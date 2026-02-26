Командувачу логістики Повітряних сил та главі СБУ Житомирщини оголосили про підозри у хабарництві

Правоохоронці повідомили про підозру командувачу логістики командування Повітряних Сил ЗСУ та начальнику управління Служби безпеки України на Житомирщині у справі про розкрадання бюджетних коштів на будівництві захисних конструкцій для авіації.

Про це написав генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає Цензор.НЕТ.

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Підозри хабарникам

Імена фігурантів не розголошують, однак за даними ЗМІ, йдеться про полковника Андрія Українця –– командувача логістики у Повітряних силах, та полковника Володимира Компаниченка –– глави управління СБУ у Житомирській області.

Так, фігурантам інкриміновано дії, пов'язані із перевищенням військовою службовою особою влади та службових повноважень, вчинених за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, а також пропозицію та надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 5 ст. 426-1, ч. 3 ст. 369 КК України). За першою статтею максимальне покарання - 12 років тюрми, за другою - вісім, з конфіскацією майна.

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Кравченко нагадав, що йдеться про 1,4 млрд грн, виділених на будівництво збірно-розбірних укриттів для літаків.

Після того як перевірки встановили невідповідність конструкцій вимогам інженерного захисту, посадовці намагалися "вирішити питання" –– запропонували та надали 13,8 млн грн (1% від загальної суми договорів) за невтручання військової контррозвідки СБУ та залучення "лояльних" приватних аудиторів для підготовки формальних позитивних висновків щодо якості робіт.

Запис розмов про корупційні злочини

За його словами, подробиці цієї схеми уже відомі правоохоронцям. Генпрокурор також навів запис, як стверджується, розмов двох фігурантів зі співробітником департаменту військової контррозвідки СБУ:

Також, за його словами, окремої уваги заслуговує роль начальника УСБУ в Житомирській області, який, за даними слідства, особисто залучив одного зі своїх довірених підрядників до будівництва.

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У зафіксованих слідством розмовах посадовців звучить чітка готовність формально закрити роботи незалежно від результату –– достатньо "підписаних документів" і потрібного висновку аудиту.

Крім того, один з учасників прямо ставить під сумнів саму важливість виконання робіт, наголошуючи, що питання їх фактичної реалізації нікого не цікавить, інший − запевняє, що "упродовж тижня питання закривається" і "далі тут все дуже просто, така математика для першого класу", додає Кравченко.

Головним завданням для них було якнайшвидше провести платежі підрядникам. Власне, схема запустилася ще до початку будівництва − авансові платежі за договорами становили до 70% від загальної суми фінансування.

Більше про справу

Нагадаємо, що 25 лютого повідомлялося про те, що командувача логістики Командування Повітряних Сил ЗСУ полковника та начальника Управління СБУ Житомирської області викрили на хабарі у $320 тис.

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