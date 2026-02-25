20 тысяч долларов за "бронь" - в Кропивницком ГБР задержало офицера областного ТЦК и СП. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сотрудники ГБР при содействии СБУ разоблачили военнослужащего Кировоградского областного ТЦК и СП, который организовал схему заработка на уклонении от мобилизации.
По данным следствия, офицер фактически ввел систему "платных услуг" для военнообязанных, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
Суммы зависели от желаемого результата:
- 6 тысяч долларов - снятие с розыска и освобождение из ТЦК после принудительной доставки;
- до 20 тысяч долларов - оформление "брони" от мобилизации или изменение статуса на ограниченно годного;
- от 20 тысяч долларов - полное исключение из воинского учета "под ключ".
Перед получением денег чиновник сопровождал "клиентов" до пунктов обмена валют, где проверял подлинность купюр и пытался убедиться, что они не помечены.
19 февраля 2026 года военнослужащий получил от очередного клиента второй транш в 20 тысяч долларов за оформление бронирования. После разоблачения он пытался сбежать и едва не совершил наезд на правоохранителей, однако его задержали.
Фигуранту сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом. Суд избрал меру пресечения - содержание под стражей с альтернативой внесения залога в 2 миллиона гривен.
Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Досудебное расследование продолжается
Следователи устанавливают полный круг причастных лиц.
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Працювати все життя і накопичити 20 тис зелених або одним махом...?
Масштаб вражає!!!
Але ж, зеленський так і не ЗНАВ про ОЧЕВИДНЕ для усіх з цієї «СХЕМИ», а звідки гроші, Ленка???
Міндіч і ще шайка евреїв воюють проти Ротенберга Ковальчука і тд - теж шайки евреїв. ДЕ ХОЧ ОДИН УКРЇНЕЦЬ ?
На переговорах - татарин і грузин - який ще до 2015 року громадянства не мав
p.s. Де ж ви, мєсьні, форумські півні-захисники тцкунів, шо скажете, 20к $ це для вас норм чи недостатньо, щоб курінь на узбережжі Марбельї придбати?