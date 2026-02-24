РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7864 посетителя онлайн
Новости Государственная измена
8 905 57

Экс-офицер из Львовщины получил пожизненное за измену Украине: сбежал в Москву и "слил" данные о технике ВСУ, - ГБР

суд

Бывший офицер из Львовской области, который во время зарубежного отпуска сбежал в Россию и передал оккупантам информацию о военной технике своей части и дислокации личного состава, приговорен к пожизненному заключению.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Государственная измена экс-офицера

По данным следствия, 48-летний капитан возглавлял группу подготовки и регламента бортовых средств системы государственного распознавания воинской части на Львовщине. Военный заранее спланировал побег в Россию.

В марте 2024 года он официально получил отпуск якобы для поездки в Стамбул. Через мессенджеры согласовал свои действия с родственниками, которые находились на временно оккупированной территории и в РФ. После выезда из Украины через Молдову он добрался до Турции, а затем - до Москвы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Агент РФ пытался устроиться на оборонный завод в Запорожье, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудничество с РФ и приговор суда

  • В России фигурант передал российским спецслужбам информацию о дислокации своей воинской части, личный состав, технику и другие сведения с ограниченным доступом. В Украину он больше не возвращался.

Суд признал его виновным в дезертирстве в условиях военного положения по статье 408 части 4 Уголовного кодекса Украины и государственной измене в условиях военного положения по статье 111 части 2 Уголовного кодекса Украины. Фигуранта заочно приговорили к пожизненному лишению свободы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожизненное заключение получил айтишник, по заказу ФСБ корректировавший атаки по киевским ТЭЦ

Автор: 

приговор (201) государственная измена (380) дезертирство (58) ГБР (899) Львовская область (486)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
"свої дії з родичами, які перебували на тимчасово окупованій території та у РФ "

у нас вся Zе влада з родичами на паРаші

і навіть руснявий головком сирок
показать весь комментарий
24.02.2026 21:26 Ответить
+11
От же ж падло!
показать весь комментарий
24.02.2026 20:40 Ответить
+11
Скоріше це колишній офіцер не з Львівщини, а з в/ч дислокованої на Львівщині
показать весь комментарий
24.02.2026 21:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
От же ж падло!
показать весь комментарий
24.02.2026 20:40 Ответить
Відпустки за кордон для військових під час війни, коди таке було в історії? Скільки військових, старших офіцерів ЗСУ, не повернулось з закордонної подорожі?
показать весь комментарий
25.02.2026 05:37 Ответить
Коли 6 вересня 1976 року радянський пілот Віктор Беленко на винищувачі МіГ-25П втік до Японії, здійснивши посадку в аеропорту Хакодате, то це стало не тільки проблемою, що літак був детально вивчений західними експертами, ставши серйозним розвідувальним ударом по СРСР, а й тим, що на літаку була система розпізнавання "свій-чужий"....
показать весь комментарий
24.02.2026 20:43 Ответить
Коли американці роздивилися зблизька на того міга , що позиціонувався совком як вундервафля , то з пересердя обісцяли йому шассі , бо зрозуміли що то є лайно на паличці у яскравій обгортці . "Свой-чужой" і скаженні збитки совка через модернізацію тієї системи - то швидше байочки для внутрішнього користування щоб "согражданє воспилалі правєдним гнєвом к прєдатєлю савецкого строя" . Коли Руст сів на площі перед кремлівським кладовищем - ніяка "свой-чужой" цьому не завадила , сралися по всьому маршрутові його польоту від страху взяти на себе відповідальність. за збиття тієї фанерки. Ти реально думаєш що система не передбачала швидкої заміни даних опізнання ? ((
показать весь комментарий
24.02.2026 23:20 Ответить
по всіх авіачастинах на всіх літаках був добавлений доповнений блок "?" (допустимо блок 52) для кодування... На всіх літаках, які були в штаті срср!
показать весь комментарий
24.02.2026 23:26 Ответить
Яка велика втрата для совка де генерали на ту160 на риболовлю літали . Мабуть більша аніж втрата інформації військової , яку янкі роками зчитували з кабеля урядового зв'язку десь у водичці між камчаткою та сахаліном ((
показать весь комментарий
24.02.2026 23:35 Ответить
довбень... такий блок був в системі "Свій-чужий"
показать весь комментарий
24.02.2026 23:49 Ответить
Уточни - довбень ти , чи блок у системі ?
показать весь комментарий
24.02.2026 23:52 Ответить
Це саме складне, що було на тому літаку? Там ще була деяка електроніка на радіо лампах, тому всі добре посміялись і хотіли віддати той літак назад.
показать весь комментарий
25.02.2026 00:43 Ответить
Ага, падло. Не встречал(может не везло) солдата/сержанта, получивших отпуск в Турцию. Наверное у них более секретный допуск, чем у этого капитана.
показать весь комментарий
24.02.2026 20:47 Ответить
Що ви дивуєтесь ,війна для простих людей, всі керівники організацій які мають броні їздять на курорти навіть керівництво звичайних облгазів ,обленерго, але простим броньованим зась.
показать весь комментарий
24.02.2026 21:31 Ответить
Бувало і гірше.

