
про корупцію європейці брешуть."зепоцріот"
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25.02.2026 15:07 Відповісти
Якби він не вкрав, це б зробили буряти
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25.02.2026 15:08 Відповісти
Комусь весілля, а курці смерть...
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25.02.2026 15:34 Відповісти
Затримали нижню ланку..а хто справжный крадій вельминешановне зелене шобло?
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25.02.2026 15:45 Відповісти
і це певно тільки мала частина з того, що вони нагребли. Скільки ще таких гребунів? Щось неправильно організовано в армії, якщо так легко там красти.
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25.02.2026 15:51 Відповісти
чому закупівлі і забезпечення в армії є таємними? таємними мають бути розміщення частин, а не закупівлі.
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25.02.2026 15:55 Відповісти
а у нас все навпаки, всі знають в місті, де військові частини, де військові об'єкти, зате ніхто не знає, скільки грошей там крутиться і скільки крадеться
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25.02.2026 15:58 Відповісти
Як це витравити..? Пятий рік війни, а цей гній все вилазить і вилазить...
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25.02.2026 16:02 Відповісти
Десь чітав що у одного комбрига ще в 2023 році знайшли будинок у Канзасі а в американців відкритий доступ про правовласників нерухомості
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25.02.2026 16:39 Відповісти
Ми хіба не звикли до такого ?
Вже навіть і не дивує !
Говорено переговорено - під час війни тільки страта .
А поки що ми є свідками абсолютно корумпованої системи яка склалася в Україні. Система безкарності і кругової поруки у всіх ланках влади . І все відбувається під час найбільш кривавої війни після 2-гоі світової.
А ви кажете сталін був вбивцею . Нам би його в Україну на один рік , бо самі навряд чи зможемо
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25.02.2026 17:11 Відповісти
Ну да...міндічам можна, а нам не можна?!
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25.02.2026 17:33 Відповісти
Не поділились)
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25.02.2026 17:48 Відповісти
Клопіт з тими грошима.
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25.02.2026 19:29 Відповісти
Вже 4 роки їмо травневі шашлички. А Пуйло вже в 2019 році взяв Київ - більшість коломойських гнид при владі і в оточенні мають кацапські паспорти, і керують країною кацапськими методами.
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25.02.2026 19:38 Відповісти
1% відкату - це серйозно? Щось більше схоже, що затримали цих "непідкупних" не за хабар, а за демпінг.
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25.02.2026 20:27 Відповісти
Чому не кажуть:"командувача Логістики ПС ЗСУ Андрія Українця затримано СБУ за численні оборудки "?
Це що, такий таємний секрет?
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25.02.2026 20:29 Відповісти
скільки можна красти ? весь світ допомагає а вони п,,, крадуть !
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25.02.2026 20:54 Відповісти
 
 