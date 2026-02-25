Посадовець навчального центру ЗСУ допомагав незаконному виїзду військовослужбовців за кордон. ВIДЕО

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо начальника штабу - заступника командира навчального батальйону одного з навчальних центрів підготовки військовослужбовців для ЗСУ.

За даними слідства, майор допомагав мобілізованим військовослужбовцям, які проходили підготовку у його центрі, виїжджати за межі України під приводом участі у навчаннях у країнах ЄС та не повертатися до місця служби, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Обвинувальний акт скеровано до суду

В одному із задокументованих епізодів він забезпечив включення військовослужбовця до списків осіб, які направлялися за кордон у межах міжнародного військового співробітництва. Одночасно посадовець надав йому детальні поради щодо подальших дій після перетину кордону, аби уникнути повернення до України.

15 березня 2025 року після виїзду за кордон військовослужбовець на службу не повернувся.

Крім того, слідством встановлено ще низку епізодів. Майор надавав іншим військовослужбовцям консультації щодо способів незаконного перетину кордону, правил поведінки під час проходження прикордонного контролю та заходів конспірації.

За такі "послуги" він отримував 2 тисячі доларів США.

Фігурант обвинувачується у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України, вчиненому службовою особою з використанням службового становища, з корисливих мотивів, а також у пособництві в нез’явленні на службу з відрядження з метою ухилення від військової служби, вчиненому в умовах воєнного стану.

Окремо встановлено, що посадовець використав підроблені медичні документи для оформлення своєї відсутності на службі, видаючи їх за підтвердження лікування у медичному закладі. Його дії також кваліфіковано як ухилення від військової служби шляхом підроблення документів в умовах воєнного стану.

Санкції статей передбачають покарання до 12 років позбавлення волі.

Дивіться: 20 тисяч доларів за "бронь" - у Кропивницькому ДБР затримало офіцера обласного ТЦК та СП. ВІДЕО+ФОТОрепортаж