Після здобуття Україною незалежності саме з аеродромoм Старокостянтинова пов'язана одна з найбільш ганебних сторінок вітчизняної авіації. Тут 13 лютого 1992 року під час тренувальних польотів шість фронтових бомбардувальників Су-24М втекли і не повернулися.

Їхні екіпажі вирішили самовільно полетіти в Росію і фактично викрали ці машини. За наказом заступника командира дивізії, який перебував за штурвалом одного з літаків, група обірвала радіозв'язок із землею і на мінімальній висоті, щоб не засікли радари, взяла курс на РФ. Там їх вже зустрічало російське військове керівництво.

Тим часом начальник штабу авіаполку викрав бойовий прапор української військової частини і теж втік в Росію.

Схожу операцію спробував провернути в 2014 році заступник командира розвідувальної ескадрильї майор Юрій Кирєєв. На літаку Су-24МР він спробував втікти в Росію, але не зміг довести свій задум до кінця - завадив штурман. В 2017 році суд засудив майора до 12 років в'язниці за держзраду.
показать весь комментарий
24.02.2026 20:50 Ответить
але є й інші позитивні факти, коли пілоти авіації ВМС із Криму (Саки) в березні-квітні 2014-го року перелетіли на материкову частину України, а чуть пізніше пілоти ВПС ЗСУ в тому ж 2014 із аер.Кіровське перелетіли теж в тому ж напрямку...
показать весь комментарий
24.02.2026 20:57 Ответить
Тут вони вкрали усього 6 літаків. Але не забувайте що вони вкрали у Украіни свого часу цілий авіанесущий крейсер .Історія викрадення важкого ************ крейсера (ВАКР) ,,Адмірал Кузнєцов'' відбулася в грудні 1991 року, під час розпаду СРСР. Корабель, побудований на Чорноморському суднобудівному заводі в Миколаєві, фактично був виведений з України всупереч наказам Києва. Ось як це відбувалося: Наприкінці 1991 року авіаносець проходив державні випробування у Севастополі. Перший Президент України Леонід Кравчук надіслав телеграму командиру корабля, в якій наказав авіаносцю залишатися в Севастополі до визначення його державної приналежності. Але в ніч на 1 грудня 1991 року крейсер терміново потайки знімається з якоря, і розпочинає рух без увімкнених навігаційних вогнів, щоб уникнути виявлення. Корабель пройшов через протоки Босфор і Дарданелли, а потім через Атлантику до Сєвєроморська (Мурманська область), де він перебуває і донині. Це був справжній акт викраденням майна, оскільки корабель був побудований в Україні та перебував у її територіальних водах на момент проголошення незалежності.
показать весь комментарий
24.02.2026 21:10 Ответить
Незначне уточнення: Наприкінці 1991 року авіаносець проходив державні випробування у Севастополі Феодосії в ДНВАЦ ЗСУ (на час 1991 рік в 3 управлінні ... Центру випробувань (Ахтубинськ) хоча фактично знаходився в м. Севастополь)
показать весь комментарий
24.02.2026 21:20 Ответить
ДНВАЦ ЗСУ ...це аеродром Кіровське під Феодосією... При СРСР підпорядковувся Ахтубінську... Там був Головний випробувальний центр Авіації СРСР. А з Кіровського виконувалися польоти випробувальні з посадкою на крейсер Су-25УТ...Міг-29К та Су-27К. Також польоти виконувалися з аеродрома Маркулешти Молдова...на Міг-29К. То висловлювайте свої думки та дописи правильно. А то здається що крейсер був у Феодосії...) а того диви..ще й в Молдові...))
показать весь комментарий
24.02.2026 22:26 Ответить
аер Кіровське - так! Але підпорядковувався штабу ДАНВЦ ЗСУ в м. Феодосія (пгт. Приморське). а уже в/ч А0156 проводила випробування авіаносця...
показать весь комментарий
24.02.2026 22:30 Ответить
я Вам більше скажу - була велика проблема на кораблі як забезпечити "морською формою" екіпаж, так як по номенклатурі авіації (а ДАНВЦ був авіачастиною/зєднанням) у них такої форми на складах не було...
показать весь комментарий
24.02.2026 22:34 Ответить
... Ви ще напишіть..що крейсер підпорядковувався ДАНВЦ ЗСУ...щоб вже можна було поржати..а не посміхнутися!!))) Ніякого відношення ні крейсер до Центру..ні Центр до крейсеру відношення НЕ МАЛИ!!! ДАНВЦ ЗСУ ... це центр профільного випробування авіаційного озброєння та авіаобладнання! А використовували аеродром Центру Кировське..як тимчасову базу для виконання польотів з посадкою на палубу...як і Маркулешти... де НІЯКИМ центром і не пахло. І польоти виконували на крейсер випробувачі з КБ Сухого..та Мікояна... яні теж НІЯКОГО відношення до Феодосійського центру не мали. А полк у Маркулештах був авіаполком Черноморського флоту.... в О ДИВО,..!!! ходив у зеленій звичайній формі !!! Ви навіть не збагнули...що у 1991 році крейсер вже ШІСТЬ років був на флоті і ВСІ !!! моряки на ньому були у МОРСЬКІЙ формі! А у форму (морську) льотчиків вдягнули вже на кацапщині... І то...дуже великий проміжок часу у кацапів на палубу могли сідати тільки випробувачі .... а у 10-х роках на палубу могли сідати всього навсього десяток пілотів... Навіть у останньому поході до берегів Сирії на борту були ВИПРОБУВАЧІ... Але з формою Ви насмішили дуже добре!!!)))))))
показать весь комментарий
25.02.2026 00:44 Ответить
