Чиновник учебного центра ВСУ помогал незаконному выезду военнослужащих за границу. ВИДЕО
Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении начальника штаба - заместителя командира учебного батальона одного из учебных центров подготовки военнослужащих для ВСУ.
По данным следствия, майор помогал мобилизованным военнослужащим, проходившим подготовку в его центре, выезжать за пределы Украины под предлогом участия в учениях в странах ЕС и не возвращаться к месту службы, передает Цензор.НЕТ.
Обвинительный акт направлен в суд
В одном из задокументированных эпизодов он обеспечил включение военнослужащего в списки лиц, направлявшихся за границу в рамках международного военного сотрудничества. Одновременно чиновник дал ему подробные советы о дальнейших действиях после пересечения границы, чтобы избежать возвращения в Украину.
15 марта 2025 года после выезда за границу военнослужащий на службу не вернулся.
Кроме того, следствием установлен еще ряд эпизодов. Майор предоставлял другим военнослужащим консультации о способах незаконного пересечения границы, правилах поведения при прохождении пограничного контроля и мерах конспирации.
За такие "услуги" он получал 2 тысячи долларов США.
Фигурант обвиняется в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, совершенном должностным лицом с использованием служебного положения, из корыстных побуждений, а также в пособничестве в неявке на службу из командировки с целью уклонения от военной службы, совершенном в условиях военного положения.
Отдельно установлено, что чиновник использовал поддельные медицинские документы для оформления своего отсутствия на службе, выдавая их за подтверждение лечения в медицинском учреждении. Его действия также квалифицированы как уклонение от военной службы путем подделки документов в условиях военного положения.
Санкции статей предусматривают наказание до 12 лет лишения свободы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Цікаво скільки за це треба відвалити його командиру щоб він такий дозвіл підписав?