Экс-офицер из Львовщины получил пожизненное за измену Украине: сбежал в Москву и "слил" данные о технике ВСУ, - ГБР
Бывший офицер из Львовской области, который во время зарубежного отпуска сбежал в Россию и передал оккупантам информацию о военной технике своей части и дислокации личного состава, приговорен к пожизненному заключению.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований, информирует Цензор.НЕТ.
Государственная измена экс-офицера
По данным следствия, 48-летний капитан возглавлял группу подготовки и регламента бортовых средств системы государственного распознавания воинской части на Львовщине. Военный заранее спланировал побег в Россию.
В марте 2024 года он официально получил отпуск якобы для поездки в Стамбул. Через мессенджеры согласовал свои действия с родственниками, которые находились на временно оккупированной территории и в РФ. После выезда из Украины через Молдову он добрался до Турции, а затем - до Москвы.
Сотрудничество с РФ и приговор суда
- В России фигурант передал российским спецслужбам информацию о дислокации своей воинской части, личный состав, технику и другие сведения с ограниченным доступом. В Украину он больше не возвращался.
Суд признал его виновным в дезертирстве в условиях военного положения по статье 408 части 4 Уголовного кодекса Украины и государственной измене в условиях военного положения по статье 111 части 2 Уголовного кодекса Украины. Фигуранта заочно приговорили к пожизненному лишению свободы.
Після здобуття Україною незалежності саме з аеродромoм Старокостянтинова пов'язана одна з найбільш ганебних сторінок вітчизняної авіації. Тут 13 лютого 1992 року під час тренувальних польотів шість фронтових бомбардувальників Су-24М втекли і не повернулися.
Їхні екіпажі вирішили самовільно полетіти в Росію і фактично викрали ці машини. За наказом заступника командира дивізії, який перебував за штурвалом одного з літаків, група обірвала радіозв'язок із землею і на мінімальній висоті, щоб не засікли радари, взяла курс на РФ. Там їх вже зустрічало російське військове керівництво.
Тим часом начальник штабу авіаполку викрав бойовий прапор української військової частини і теж втік в Росію.
Схожу операцію спробував провернути в 2014 році заступник командира розвідувальної ескадрильї майор Юрій Кирєєв. На літаку Су-24МР він спробував втікти в Росію, але не зміг довести свій задум до кінця - завадив штурман. В 2017 році суд засудив майора до 12 років в'язниці за держзраду.
СевастополіФеодосії в ДНВАЦ ЗСУ (на час 1991 рік в 3 управлінні ... Центру випробувань (Ахтубинськ) хоча фактично знаходився в м. Севастополь)
Просто не повернувся!
Це як "Гетьман Сагайдачний" вийшов в 2013 році на навчання і в 2014 повернувся в Україну, але в морпорт Одеса!