І ще одне уточнення: авіаносець покинув територіальні води України для "проведення випробувань в Середземному морі" і всі заявки пройшли через всі компетентні органи...
Просто не повернувся!
Це як "Гетьман Сагайдачний" вийшов в 2013 році на навчання і в 2014 повернувся в Україну, але в морпорт Одеса!
показать весь комментарий
24.02.2026 22:11 Ответить
Ні, вибачте , але це твердження не відповідає дійсності. Бо ящо вже бути дійсно до кінця точним, то історія авіаносця ,,Адмірал Кузнєцов'' (під час будівництва назви змінювалися ,,Рига'', ,,Леонід Брежнєв'', ,,Тбілісі'') виглядає трошки інакше: Так. Корабель був побудований у Миколаєві, але с самого початку він призначався для Північного флоту СРСР. І у листопаді 1991 року, на тлі розпаду СРСР, командування Північного флоту вирішило перегнати корабель до росії, не чекаючи до офіційного розподілу флоту. В обхід процедур корабель потайки залишив Севастопольську рейд-стоянку вночі, без офіційного дозволу української сторони та з частиною екіпажу на борту. Він пройшов через Босфор і Дарданелли, заявивши на словах турецькій владі, що нібито йде на планові випробування у Середиземне море, (тоді СРСР ще мав вагу і ніхто тоді не наважився заперечувати радянському авіаносцю з турецькоі сторони і він без перешкод пройшов протоки) і зрештою він прибув до Сєвєроморська. Україна на той момент не мала ні віськовоі ні технічної можливості зупинити корабель, а юридичні суперечки щодо його власності тривали ще довгий час. Отже, він не ,,не повернувся з випробувань'' за законними заявками, а був фактично викрадений до остаточного визначення його правового статусу між Україною та рф.
показать весь комментарий
24.02.2026 23:34 Ответить
заявивши "на словах турецькій владі, що нібито йде на планові випробування у Середиземне море" - а я про це й казав...
показать весь комментарий
24.02.2026 23:52 Ответить
..так так... Все так і було!!! ))) Капітан сказав туркам... що ми ідемо у СМ на випробування... і вони ..дурноголові...пропустили його через проливи..))) Ви би хоч поцікавилися..як проводили недобудований Варяг..через проливи!!! ОДИН рік він простояв на рейді.... бо по розмірам було небезпечно проводити його . https://bin.ua/news/economics/economic/10868-turki_propustili_variag_cherez_bosfor.html А прохід Кузнецова був узгоджений заздалегідь.... Ну невже Вам ..дорослій людині... можна так думати...що такий велетень може пройти пролив країни НАТО...на словах. Смішите Ви людей навкруги дуже серьозно!!!
показать весь комментарий
25.02.2026 01:00 Ответить
Добре що кацапи і украли те корито , інакше ми б тратили на нього тридцять років кошти на утримання щоб у 2014 віддати кацапам "за так " як решту кораблів, що базувалися на той час у Криму . Там у Миколаєві ще десь догниває близнюк мацкви , якого "майже добудували" , а потім "майже розібрали" .
показать весь комментарий
24.02.2026 23:27 Ответить
Хоча авіаносець був фактично викрадений у 1991 році (він вийшов з Севастополя без дозволу української влади), його наявність в Україні була б стратегічним викликом: ,Бо наявність такого корабля (навіть як бази) змінила б баланс сил у Чорному морі на користь України з перших же днів незалежності. Або Україна могла б продати його (як це сталося з авіаносцем ,,Варяг'', який тепер є флагманом Китаю ,,Ляонін'') і спрямувати мільярди доларів на розвиток власного ********* флоту.Тому ваш аргумент ,,краще б украли, щоб ми не витрачали гроші'' має логічну хибу: Військовий актив - це не лише гроші. Наявність флоту - це інструмент суверенітету. Якби Україна мала потужний флот у 2014-му, сценарій окупації Криму міг би бути зовсім іншим. І про гроші: Навіть якщо , корабель був би не не потрібен, його можна було б вигідно продати або обміняти на енергоносії, а не просто дозволити іншій країні забрати майно, яке за законом належало народу України. І що до ракетного крейсера проекту 1164 (колишній ,,Україна''). Так , він досі перебуває в Миколаєві. Його готовність становила близько 95%. Але у 2017 році було підписано указ про його демілітаризацію. Після перемоги розглядаються варіанти перетворення його на музей або остаточного демонтажу на брухт. Добудова для ВМС України вважається недоцільною через вже застаріле радянське озброєння та величезні витрати на експлуатацію.
показать весь комментарий
24.02.2026 23:59 Ответить
"Або Україна могла б продати його (як це сталося з авіаносцем ,,Варяг'', який тепер є флагманом Китаю ,,Ляонін'' " , озвучте , шановний , суму контракту у мільярдах юанів доларів щоб я спав спокійно за своє майбутнє , дякуючи цій фінансовій оборудці (( А "вигідний обмін на енергоносії" ми ж робили , он 500 з гаком крилатих ракет кацапам за газові борги віддали плюс тушки ((
показать весь комментарий
25.02.2026 00:22 Ответить
P.S. "Якби Україна мала потужний флот у 2014-му, сценарій окупації Криму міг би бути зовсім іншим." ...... Україна на той час не могла завершити ремонт дизельного підводного човна , уявляю як вона утримувала б авіаносця , з яким навіть кацапи при їхньому бюджетові обісралися . А толку з авіаносця у Чорному морі як з бегемота у тазку (((
