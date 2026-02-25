РУС
3 601 10

СБУ задержала агента ФСБ, который под прикрытием выполнения оборонных заказов корректировал атаки по Киеву

СБУ задержала агента ФСБ, который корректировал атаки по Киеву

Служба безопасности задержала еще одного корректировщика, наводившего российские обстрелы по Киеву. Им оказался завербованный ФСБ 59-летний предприниматель, занимавшийся изготовлением бронированного стекла для авто Сил обороны.

По данным киберспециалистов СБУ, он готовил серию воздушных атак РФ по отечественным компаниям, которые ремонтируют военный транспорт и модернизируют его тактико-технические характеристики, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Чтобы выявить локации таких предприятий, фигурант объезжал их адреса под видом заключения договоров на производство бронестекла и согласования техзаданий соответствующих заказов.

На самом деле, находясь на территории оборонных компаний, он отмечал на гугл-карте геолокации объектов, в частности - технологических цехов.

В дальнейшем фигурант должен был приобрести и скрытно установить на территориях потенциальных "целей" мини-камеры с функцией удаленного доступа для российских спецслужб.

С помощью замаскированных видеоустройств рашисты надеялись отследить последствия запланированных атак по украинским объектам.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили агента, задокументировали его контакты с ФСБ и задержали по месту жительства. Одновременно с этим были проведены комплексные меры по обеспечению безопасности оборонных компаний.

Как установило расследование, фигурант попал в поле зрения оккупантов, когда публиковал прокремлевские комментарии в чатах Телеграм-каналов.

Во время обысков у него изъяли смартфон и компьютерную технику с доказательствами работы на врага. Также у задержанного обнаружены договоры с предприятиями, на которые он пытался навести российское оружие.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Киев (3324) СБУ (2819) ФСБ (274)
Топ комментарии
+10
Цікаво, якій нік зникне на Цензорі?
показать весь комментарий
25.02.2026 10:26 Ответить
+7
ачєрєдная ванючая савковая атрижка...
показать весь комментарий
25.02.2026 10:23 Ответить
+3
показать весь комментарий
25.02.2026 10:29 Ответить
ачєрєдная ванючая савковая атрижка...
показать весь комментарий
25.02.2026 10:23 Ответить
Цікаво, якій нік зникне на Цензорі?
показать весь комментарий
25.02.2026 10:26 Ответить
показать весь комментарий
25.02.2026 10:29 Ответить
Михайло, я свій старий не можу поновити - phantom4
показать весь комментарий
25.02.2026 10:30 Ответить
я памятаю такий нік, десь рік назад пересікалися....
показать весь комментарий
25.02.2026 10:36 Ответить
Пам'ятаю такий нік. Я просто собі робив нік подібними до попередніх, загублених з різних причин. В 22 довелось залишати техніку в квартирі яка під час окупації була пограбована(але ціла, слава Богу), а паролів потім не згадав для відновлення.
показать весь комментарий
25.02.2026 12:12 Ответить
тішить, що довічне. не дадуть звичайно, але хоча б світить.
що тоді говорити про бакланова , рєзнікова, міндіча і т.п. , але їм нічого не світить
показать весь комментарий
25.02.2026 11:20 Ответить
Повісити падлюку без суда і слідства 😡
показать весь комментарий
25.02.2026 11:47 Ответить
не можно - йому ще голосувати на наступних виборах.
показать весь комментарий
25.02.2026 13:06 Ответить
 
 