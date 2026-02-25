20 тысяч долларов за "бронь" - в Кропивницком ГБР задержало офицера областного ТЦК и СП. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники ГБР при содействии СБУ разоблачили военнослужащего Кировоградского областного ТЦК и СП, который организовал схему заработка на уклонении от мобилизации.

По данным следствия, офицер фактически ввел систему "платных услуг" для военнообязанных, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

Суммы зависели от желаемого результата:

6 тысяч долларов - снятие с розыска и освобождение из ТЦК после принудительной доставки;

до 20 тысяч долларов - оформление "брони" от мобилизации или изменение статуса на ограниченно годного;

от 20 тысяч долларов - полное исключение из воинского учета "под ключ".

Перед получением денег чиновник сопровождал "клиентов" до пунктов обмена валют, где проверял подлинность купюр и пытался убедиться, что они не помечены.

19 февраля 2026 года военнослужащий получил от очередного клиента второй транш в 20 тысяч долларов за оформление бронирования. После разоблачения он пытался сбежать и едва не совершил наезд на правоохранителей, однако его задержали.

Фигуранту сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом. Суд избрал меру пресечения - содержание под стражей с альтернативой внесения залога в 2 миллиона гривен.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается

Следователи устанавливают полный круг причастных лиц.











Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-офицер из Львовщины получил пожизненное за измену Украине: сбежал в Москву и "слил" данные о технике ВСУ, - ГБР