показать весь комментарий
25.02.2026 00:32 Ответить
..от тільки питання!! А чому Туреччина свій флот НЕ ТРИМАЄ у Чорному морі... і всі кораблі базуються у південній частині Туреччини!? А чи сильно допоміг кацапам ЧФ? В тому..що у Чорному морі робити флоту НІЧОГО. Це пастка для любого корабля...і тим більше підводних човнів. І у разі повного застосування всіх видів озброєння весь флот буде поруч з крейсером Москва...
показать весь комментарий
25.02.2026 00:50 Ответить
Питання не до мене - це адмірал хотів авіаносця ))
показать весь комментарий
25.02.2026 01:01 Ответить
... ..мова про ФЛОТ у ЧМ... а не про авіаносець! Ніколи..Ніде не планувалося мати крейсер такого типу у Чорному морі. Ні при СРСР..ні в Україні. Чи не Ви стверджуєте... що якби у 2014 році Україна мала потужний флот... все було б по іншому? Все було б так..як зараз. А зараз флоту США та НАТО навіть з середини Средиземного моря можна втопити все ..що бовтається у Чорному морі... А Україна москитним флотом загнала кацапів у глухі бухти. І як Ви бачите..не випускає звідти.
показать весь комментарий
25.02.2026 01:11 Ответить
Ні , не я а Нельсон , перечитайте уважніше коментарі , я просто одне його речення процитував щоб відповісти .
показать весь комментарий
25.02.2026 01:20 Ответить
Трошки не так .Туреччина тримає частину флоту і в Чорному морі (база в Ереджлі).Зазвичай у Чорному морі перебуває від 25% до 40% іхнього загального корабельного складу, залежно від поточної безпекової ситуації та навчань. Але основні сили дійсно в Мармуровому та Егейському морях.Туреччина - член НАТО з інтересами в Середземномор'ї, де простір дозволяє використовувати флот ефективніше. І маючи контроль над Босфором і Дарданеллами, Туреччина може заблокувати будь-яку загрозу ще на підході до Чорного моря.
Ваші аргументи щодо "пастки" у Чорному морі абсолютно слушні з точки зору ******** військової тактики. Велика ціль у закритій акваторії - це лише дорога мішень для ракет і дронів. Чорне море дійсно замале для авіаносних груп; вони не мають простору для маневру та стають легкими цілями для берегових ракетних комплексів. Ви праві.,знищення флагмана ЧФ рф підтвердило, що в ******** війні один влучний удар ,,Нептуна'' або ,,Harpoon'' нівелює перевагу величезного корабля. Проте моє питання з крейсером "Кузнєцов" лежить не стільки у площині стратегії, скільки у площині державних активів та можливостей: Моя позиція про засудження крадіжки корабля - це питання права.Моє засудження викрадення корабля росією - це не туга за авіаносцем, а констатація факту мародерства. Навіть якщо Україні він І не був потрібен як бойова одиниця, це було наше майно, побудоване на наших заводах. І росія не просто забрала корабель, вона вкрала ресурс.: Якби Україна залишила його собі у 90-х, його доля мала б бути точно ж такою ж, як у крейсера "Варяг" (проданий Китаю. І моє припущення того щоб цей ВАКР залишився у складі ВМС і використовувася би як бойова одиниця у 2014 році - як плавуча база , аєродром і таке інше- були чисто гіпотетичні на той випадок якби ми його не змогли продати). Гроші від продажу "Кузнєцова" могли бути інвестовані в розробку власних ракетних систем або того самого москітного флоту ще 20 років тому. І ми б можливо зустріли 2014 рік не з порожніми руками, а з потужним щитом. І про урок 2014 року: Твердження, що "все було б так само", ігнорує фактор стримування. Росія зважилася на анексію Криму саме тому, що бачила слабкість нашого флоту (одна з причин). Потужний (хай і москітний) флот у 2014-му зробив би ціну вторгнення для рф неприйнятною ще на старті. Те, що ми зараз заганяємо ЧФ рф у бухти за допомогою дронів - це геніальна адаптація до обставин. Але це не скасовує того, що морська держава повинна мати баланс: дрони для захисту, а кораблі (хоча б класу корвет) - для контролю торгових шляхів та захисту економічних інтересів у мирний час. Я згоден, що авіаносець у Чорному морі - це абсурд. Але ми втратили не зброю, ми втратили можливість за ці гроші придбати щось інше і можливо побудувати такий флот, який би не підпустив окупантів до Криму взагалі...Бо якби Україна знайшла платоспроможного покупця, готового обійти санкції, гіпотетично ціна могла скласти десь $1,5-2,5 мільярда за корабель разом з авіакрилом та технічною документацією. (Наприклад: у 2004 році росія передала безкоштовно cтарелезний ВАКР ,,Адмірал Горшков'' Індії , але за умови модернізації на російських верфях, що зрештою обійшлося Індії у https://www.google.com/url?sa=i&source=web&rct=j&url=https://curious-droid.com/1044/the-history-of-soviet-aircraft-carriers/&ved=2ahUKEwiKy9meyfOSAxX3kGoFHdanOnAQy_kOegQIBRAE&opi=89978449&cd&psig=AOvVaw0OYt-B9EbIYvx5ft8LBAkK&ust=1772072127546000 $2,3-2,4 мільярда ) За ці гроші можна було тоді побудувати флот, здатний зупинити велике корабельне угруповання.....

