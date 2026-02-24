Экс-офицер из Львовщины получил пожизненное за измену Украине: сбежал в Москву и "слил" данные о технике ВСУ, - ГБР

Бывший офицер из Львовской области, который во время зарубежного отпуска сбежал в Россию и передал оккупантам информацию о военной технике своей части и дислокации личного состава, приговорен к пожизненному заключению.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Государственная измена экс-офицера

По данным следствия, 48-летний капитан возглавлял группу подготовки и регламента бортовых средств системы государственного распознавания воинской части на Львовщине. Военный заранее спланировал побег в Россию.

В марте 2024 года он официально получил отпуск якобы для поездки в Стамбул. Через мессенджеры согласовал свои действия с родственниками, которые находились на временно оккупированной территории и в РФ. После выезда из Украины через Молдову он добрался до Турции, а затем - до Москвы.

Сотрудничество с РФ и приговор суда

В России фигурант передал российским спецслужбам информацию о дислокации своей воинской части, личный состав, технику и другие сведения с ограниченным доступом. В Украину он больше не возвращался.

Суд признал его виновным в дезертирстве в условиях военного положения по статье 408 части 4 Уголовного кодекса Украины и государственной измене в условиях военного положения по статье 111 части 2 Уголовного кодекса Украины. Фигуранта заочно приговорили к пожизненному лишению свободы.

