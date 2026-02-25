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Новини Фото Теракт у Львові
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Повідомлено про підозру харків’янці, яка "заманила" поліцейських на місце теракту у Львові 22 лютого. ФОТО

Служба безпеки та Національна поліція повідомили про підозру 18-річній харків'янці, яка "заманила" поліцейських на місце теракту, що відбувся у Львові в ніч на 22 лютого.

Як встановило розслідування, за завданням свого куратора вона, перебуваючи у Харкові, зателефонувала на спецлінію і озвучила заздалегідь підготовлений текст про те, що нібито вона побачила двох невідомих, які проникли всередину продовольчого магазину у Львові, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Коли за цим викликом прибув поліцейський патруль, рашисти дистанційно підірвали саморобну бомбу, закладену біля локації.

Після прибуття на місце події другого екіпажу правоохоронців та пішого наряду Нацгвардії пролунав черговий вибух.

Встановлено, що авторка анонімного повідомлення з Харкова потрапила у поле зору російських спецслужбістів у січні цього року, коли шукала "легкі заробітки" у Телеграм-каналах.

Вона погодилась передати правоохоронцям заздалегідь підготовлене неправдиве повідомлення і за цей "фейковий" виклик на 112 планувала отримати 100 доларів США.

Наразі фігурантці повідомлено про підозру, - завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення.

Нагадаємо, що Служба безпеки та Нацполіція протягом 10 годин після серії вибухів затримали виконавицю теракту.

Триває розслідування для встановлення і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочину.

сбу

Теракт у Львові

  • Раніше повідомлялося, що вибухи пролунали у Львові: є загиблі та поранені правоохоронці, Садовий заявив про теракт.
  • За оновленою інформацією, загинула 23-річна поліцейська, поранені 24 людини, є важкі.
  • Згодом стало відомо, що затримано підозрювану в організації теракту у Львові.
  • Ввечері 22 лютого затриманій 33-річній мешканці Костополя Рівненської області повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини, а також у незаконному поводженні зі зброєю.
  • 23 лютого суд у Львові відправив підозрювану під варту.

Читайте: СБУ затримала агента ФСБ, який під прикриттям виконання оборонних замовлень коригував атаки по Києву

Автор: 

Львів (3286) СБУ (13927) теракт (1167) Харків (6116) Львівська область (2795) Харківська область (2796) Львівський район (275) Харківський район (916)
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Топ коментарі
+14
Та це ж ті самі,що голос свій продають на виборах за гречку,бутилку пива,тисячу і тд.Вони завжди були поруч,але їх помічати чомусь ніхто не хотів
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25.02.2026 13:15 Відповісти
+7
18- річна заманила поліцейських:
вона, перебуваючи у Харкові, зателефонувала на спецлінію і озвучила заздалегідь підготовлений текст про те, що...
Професіалізм силовиків зашкалює
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25.02.2026 12:42 Відповісти
+6
https://www.radiosvoboda.org/a/news-rejestracija-starlink-dlja-rf-sbu-zatrymannja/33686776.html Довічне ув'язнення за 30 доларів - СБУ повідомила про затримання за реєстрацію Starlink для РФ

Здається мені, що це зовсім не ждуни чи фанати рускага міра. Це канєц епохі бєднасті, господа товаріщі.
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25.02.2026 12:36 Відповісти
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знайшли цапа відбувайла що заклала петарду. а штріха, який замінував транформаторний щиток (від вибуху якого поліціянти і загинули) знайти слабо? чи можна вийти тоді на себе ?
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25.02.2026 12:35 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/news-rejestracija-starlink-dlja-rf-sbu-zatrymannja/33686776.html Довічне ув'язнення за 30 доларів - СБУ повідомила про затримання за реєстрацію Starlink для РФ