Порівняння вартості (ціни 1992 року):
💥Ракетний катер: ~$40 млн за одиницю.
⚡Склад: ~10-12 ракетних катерів типу Lürssen TNC 45 або вітчизняних проектів (наприклад, доопрацьовані катери ,,Лань'' або ,,Світляк'').
⚡Озброєння: Протикорабельні ракети (Harpoon або тогочасні аналоги).
⚡Перевага: Висока швидкість та можливість завдавати смертельних ударів великим крейсерам.
💥 Катери на підводних крилах/повітряній подушці
Склад: ~6-8 малих ракетних кораблів на повітряній подушці (на кшталт проекту ,,Бора'' або норвезьких ,,Skjold'', що тоді розроблялися).
⚡Озброєння: Важкі ракети та засоби ППО ближньої дії.
⚡Перевага: Невловимість завдяки швидкості понад 50 вузлів (90+ км/год)
💥Патрульний катер: ~$15 млн за одиницю.
⚡Склад: ~25-30 малих патрульних катерів (типу Island або Damen Stan Patrol). Озброєння: Автоматичні гармати 25-30 мм та великокаліберні кулемети.
⚡ Перевага: Велика кількість одиниць дозволяє контролювати все узбережжя одночасно.
💥Швидкісний штурмовий катер: ~$2 млн за одиницю (можна було б купити сотню штук) Але це ж знову тільки гіпотетично... Бо тоді ніхто росію ворогом не вважав, а армію і флот взагалі вважали непотрібним балластом ,і різали і продавали навіть і те що було, і до оборони і війни ніхто й думки не мав готуватись. Усі думки усіх владоможців за всі часи незалежності були тільки про іх власні гаманці, а не про інтереси і безпеку краіни. Єдиний був короткий перід відродження ЗСУ при Порошенко, але й то ненадовго....
показать весь комментарий
25.02.2026 05:40 Ответить
Ви таки абсолютно праві! Насправді це була наша найуспішніша секретна спецоперація з банкрутства ворожого флоту! Ми так ,,потужно'' зекономили на ремонті цього димогенератора, що тепер росія змушена вгачувати мільярди, аби він просто не пішов на дно біля причалу. Ваш сон пріоритет. А тому вважайте це розкішним подарунком: ми віддали їм авіаносець, якому потрібен власний флот буксирів, щоб просто поворухнутися і вийти в море..... Це як подарувати ворогу ,,Мерседес'' 80-х років: і викинути шкода, і на запчастинах роззориться.
І чому ваш сон має бути спокійним: За китайський ,,Варяг'' нам тоді дали 20 мільйонів доларів (за які тоді можна було купити пів Києва), але ,,Кузнєцов'' виявився куди вигіднішим активом - він працює як пилосос для їхнього бюджету. Навіть здати цей плавучий ,,Камаз'' на брухт було б логічніше, ніж тримати об'єкт, що димить на пів Атлантики. Так, з ракетами ми прорахувалися - віддали те, що тепер летить у нас. Але з ,,Кузнєцовим'' вийшло вишуканіше: виявляється ми підсунули їм головний біль, який не воює, регулярно горить і жере гроші....
Це не втрата, це - диверсія тривалої дії. Ми подарували їм не флагман, а нескінченний ремонтний квест.
P/S Я не радію і мені правда шкода, що Україна втратила цей корабель через дії росії. Ми цілком могли б реалізувати його за тією ж схемою, що і "Варяг", продавши Китаю. Це принесло б прибуток у бюджет, що значно краще, ніж залишитися ні з чим. А з іншого боку, росіян підвела їхня жадоба та іхне історичне і непереборне бажання привласнювати все чуже. І це якраз той самий той випадок, коли крадене справді стає поперек горла крадіям. Історія вкотре доводить: поцуплене нікому не приносить добра. Ніколи не знаєш де втратиш, а де придбаєш... І вданному випадку може ми і дійсно придбали більше ніж втратили....
показать весь комментарий
25.02.2026 02:30 Ответить
Є невеличкі ремарки : 1. 20 мільйонів це "тьху" навіть у масштабах Києва . Навіть якщо це було колись , а не сьогодні , бо сьогодні це півтори квартири на печерських липках або половина особняка десь у тих самих краях (( 2. Саме тому мій сон спокійний , що продажна вартість "Варяга" була меншою за вартість металу з якого його збудували . 