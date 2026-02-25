Командувача логістики ПС ЗСУ та начальника Управління СБУ Житомирщини викрили на $320 тис. хабаря. ФОТОрепортаж

Командувача логістики Командування Повітряних Сил ЗСУ полковника та начальника Управління СБУ Житомирської області викрили на хабарі у $320 тис.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба СБУ.

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Подробиці

У Службі безпеки зазначили, що викриття відбулося за сприяння Головнокомандувача ЗСУ.

Наразі посадовцям готується повідомлення про підозру за ст. 191 Кримінального кодексу України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Слідством встановлено, що фігуранти організували схему привласнення державних коштів під час будівництва фортифікаційних споруд. Йдеться про облаштування додаткового захисту на стратегічно важливих об’єктах, зокрема оперативних аеродромах Сил оборони.

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У травні 2025 року на будівництво збірно-розбірних аркових укриттів було виділено 1,4 млрд грн.

Водночас було встановлено, що проєкти не відповідали вимогам безпеки, укриття не забезпечували належного захисту літаків, а вартість робіт була завищена. Попри це, підрядникам почали перераховувати авансові платежі.

"Щоб зупинити перевірки та приховати розтрату коштів, посадовці, за версією слідства, організували передачу неправомірної вигоди у розмірі близько 13 млн грн.

Співробітники внутрішньої безпеки СБУ затримали обох фігурантів "на гарячому" під час передачі їм 320 тисяч доларів США", - зазначили в Службі безпеки.

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В Офісі Генпрокурора заявили, що запропонована підозрюваними сума у 13 млн грн - це 1% від фінансування об'єктів.

Також планувалося залучення "лояльних" аудиторів для підготовки фіктивних висновків про якість будівництва.

25 лютого під час спроби передачі неправомірної вигоди учасників схеми затримано "на гарячому".





















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