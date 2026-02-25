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Новости Фото Коррупция в ТЦК
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20 тысяч долларов за "бронь" - в Кропивницком ГБР задержало офицера областного ТЦК и СП. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники ГБР при содействии СБУ разоблачили военнослужащего Кировоградского областного ТЦК и СП, который организовал схему заработка на уклонении от мобилизации.

По данным следствия, офицер фактически ввел систему "платных услуг" для военнообязанных, информирует Цензор.НЕТ.

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Суммы зависели от желаемого результата:

  • 6 тысяч долларов - снятие с розыска и освобождение из ТЦК после принудительной доставки;
  • до 20 тысяч долларов - оформление "брони" от мобилизации или изменение статуса на ограниченно годного;
  • от 20 тысяч долларов - полное исключение из воинского учета "под ключ".

Перед получением денег чиновник сопровождал "клиентов" до пунктов обмена валют, где проверял подлинность купюр и пытался убедиться, что они не помечены.

19 февраля 2026 года военнослужащий получил от очередного клиента второй транш в 20 тысяч долларов за оформление бронирования. После разоблачения он пытался сбежать и едва не совершил наезд на правоохранителей, однако его задержали.

Фигуранту сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом. Суд избрал меру пресечения - содержание под стражей с альтернативой внесения залога в 2 миллиона гривен.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается

Следователи устанавливают полный круг причастных лиц.

дбр
дбр
дбр
дбр
дбр

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-офицер из Львовщины получил пожизненное за измену Украине: сбежал в Москву и "слил" данные о технике ВСУ, - ГБР

Автор: 

Кропивницький (559) СБУ (20728) ГБР (3440) ТЦК (1133) Кировоградская область (719) Кропивницкий район (54)
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Топ комментарии
+8
Не поділився із колегами охфіцер. Погорів на жадібності.
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25.02.2026 14:59 Ответить
+8
ШО ТИ МЕЛЕШ???? Квартири продають і дають останнє щоб жити
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25.02.2026 15:19 Ответить
+7
Блакнотєк стане у пригоді!!! Усі причетні як на долоні)
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25.02.2026 14:58 Ответить
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Блакнотєк стане у пригоді!!! Усі причетні як на долоні)
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25.02.2026 14:58 Ответить
та то на 04.02.2025 рік - уже за кордоном багато із них...
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25.02.2026 15:12 Ответить
Не поділився із колегами охфіцер. Погорів на жадібності.
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25.02.2026 14:59 Ответить
Порівняйте:
Працювати все життя і накопичити 20 тис зелених або одним махом...?
Масштаб вражає!!!
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25.02.2026 15:01 Ответить
Там у Кропивницькому та районах діє упродовж 4 років розгалужена «СХЕМА відкосити», як і в Одеській та і в інших областях України!!
Але ж, зеленський так і не ЗНАВ про ОЧЕВИДНЕ для усіх з цієї «СХЕМИ», а звідки гроші, Ленка???
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25.02.2026 15:03 Ответить
С другой стороны радует уровень благосостояния граждан. Некоторым) для такого пришлось бы органы продавать.
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25.02.2026 15:05 Ответить
ШО ТИ МЕЛЕШ???? Квартири продають і дають останнє щоб жити
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25.02.2026 15:19 Ответить
А на який воно потрібне таке хто не хоче захищать ні рідних ні араїну не варте існування мотузка мило гілка
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25.02.2026 15:29 Ответить
а може пустіть людину куди подалі і може "таке сяке негідне" іншій державі пригодиться?
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25.02.2026 15:31 Ответить
яку країну?

Міндіч і ще шайка евреїв воюють проти Ротенберга Ковальчука і тд - теж шайки евреїв. ДЕ ХОЧ ОДИН УКРЇНЕЦЬ ?

На переговорах - татарин і грузин - який ще до 2015 року громадянства не мав
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25.02.2026 15:33 Ответить
Вже і дбр з сбу годівницю на себе перетягнули...а як же вирішити це питання через центр соціальної підтримки? Чи вже довіри до них нема?
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25.02.2026 15:13 Ответить
Через таких ""військових""і до нормальних ставляться як до непорібу так і в мвс і прокуратурі і в лікарів нажаль гроші перемагають совість
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25.02.2026 15:27 Ответить
От того ж горять пердаки у тцкунів за ТЦК, навіть на форумі. Воно усе життя було нікчемою з голою скакою та раптом... "із грязі в князі"

p.s. Де ж ви, мєсьні, форумські півні-захисники тцкунів, шо скажете, 20к $ це для вас норм чи недостатньо, щоб курінь на узбережжі Марбельї придбати?
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25.02.2026 15:31 Ответить
Не ставте логічних запитань. Бо тут вас заблокують.
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25.02.2026 15:48 Ответить
Скільком ТЦКшникам і тим, хто несе, треба руки повідрубати, щоб це припинилося?
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25.02.2026 17:23 Ответить
 
 