3. Чи могли ми щось суттєве заробити на продажу " кузі" ? Думаю що ні і головні причини цього злодії у владі та сама влада , яка на догоду кацапам його б не дозволила продати ніяким китайцям , бо і "Варяга" продавали з умовою що з нього плавуче казино зроблять чи щось таке , а тут готовий авіаносець ... була б кампанія під лозунгами зрідні "НЄТ НАТА " , максимум за що його продали б - ті самі 13 срібників 20 мільйонів що і за "Варяга" тільки для кацапів і у формі компенсації за спожитий газ (( 4. Не знаю чи придбали , головне що нічого не втратили , бо щодо решти яскраві тому приклади є - підводний човен "Запоріжжя" , який ремонтувався-ремонтувався аж до окупації Севастополя , а потім вже навіть не пам'ятаю чи перетягли на шворці до Одеси , чи так у Севастополі і залишили та і щодо решти кораблів що базувалися у Криму тоскно - жоден капітан не віддав наказу вийти у море з бухти (( Так , співали пісні , поливали водою кацапів , після перекриття тими кацапами виходу з бухти створювали видимість спроб із неї вийти ..... а до того чому не виходили - розуму не вистачило , чи хоробрості ? (( Я і досі пам'ятаю як по новинах відео транслювали перемовин командира десентників з Турчиновим здається : "ми ждєм пріказа " - "виконуйте статут" -"ми ждєм пріказа" . А у тому статутові таки є про дії командира та особового складу у випадкові нападу на військову частину , чи я помиляюся ? ((
показать весь комментарий
25.02.2026 03:09 Ответить
Не можна порівнювати тогочасні долари з нинішніми цінами на нерухомість.$20 млн у 1998 році -це приблизно $38-40 млн сьогодні лише за купівельною спроможністю. Для України кінця 90-х, коли середня зарплата складала близько $30-50, це були колосальні кошти, на які можна було утримувати цілі галузі. І цна брухту: На той час середня ціна на корабельний брухт становила близько $150-200 за тонну; при вазі корпусу ,,Варяга'' у ~25-30 тис. тонн, ціна у $20 млн фактично перевищувала вартість чистого металу. І як кажуть битва ,,тітанів'': ,,Варяг'' vs ,,Кузнєцов'': недобудова проти флагмана.....Порівнювати ці два кораблі на момент 1991-1998 років некоректно з технічної точки зору: Найдорожча частина ********* корабля - не метал, а ,,начинка''. ,,Адмірал Кузнєцов'' був повністю завершений, мав встановлене озброєння, електроніку та пройшов випробування. ,,Варяг'' був готовий лише на 67%. На ньому не було двигунів (встановлені лише частково), не було систем керування вогнем, радіолокації та жодної одиниці озброєння. У України не було ресурсів (мільярдів доларів) та закритих циклів виробництва специфічного морського озброєння, щоб перетворити цей ,,кузов'' на бойову одиницю. Так ,Китай дійсно офіційно купував ,,Варяг'' через підставну фірму нібито для створення розважального центру. США та Захід пильно стежили, щоб Україна не продавала військові технології Китаю. Тому з корабля було демонтовано абсолютно все, що мало військове значення. Продати його тоді як ,,авіаносець'' було неможливо юридично - лише як плавучу споруду (брухт). Тому продаж ,,Варяга'' за $20 млн був не ,,зрадою за копійки'', а реалістичною ціною за величезну металеву коробку без ,,мізків'' та зброї, яку держава не могла ні добудувати, ні навіть просто утримувати на плаву. Бо у 90-х та 2000-х роках весь річний оборонний бюджет України часто не перевищував $500-800 млн. Добудова одного авіаносця поглинула б бюджети армії на 5-10 років вперед. Те, що Китай зміг його добудувати (нині це авіаносець ,,Ляонін''), - це результат десятиліть їхнього власного промислового шпигунства та мільярдних інвестицій. Хоча офіційні дані Пекіна закриті, експертні оцінки вказують на те, що перетворення корпусу ,,Варяга'' на авіаносець ,,Ляонін'' коштувало близько $2,5 - $3 мільярдів. Це у 125-150 разів більше, ніж ціна покупки.Китай витратив ще сотні мільйонів на модернізацію верфі в Даляні, оскільки лише кілька доків у світі можуть обслуговувати такі гіганти. Також Китай купив у України прототип Т-10К (Су-33), щоб на його базі створити свій J-15. Розробка та виробництво серії цих літаків обійшлися ще у $2-4 мільярди.Роботи тривали 13 років (з 1999 по 2012), що свідчить про колосальну складність проєкту........Ваш аргумент про ,,здачу'' кораблів у Криму болючий, але він стосується іншої епохи.Різниця в 20 років..... Продаж недобудови у 1998 році був спробою позбутися тягаря, який гнив у Миколаєві, а події 2014 року - це наслідок системного розвалу армії та відсутності політичної волі на верхах. І про Статут. Так, командири в Криму дійсно мали діяти за статутом, але без координації з центром та в умовах тотальної зради на місцях ситуація стала трагедією, яка не має прямого стосунку до комерційної угоди ні по ,,Варягу' у 1998 ', ні до гіпотетичноі можливості продажу ,,Адмірала Кузнецова'' у 1992 ....
