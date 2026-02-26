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Новини Хабарники Корупція в оборонних закупівлях
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Командувачу логістики Повітряних сил та главі СБУ Житомирщини оголосили про підозри у хабарництві

Затримання командувача логістики Повітряних сил та глави СБУ Житомирщини

Правоохоронці повідомили про підозру командувачу логістики командування Повітряних Сил ЗСУ та начальнику управління Служби безпеки України на Житомирщині у справі про розкрадання бюджетних коштів на будівництві захисних конструкцій для авіації.

Про це написав генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає Цензор.НЕТ.

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Підозри хабарникам

Імена фігурантів не розголошують, однак за даними ЗМІ, йдеться про полковника Андрія Українця –– командувача логістики у Повітряних силах, та полковника Володимира Компаниченка –– глави управління СБУ у Житомирській області.

Так, фігурантам інкриміновано дії, пов'язані із перевищенням військовою службовою особою влади та службових повноважень, вчинених за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, а також пропозицію та надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 5 ст. 426-1, ч. 3 ст. 369 КК України). За першою статтею максимальне покарання - 12 років тюрми, за другою - вісім, з конфіскацією майна.

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Кравченко нагадав, що йдеться про 1,4 млрд грн, виділених на будівництво збірно-розбірних укриттів для літаків.

Після того як перевірки встановили невідповідність конструкцій вимогам інженерного захисту, посадовці намагалися "вирішити питання" –– запропонували та надали 13,8 млн грн (1% від загальної суми договорів) за невтручання військової контррозвідки СБУ та залучення "лояльних" приватних аудиторів для підготовки формальних позитивних висновків щодо якості робіт.

Запис розмов про корупційні злочини

За його словами, подробиці цієї схеми уже відомі правоохоронцям. Генпрокурор також навів запис, як стверджується, розмов двох фігурантів зі співробітником департаменту військової контррозвідки СБУ:

Також, за його словами, окремої уваги заслуговує роль начальника УСБУ в Житомирській області, який, за даними слідства, особисто залучив одного зі своїх довірених підрядників до будівництва.

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У зафіксованих слідством розмовах посадовців звучить чітка готовність формально закрити роботи незалежно від результату –– достатньо "підписаних документів" і потрібного висновку аудиту.

  • Крім того, один з учасників прямо ставить під сумнів саму важливість виконання робіт, наголошуючи, що питання їх фактичної реалізації нікого не цікавить, інший − запевняє, що "упродовж тижня питання закривається" і "далі тут все дуже просто, така математика для першого класу", додає Кравченко.

Головним завданням для них було якнайшвидше провести платежі підрядникам. Власне, схема запустилася ще до початку будівництва − авансові платежі за договорами становили до 70% від загальної суми фінансування.

Більше про справу

  • Нагадаємо, що 25 лютого повідомлялося про те, що командувача логістики Командування Повітряних Сил ЗСУ полковника та начальника Управління СБУ Житомирської області викрили на хабарі у $320 тис.

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Автор: 

хабар (4786) СБУ (13927) підозра (1017) Офіс Генпрокурора (3906) Повітряні сили (3447) Житомирська область (1353)
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Топ коментарі
+9
А сам командувач ПС і голова СБУ "нє прі дєлах"?
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26.02.2026 20:18 Відповісти
+8
просто чудово і це ніяк не держзрада
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26.02.2026 20:12 Відповісти
+5
наградить и отпустить
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26.02.2026 20:20 Відповісти
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просто чудово і це ніяк не держзрада
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26.02.2026 20:12 Відповісти
та то в Вялікай атєчсєтвєннай мародерство =зрада=розстріл ;
Зараз це гешефт тих, котрі не поділилися ...
з усіма ******* спецури на стрємянкє к Царскому сундуку
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26.02.2026 20:21 Відповісти
Наївна людина. Якщо тобі цікаво, кого карали в Совку, подивись кого зараз карають в КНР. Невхожих в банду. Щодо яких є сумніви в лояльності. Можна почитати про блокаду Членінґрада, коли холопи дохли з голоду, а нові пани ікрою обжирались.
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27.02.2026 09:37 Відповісти
Та що ж це таке?+ Куди не ткни корупція, хабарі..в зельоному королівстві щось не так?
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26.02.2026 20:18 Відповісти
А сам командувач ПС і голова СБУ "нє прі дєлах"?
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26.02.2026 20:18 Відповісти
ті вчасно відслюнявили ))
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26.02.2026 20:23 Відповісти
так...дуже підозріло все...
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26.02.2026 22:17 Відповісти
наградить и отпустить
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26.02.2026 20:20 Відповісти
Тільки їх родичі та довірені особи, почали успішно з ФОПів гроші «відмивати», аж ось тобі, мають?!?! А гроші в Київ, регулярно ж передавали, як і оті «двушечки» - на сівковича+мертвечука+деркача!!??
Таку ловку СХЕМУ облаштували, але і про неї верхговнокабміндіч, не ЗНАВ!!! Геть він зашпортався, отими мандрівками з численними самітами, підписанням якихось міфічних та численних, договорів віртуальних щодо безпеки якоїсь …
А тут ще й ця кнури …. СБУ треба від московитів чистити… бо за журналістами, НАБУ, САП підглядають по туалетам… Західні Партнери, зауваження уже роблять відверто!!
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26.02.2026 20:22 Відповісти
Іпсо !!
Невірні бояри підставляють пагтію Найсонуеграйнішого
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26.02.2026 20:31 Відповісти
в слові "Найсонуеграйнішого" замість "у" порірбно "Ц"
Але Вас зрозуміли і без такої конкретики...
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26.02.2026 20:43 Відповісти
хз... хз...я так зрозумів що 1% хотіли..то може ті хто шлагбауми малюють по 10-20% і хлопнули їх?! Ну хто вірить Генпрокурору? Хто вірить Покладу? Як би то НАБУ накрило-то сумнівів нема, а так...
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26.02.2026 22:16 Відповісти
А в цей момент... тадам...

https://www.president.gov.ua/documents/2072026-58657

І хто перший в списку? Відкрийте і почитайте. От така лабуда, малята...
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27.02.2026 00:32 Відповісти
Вовочка Вовочка ( Нач. УСБУ в Житомирькій обл.) накінець то вляпався падло.
Як було окремо. "Гестапо" (ВБ) молодці.
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27.02.2026 03:22 Відповісти
Знову Житомир, знову Житомирщина!
А на що дивиться той губернатор Житомирської області?!
Проаналізувавши лише останні події, то в тому Житомирі спроба підривів поліцейських дільниць, то теракт на підприємстві в якомусь там населеному пункті, наче Нова Березіна, то масштабний корупційний скандал в місцевому Поліськоку національному університеті під час виборів їхнього ректора, а тепер знову, - схеми!?
Може в тей Житомир треба надіслати перевірку з Генеральної прокуратури, НАБУ, САП для виявлення першопричин?!
Якщо все це діяльність, або бездіяльність влади, то хай керевництво в області відповість по закону за вчинене.
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27.02.2026 05:55 Відповісти
Повний п*здець, якщо такі високопосадовці злодюги. Що робити? - простолюдинам братися до зброї.
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27.02.2026 09:17 Відповісти
 
 