юанівдоларів щоб я спав спокійно за своє майбутнє , дякуючи цій фінансовій оборудці (( А "вигідний обмін на енергоносії" ми ж робили , он 500 з гаком крилатих ракет кацапам за газові борги віддали плюс тушки ((
Ваші аргументи щодо "пастки" у Чорному морі абсолютно слушні з точки зору ******** військової тактики. Велика ціль у закритій акваторії - це лише дорога мішень для ракет і дронів. Чорне море дійсно замале для авіаносних груп; вони не мають простору для маневру та стають легкими цілями для берегових ракетних комплексів. Ви праві.,знищення флагмана ЧФ рф підтвердило, що в ******** війні один влучний удар ,,Нептуна'' або ,,Harpoon'' нівелює перевагу величезного корабля. Проте моє питання з крейсером "Кузнєцов" лежить не стільки у площині стратегії, скільки у площині державних активів та можливостей: Моя позиція про засудження крадіжки корабля - це питання права.Моє засудження викрадення корабля росією - це не туга за авіаносцем, а констатація факту мародерства. Навіть якщо Україні він І не був потрібен як бойова одиниця, це було наше майно, побудоване на наших заводах. І росія не просто забрала корабель, вона вкрала ресурс.: Якби Україна залишила його собі у 90-х, його доля мала б бути точно ж такою ж, як у крейсера "Варяг" (проданий Китаю. І моє припущення того щоб цей ВАКР залишився у складі ВМС і використовувася би як бойова одиниця у 2014 році - як плавуча база , аєродром і таке інше- були чисто гіпотетичні на той випадок якби ми його не змогли продати). Гроші від продажу "Кузнєцова" могли бути інвестовані в розробку власних ракетних систем або того самого москітного флоту ще 20 років тому. І ми б можливо зустріли 2014 рік не з порожніми руками, а з потужним щитом. І про урок 2014 року: Твердження, що "все було б так само", ігнорує фактор стримування. Росія зважилася на анексію Криму саме тому, що бачила слабкість нашого флоту (одна з причин). Потужний (хай і москітний) флот у 2014-му зробив би ціну вторгнення для рф неприйнятною ще на старті. Те, що ми зараз заганяємо ЧФ рф у бухти за допомогою дронів - це геніальна адаптація до обставин. Але це не скасовує того, що морська держава повинна мати баланс: дрони для захисту, а кораблі (хоча б класу корвет) - для контролю торгових шляхів та захисту економічних інтересів у мирний час. Я згоден, що авіаносець у Чорному морі - це абсурд. Але ми втратили не зброю, ми втратили можливість за ці гроші придбати щось інше і можливо побудувати такий флот, який би не підпустив окупантів до Криму взагалі...Бо якби Україна знайшла платоспроможного покупця, готового обійти санкції, гіпотетично ціна могла скласти десь $1,5-2,5 мільярда за корабель разом з авіакрилом та технічною документацією. (Наприклад: у 2004 році росія передала безкоштовно cтарелезний ВАКР ,,Адмірал Горшков'' Індії , але за умови модернізації на російських верфях, що зрештою обійшлося Індії у https://www.google.com/url?sa=i&source=web&rct=j&url=https://curious-droid.com/1044/the-history-of-soviet-aircraft-carriers/&ved=2ahUKEwiKy9meyfOSAxX3kGoFHdanOnAQy_kOegQIBRAE&opi=89978449&cd&psig=AOvVaw0OYt-B9EbIYvx5ft8LBAkK&ust=1772072127546000 $2,3-2,4 мільярда ) За ці гроші можна було тоді побудувати флот, здатний зупинити велике корабельне угруповання.....
Порівняння вартості (ціни 1992 року):
💥Ракетний катер: ~$40 млн за одиницю.
⚡Склад: ~10-12 ракетних катерів типу Lürssen TNC 45 або вітчизняних проектів (наприклад, доопрацьовані катери ,,Лань'' або ,,Світляк'').
⚡Озброєння: Протикорабельні ракети (Harpoon або тогочасні аналоги).
⚡Перевага: Висока швидкість та можливість завдавати смертельних ударів великим крейсерам.
💥 Катери на підводних крилах/повітряній подушці
⚡Склад: ~6-8 малих ракетних кораблів на повітряній подушці (на кшталт проекту ,,Бора'' або норвезьких ,,Skjold'', що тоді розроблялися).
⚡Озброєння: Важкі ракети та засоби ППО ближньої дії.
⚡Перевага: Невловимість завдяки швидкості понад 50 вузлів (90+ км/год)
💥Патрульний катер: ~$15 млн за одиницю.
⚡Склад: ~25-30 малих патрульних катерів (типу Island або Damen Stan Patrol). ⚡ Озброєння: Автоматичні гармати 25-30 мм та великокаліберні кулемети.
⚡ Перевага: Велика кількість одиниць дозволяє контролювати все узбережжя одночасно.