Здається мені, що це зовсім не ждуни чи фанати рускага міра. Це канєц епохі бєднасті, господа товаріщі.
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25.02.2026 12:36 Відповісти
Та це ж ті самі,що голос свій продають на виборах за гречку,бутилку пива,тисячу і тд.Вони завжди були поруч,але їх помічати чомусь ніхто не хотів
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25.02.2026 13:15 Відповісти
Це результат спланованої діяльності/бездіяльності Держави та Влади за 34 роки незалежності. Нахіба феодальній державі освічені та духовні громадяни? Освіта повинна бути тільки для обраних. Всі інші - це худоба, яка задовільняється "хлібом та розвагами" Без критичного мислення. Отож ми і підійшли до такого 3,14ця!
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25.02.2026 13:41 Відповісти
в нас досі існує БЕЗКОШТОВНА вища освіта. То хто цьому бидлу заважав розвиватись?
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25.02.2026 14:24 Відповісти
Суспільство в якому все побудовано на корупції і звязках освіта відходить на задній план.
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25.02.2026 14:47 Відповісти
"а хтооооо жее ееетоооо здєєєєєєлаааал" (с)
знову анунаки, мабуть.
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25.02.2026 14:49 Відповісти
Чому кількість "бидла" зростає? Це цілеспрямовання державницька політика! На рівні школи ще. Чи не кожного року якісь "рехворми". В мене брат директор школи а однокласниця в МОУ працює. Я за ці проблеми знаю
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12.03.2026 16:06 Відповісти
Та перестань. Ти ******* молодь бачив? Те що в них "захист від булінгу" в нас називалось стукасество і за це били за школою. Я це до того що більш бидлуватого покоління ніж моє важко знайти. Тепер все змінилось.
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19.03.2026 00:08 Відповісти
В нас теж знущались над однокласниками, навіть били. Але до першої крові. А зараз всі кордони перетнуті - бьють ногами, руками, хлопці дівчат забивають. Такого не було раніше.
В тому й сенс - що все змінилось, тому що не має цілеспрямованної державницької політики, культури та таке інше. Тріумф бидла! Починаючи з пересидента, депутатів, міністрів та таке інше.
До речі був фільм десь років 10 тому був знятий з такою назвою "Триумф быдла" - рекомендую подивитись
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19.03.2026 15:33 Відповісти
Бо для держави, точніше влади, а особливо Зе- була какая разніца, а виявляється, що не какая разніца мова, віра, армія. Народ, який голосував за янека, зелю не розуміє до сих пір, тому так себе поводить.
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25.02.2026 14:41 Відповісти
Ти плутаєш із роісією. В Україні вища освіта безкоштовна. Але вступ до вишів- конкурентний. Потрібно у школі вчитися, а не собак ганять..
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25.02.2026 14:57 Відповісти
БОТ-ам шпанським не відповідаю. Але проблема не тільки в ВИШАХ, але навіть в середній освіті, тобто ще зі шкіл - бескінечні тупі реформи. В мене однокласниця в МОУ, брат був директором школи, зараз просто вчитель (на пенсії але продовжує працювати)
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12.03.2026 16:08 Відповісти
А ти сам у фсб, чи у медведчука ?
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12.03.2026 16:42 Відповісти
Ти щось мертвечука ліпиш де треба, а де й не треба
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19.03.2026 15:34 Відповісти
А які це їх власні агенти? Ці ідіоти таким чином за 100 баксів і їх підірвуть, коли хтось попросить.
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25.02.2026 12:53 Відповісти
Да Ви прочитали у цій статті, що фсб підірвало власних агентів? Обидві живі та неушкоджені.
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25.02.2026 12:57 Відповісти
Так. Тим більше одна була в Харкові, а інші після закладки вибухівки спокійно поїхзала з місця пригоди. Тут інше питання, як кцапи слівдкували за місцем закладки вибухівки і прибуттям копів на місце "визову", по відеокамерах, що працюють в місті, чи була спеціальна закладка?
