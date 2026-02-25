Чиновник учебного центра ВСУ помогал незаконному выезду военнослужащих за границу. ВИДЕО

Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении начальника штаба - заместителя командира учебного батальона одного из учебных центров подготовки военнослужащих для ВСУ.

По данным следствия, майор помогал мобилизованным военнослужащим, проходившим подготовку в его центре, выезжать за пределы Украины под предлогом участия в учениях в странах ЕС и не возвращаться к месту службы, передает Цензор.НЕТ.

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Обвинительный акт направлен в суд

В одном из задокументированных эпизодов он обеспечил включение военнослужащего в списки лиц, направлявшихся за границу в рамках международного военного сотрудничества. Одновременно чиновник дал ему подробные советы о дальнейших действиях после пересечения границы, чтобы избежать возвращения в Украину.

15 марта 2025 года после выезда за границу военнослужащий на службу не вернулся.

Кроме того, следствием установлен еще ряд эпизодов. Майор предоставлял другим военнослужащим консультации о способах незаконного пересечения границы, правилах поведения при прохождении пограничного контроля и мерах конспирации.

За такие "услуги" он получал 2 тысячи долларов США.

Фигурант обвиняется в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, совершенном должностным лицом с использованием служебного положения, из корыстных побуждений, а также в пособничестве в неявке на службу из командировки с целью уклонения от военной службы, совершенном в условиях военного положения.

Отдельно установлено, что чиновник использовал поддельные медицинские документы для оформления своего отсутствия на службе, выдавая их за подтверждение лечения в медицинском учреждении. Его действия также квалифицированы как уклонение от военной службы путем подделки документов в условиях военного положения.

Санкции статей предусматривают наказание до 12 лет лишения свободы.

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