💥Швидкісний штурмовий катер: ~$2 млн за одиницю (можна було б купити сотню штук) Але це ж знову тільки гіпотетично... Бо тоді ніхто росію ворогом не вважав, а армію і флот взагалі вважали непотрібним балластом ,і різали і продавали навіть і те що було, і до оборони і війни ніхто й думки не мав готуватись. Усі думки усіх владоможців за всі часи незалежності були тільки про іх власні гаманці, а не про інтереси і безпеку краіни. Єдиний був короткий перід відродження ЗСУ при Порошенко, але й то ненадовго....
І чому ваш сон має бути спокійним: За китайський ,,Варяг'' нам тоді дали 20 мільйонів доларів (за які тоді можна було купити пів Києва), але ,,Кузнєцов'' виявився куди вигіднішим активом - він працює як пилосос для їхнього бюджету. Навіть здати цей плавучий ,,Камаз'' на брухт було б логічніше, ніж тримати об'єкт, що димить на пів Атлантики. Так, з ракетами ми прорахувалися - віддали те, що тепер летить у нас. Але з ,,Кузнєцовим'' вийшло вишуканіше: виявляється ми підсунули їм головний біль, який не воює, регулярно горить і жере гроші....
Це не втрата, це - диверсія тривалої дії. Ми подарували їм не флагман, а нескінченний ремонтний квест.
P/S Я не радію і мені правда шкода, що Україна втратила цей корабель через дії росії. Ми цілком могли б реалізувати його за тією ж схемою, що і "Варяг", продавши Китаю. Це принесло б прибуток у бюджет, що значно краще, ніж залишитися ні з чим. А з іншого боку, росіян підвела їхня жадоба та іхне історичне і непереборне бажання привласнювати все чуже. І це якраз той самий той випадок, коли крадене справді стає поперек горла крадіям. Історія вкотре доводить: поцуплене нікому не приносить добра. Ніколи не знаєш де втратиш, а де придбаєш... І вданному випадку може ми і дійсно придбали більше ніж втратили....
13 срібників20 мільйонів що і за "Варяга" тільки для кацапів і у формі компенсації за спожитий газ (( 4. Не знаю чи придбали , головне що нічого не втратили , бо щодо решти яскраві тому приклади є - підводний човен "Запоріжжя" , який ремонтувався-ремонтувався аж до окупації Севастополя , а потім вже навіть не пам'ятаю чи перетягли на шворці до Одеси , чи так у Севастополі і залишили та і щодо решти кораблів що базувалися у Криму тоскно - жоден капітан не віддав наказу вийти у море з бухти (( Так , співали пісні , поливали водою кацапів , після перекриття тими кацапами виходу з бухти створювали видимість спроб із неї вийти ..... а до того чому не виходили - розуму не вистачило , чи хоробрості ? (( Я і досі пам'ятаю як по новинах відео транслювали перемовин командира десентників з Турчиновим здається : "ми ждєм пріказа " - "виконуйте статут" -"ми ждєм пріказа" . А у тому статутові таки є про дії командира та особового складу у випадкові нападу на військову частину , чи я помиляюся ? ((
Став молодшим лейтенантом.
Ми його жаліли і звертались - командир.
у нас вся Zе влада з родичами на паРаші
і навіть руснявий головком сирок
це ж навіть за комуністів було, коли звичайний строковик, відслуживши в якійсь ядерній частині, не міг виїхати за жодних обставин.
За даними слідства, 48-річний капітан очолював групу підготовки та регламенту бортових засобів системи державного розпізнавання військової частини на Львівщині. Військовий заздалегідь спланував втечу до Росії.
У березні 2024 року він офіційно отримав відпустку нібито для поїздки до Стамбула...Рашистська агентура із МО й надала йому відпустку і можливо ще й до тепер заздалегіть відправляє потрібні рашистам дані ????...Засудили виконавця ,а фсб ешники спокійно і дальше працюють на "благо отєчества во главє з куйлом" на керівних посадах в МО....