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25.02.2026 14:06 Відповісти
18- річна заманила поліцейських:
вона, перебуваючи у Харкові, зателефонувала на спецлінію і озвучила заздалегідь підготовлений текст про те, що...
Професіалізм силовиків зашкалює
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25.02.2026 12:42 Відповісти
А якщо б з маскви подзвонили, то взагалі бєз палєва
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25.02.2026 13:03 Відповісти
Я щось не вірю що з мобільного в Харкові можна позвонити на 112 і оператор тебе зєднає зі Львовом,він бачить що ти в Харкові і зєднає тебе з 112 в Харкові.
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25.02.2026 13:17 Відповісти
Та й цікаво, як вона говрила. Навіть якщо українською, то львівську говірку навряд чи могла зімітувати.
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25.02.2026 14:18 Відповісти
чергове а можливо і позачергове прокацапське лайно яке варте пожиттєвого терміну а ще ліпше вищої міри в умовах воєнного стану/але на жаль не за цієї брехливой і корумпованої а головне що антиукраїнської влади/
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25.02.2026 13:06 Відповісти
А де головний елемент теракту - той, який активуваа двічі!!! двв!!!! різні вибузові пристррї? Це ж хтось мав візуальний доступ до місця теракту в онлайн режимі і мав умовгу кнопку для активації вибухівки. Це і є справжній виконавець.
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25.02.2026 13:39 Відповісти
виконавець працює на сбу або мвс або опу, тому його ніхто і ніколи не знайде
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25.02.2026 14:20 Відповісти
перша дура поставила на вікно телефон, щоб куратор бачив усе і він в реальному часі бачив магазин і коли приїхали поліціянти.
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25.02.2026 15:31 Відповісти
Як вона сама це все зробила, звідки стільки ментів, і навіщо це кацапам
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25.02.2026 14:35 Відповісти
А родичів встановили?? Чи батьки за дітей не відповідають? Звісно...18 років...але ж чогось пішла тварина на зраду?? При НКВД вже б "пололи" тайгу усією родиною...Але ми ж - демократи! Орбана та Фіцо не зрозуміють...
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25.02.2026 15:07 Відповісти
"завiдомо неправдоподiбне повiдомлення"... СТОПЕ... А слабо - !спiвучасть у диверсiйнiй участi за змовою з групою осiб, ворожих до УКРАiНИ, ТА ЩЕ Й ПiД ЧАС ВiЙНИ?
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25.02.2026 15:13 Відповісти
ЗЫ... будемо сподiватись, що це не помста за спiвучасть з ТЦК, у полюваннi на ухилянтiв. Бо тодi зовсiм iнша стаття, голобородьку - за стровлювання вiйськових з цивiльними, як i вiйськових з передовоi з вiйськовими з ТЦК.
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25.02.2026 15:18 Відповісти
Скажіть,як з Харкова можна побачити,що у Львові проникли в магазин?Що служби 112 чи 102 не відстежують геолокаційно звідки телефонують?Якщо так,то грош ціна таким службам і славнозвіній диджиталізації.Ви тільки уявіть собі,що наробить зеленна пліснява з виборами при дозволі електронного голосування.
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25.02.2026 15:57 Відповісти
Так в ви хіба ніколи не дзвонили на 102? Оператор питає місце перебування.
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25.02.2026 16:51 Відповісти
Добалю до свого коментаря,що грош ціна таким службам,як і 'славетній диджиталітзації".Уявіть собі,що зелень зробить з виборами при дозволі електронного голосування.ДУМАЙТЕ!!!!
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25.02.2026 16:13 Відповісти
Як завжди, у диванного спецназу невістка виннна у всьому.
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25.02.2026 16:40 Відповісти
Винні такі як ти,котрі, по хайпу,зробили вибір в. 19-му році.
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25.02.2026 18:16 Відповісти
Заманюйте її в бочку, а потім накрийте її кришкою.
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26.02.2026 09:09 Відповісти
 
 