Повідомлено про підозру харків’янці, яка "заманила" поліцейських на місце теракту у Львові 22 лютого. ФОТО

Служба безпеки та Національна поліція повідомили про підозру 18-річній харків'янці, яка "заманила" поліцейських на місце теракту, що відбувся у Львові в ніч на 22 лютого.

Як встановило розслідування, за завданням свого куратора вона, перебуваючи у Харкові, зателефонувала на спецлінію і озвучила заздалегідь підготовлений текст про те, що нібито вона побачила двох невідомих, які проникли всередину продовольчого магазину у Львові, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

Коли за цим викликом прибув поліцейський патруль, рашисти дистанційно підірвали саморобну бомбу, закладену біля локації.

Після прибуття на місце події другого екіпажу правоохоронців та пішого наряду Нацгвардії пролунав черговий вибух.

Встановлено, що авторка анонімного повідомлення з Харкова потрапила у поле зору російських спецслужбістів у січні цього року, коли шукала "легкі заробітки" у Телеграм-каналах.

Вона погодилась передати правоохоронцям заздалегідь підготовлене неправдиве повідомлення і за цей "фейковий" виклик на 112 планувала отримати 100 доларів США.

Наразі фігурантці повідомлено про підозру, - завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення.

Нагадаємо, що Служба безпеки та Нацполіція протягом 10 годин після серії вибухів затримали виконавицю теракту.

Триває розслідування для встановлення і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочину.

Теракт у Львові

Раніше повідомлялося, що вибухи пролунали у Львові: є загиблі та поранені правоохоронці, Садовий заявив про теракт.

За оновленою інформацією, загинула 23-річна поліцейська, поранені 24 людини, є важкі.

Згодом стало відомо, що затримано підозрювану в організації теракту у Львові.

Ввечері 22 лютого затриманій 33-річній мешканці Костополя Рівненської області повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини, а також у незаконному поводженні зі зброєю.

23 лютого суд у Львові відправив підозрювану під варту.

Читайте: СБУ затримала агента ФСБ, який під прикриттям виконання оборонних замовлень коригував атаки по Києву