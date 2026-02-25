СБУ задержала агента ФСБ, который под прикрытием выполнения оборонных заказов корректировал атаки по Киеву

Служба безопасности задержала еще одного корректировщика, наводившего российские обстрелы по Киеву. Им оказался завербованный ФСБ 59-летний предприниматель, занимавшийся изготовлением бронированного стекла для авто Сил обороны.

По данным киберспециалистов СБУ, он готовил серию воздушных атак РФ по отечественным компаниям, которые ремонтируют военный транспорт и модернизируют его тактико-технические характеристики, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Чтобы выявить локации таких предприятий, фигурант объезжал их адреса под видом заключения договоров на производство бронестекла и согласования техзаданий соответствующих заказов.

На самом деле, находясь на территории оборонных компаний, он отмечал на гугл-карте геолокации объектов, в частности - технологических цехов.

В дальнейшем фигурант должен был приобрести и скрытно установить на территориях потенциальных "целей" мини-камеры с функцией удаленного доступа для российских спецслужб.

С помощью замаскированных видеоустройств рашисты надеялись отследить последствия запланированных атак по украинским объектам.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили агента, задокументировали его контакты с ФСБ и задержали по месту жительства. Одновременно с этим были проведены комплексные меры по обеспечению безопасности оборонных компаний.

Как установило расследование, фигурант попал в поле зрения оккупантов, когда публиковал прокремлевские комментарии в чатах Телеграм-каналов.

Во время обысков у него изъяли смартфон и компьютерную технику с доказательствами работы на врага. Также у задержанного обнаружены договоры с предприятиями, на которые он пытался навести российское оружие.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