показать весь комментарий
25.02.2026 06:44 Ответить
Тут я з вами не згоден що ми б продали нового і повністью обладноного ,,Кузю'' за ті ж самі 20 лямів....що і ,,Варяг''Бо якби Україна знайшла платоспроможного покупця, готового обійти санкції, гіпотетично ціна могла скласти десь $1,5-2,5 мільярда за корабель разом з авіакрилом та технічною документацією. Але навіть при самому поганому роскладі сумма б точно не була меншою за 600 мільонів.....(Наприклад: у 2004 році росія передала безкоштовно cтарелезний ВАКР ,,Адмірал Горшков'' Індії , але за умови модернізації на російських верфях, що зрештою обійшлося Індії у https://www.google.com/url?sa=i&source=web&rct=j&url=https://curious-droid.com/1044/the-history-of-soviet-aircraft-carriers/&ved=2ahUKEwiKy9meyfOSAxX3kGoFHdanOnAQy_kOegQIBRAE&opi=89978449&cd&psig=AOvVaw0OYt-B9EbIYvx5ft8LBAkK&ust=1772072127546000 $2,3-2,4 мільярда ) За ці гроші можна було тоді побудувати флот, здатний зупинити велике корабельне угруповання.....
Порівняння вартості (ціни 1992 року):
💥Ракетний катер: ~$40 млн за одиницю.
⚡Склад: ~10-12 ракетних катерів типу Lürssen TNC 45 або вітчизняних проектів (наприклад, доопрацьовані катери ,,Лань'' або ,,Світляк'').
⚡Озброєння: Протикорабельні ракети (Harpoon або тогочасні аналоги).
⚡Перевага: Висока швидкість та можливість завдавати смертельних ударів великим крейсерам.
💥 Катери на підводних крилах/повітряній подушці
Склад: ~6-8 малих ракетних кораблів на повітряній подушці (на кшталт проекту ,,Бора'' або норвезьких ,,Skjold'', що тоді розроблялися).
⚡Озброєння: Важкі ракети та засоби ППО ближньої дії.
⚡Перевага: Невловимість завдяки швидкості понад 50 вузлів (90+ км/год)
💥Патрульний катер: ~$15 млн за одиницю.
⚡Склад: ~25-30 малих патрульних катерів (типу Island або Damen Stan Patrol). Озброєння: Автоматичні гармати 25-30 мм та великокаліберні кулемети.
⚡ Перевага: Велика кількість одиниць дозволяє контролювати все узбережжя одночасно.
💥Швидкісний штурмовий катер: ~$2 млн за одиницю (можна було б купити сотню штук) Але це ж знову тільки гіпотетично... Бо тоді ніхто росію ворогом не вважав, а армію і флот взагалі вважали непотрібним балластом ,і різали і продавали навіть і те що було, і до оборони і війни ніхто й думки не мав готуватись. І Тут я з вами повністью згоден, зо усі думки усіх злодіів владоможців за всі часи незалежності були тільки про іх власні гаманці, а не про інтереси і безпеку краіни. Єдиний був короткий перід відродження ЗСУ при Порошенко, але й то ненадовго....
показать весь комментарий
25.02.2026 06:58 Ответить
Був би такий же позор, як підводний човен Запоріжжя
показать весь комментарий
25.02.2026 02:30 Ответить
І знов заочно...
показать весь комментарий
24.02.2026 20:57 Ответить
Кадровые редко, мобилизованных полно.
показать весь комментарий
24.02.2026 21:09 Ответить
Коли я в союзі служив, то один із наших ст. лейтенантів дізнався, що вже дають капітана - напився і залетів.
Став молодшим лейтенантом.
Ми його жаліли і звертались - командир.
показать весь комментарий
24.02.2026 21:16 Ответить
Скоріше це колишній офіцер не з Львівщини, а з в/ч дислокованої на Львівщині
показать весь комментарий
24.02.2026 21:11 Ответить
Цей так званий офіцер - етнічний молдованин - родом з Мелітополя Запорізької області - його уся родина разом із жінкою ще в 2022році прийняли москальське громадянство.
показать весь комментарий
24.02.2026 23:04 Ответить
Літун, з обслуговуючого персоналу....
показать весь комментарий
24.02.2026 21:16 Ответить
"свої дії з родичами, які перебували на тимчасово окупованій території та у РФ "

