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Новини Державна зрада Затримання коригувальників
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СБУ затримала агента ФСБ, який під прикриттям виконання оборонних замовлень коригував атаки по Києву

СБУ затримала агента ФСБ, який коригував атаки по Києву

Служба безпеки затримала ще одного коригувальника, який наводив російські обстріли по Києву. Ним виявився завербований ФСБ 59-річний підприємець, який займався виготовленням броньованого скла для авто Сил оборони.

За даними кіберфахівців СБУ, він готував серію повітряних атак РФ по вітчизняних компаніях, які ремонтують військовий транспорт та модернізують його тактико-технічні характеристики, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Щоб виявити локації таких підприємств, фігурант об’їжджав їхні адреси під виглядом укладання договорів на виробництво бронескла та узгодження техзавдань відповідних замовлень.

Насправді, перебуваючи на території оборонних компаній, він позначав на гугл-карті геолокації об’єктів, зокрема технологічних цехів.

У подальшому фігурант мав придбати і приховано встановити на територіях потенційних "цілей" мінікамери з функцією віддаленого доступу для російських спецслужбістів.

За допомогою замаскованих відеопристроїв рашисти сподівалися відстежити наслідки запланованих атак по українських об’єктах.

Співробітники СБУ завчасно викрили агента, задокументували його контакти з ФСБ і затримали за місцем проживання. Одночасно з цим було проведено комплексні заходи для убезпечення оборонних компаній.

Як встановило розслідування, фігурант потрапив до уваги окупантів, коли публікував прокремлівські коментарі у чатах Телеграм-каналів.

Під час обшуків у нього вилучено смартфон та комп’ютерну техніку із доказами роботи на ворога. Також у затриманого виявлено договори з підприємствами, на які він намагався навести російську зброю.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Також дивіться: Супутник МКС "Таймлапс" зафіксував ракетну атаку на Київ у ніч з 26 на 27 грудня. ВIДЕО

Автор: 

Київ (20826) СБУ (13927) ФСБ (1544)
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Топ коментарі
+10
Цікаво, якій нік зникне на Цензорі?
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25.02.2026 10:26 Відповісти
+7
ачєрєдная ванючая савковая атрижка...
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25.02.2026 10:23 Відповісти
+3
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25.02.2026 10:29 Відповісти
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ачєрєдная ванючая савковая атрижка...
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25.02.2026 10:23 Відповісти
Цікаво, якій нік зникне на Цензорі?
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25.02.2026 10:26 Відповісти
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25.02.2026 10:29 Відповісти
Михайло, я свій старий не можу поновити - phantom4
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25.02.2026 10:30 Відповісти
я памятаю такий нік, десь рік назад пересікалися....
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25.02.2026 10:36 Відповісти
Пам'ятаю такий нік. Я просто собі робив нік подібними до попередніх, загублених з різних причин. В 22 довелось залишати техніку в квартирі яка під час окупації була пограбована(але ціла, слава Богу), а паролів потім не згадав для відновлення.
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25.02.2026 12:12 Відповісти
тішить, що довічне. не дадуть звичайно, але хоча б світить.
що тоді говорити про бакланова , рєзнікова, міндіча і т.п. , але їм нічого не світить
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25.02.2026 11:20 Відповісти
Повісити падлюку без суда і слідства 😡
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25.02.2026 11:47 Відповісти
не можно - йому ще голосувати на наступних виборах.
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25.02.2026 13:06 Відповісти
 
 