у нас вся Zе влада з родичами на паРаші

і навіть руснявий головком сирок
показать весь комментарий
24.02.2026 21:26 Ответить
можливо, помилка тут в тому системна, що не мала би право особа із допусками до певних рівнів доступу секретності випускатись за кордон..

це ж навіть за комуністів було, коли звичайний строковик, відслуживши в якійсь ядерній частині, не міг виїхати за жодних обставин.
показать весь комментарий
24.02.2026 22:13 Ответить
Колишнього офіцера зі Львівщини, який під час закордонної відпустки ....

За даними слідства, 48-річний капітан очолював групу підготовки та регламенту бортових засобів системи державного розпізнавання військової частини на Львівщині. Військовий заздалегідь спланував втечу до Росії.

У березні 2024 року він офіційно отримав відпустку нібито для поїздки до Стамбула...Рашистська агентура із МО й надала йому відпустку і можливо ще й до тепер заздалегіть відправляє потрібні рашистам дані ????...Засудили виконавця ,а фсб ешники спокійно і дальше працюють на "благо отєчества во главє з куйлом" на керівних посадах в МО....
показать весь комментарий
24.02.2026 22:14 Ответить
Довічне???!!! Обнулить падаль продажну
показать весь комментарий
24.02.2026 22:23 Ответить
ЗАОЧНО.
 вже купа таких статей... Навіщо ? Тільки болючіше робите..
показать весь комментарий
24.02.2026 22:48 Ответить
Ну як сказати для чого ... Декого ,он як киву - обнулили . Жити у постійному очікуванні що і з тобою таке може трапитися не зовсім просто . Маю трішки інший досвід, але схожий у питанні очікування - довгий час лікував нині вже покійну дружину , щомісячно необхідно було здавати аналізи , сьогодні отримали результати трішки пораділи що ніби все ок і відзавтра 29 днів очікування що буде після чергової здачі , що не роби , а з цими думками встаєш і лягаєш щодня , нерви не витримували у обох .......
показать весь комментарий
25.02.2026 01:18 Ответить
Казка про український "моссад"
показать весь комментарий
25.02.2026 08:17 Ответить
У цих усі, хто нам ворог, втекли, а хто нам свій і викриває злочини влади, то проти того фабрикують справи. Єрмаківські шістки.
показать весь комментарий
25.02.2026 00:35 Ответить
ОН ШО ХЙЛУ НА УХО НАШЕПТАЛ !?)
показать весь комментарий
25.02.2026 04:14 Ответить
ГДЕ ТЕ ОФИЦЕРЫ КТО РАЗВАЛИЛ С 1991- 2014 ГОД УКРАИНСКУЮ АРМИЮ И ИХ БЛИЗКИЕ РОДСТВЕННИКИ !!!???
показать весь комментарий
25.02.2026 04:16 Ответить
Вапрос канєсна інтірєсний !
показать весь комментарий
25.02.2026 08:14 Ответить
А йому не холодно, не жарко, ваше довічне. Родичи на ТОТ, родичи в Московії, а спецслужбам по*уй, вони бабло заробляють.
показать весь комментарий
25.02.2026 07:45 Ответить
Дурні просто зобов'язані страждати !
показать весь комментарий
25.02.2026 08:13 Ответить
 
 