Агент РФ пытался устроиться на оборонный завод в Запорожье, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Запорожье задержан агент ФСБ, который пытался устроиться на оборонный завод, чтобы передавать РФ координаты местных предприятий, работающих на фронт.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Так, россияне завербовали работника запорожского комбината, который под видом поиска новой работы пришел на собеседование в одно из предприятий ОПК Украины.

Во время ознакомительной встречи агент сразу начал расспрашивать о системе защиты режимного объекта во время воздушных тревог.

Также, находясь на территории производственного цеха, он пытался получить информацию о наличии антидроновых сетей внутри и средств ПВО по периметру промзоны.

Кроме "разведки" на собеседовании, злоумышленник дополнительно обходил город, фиксировал локации и фотографировал фасады других предприятий, выполняющих оборонные заказы.

Собранные данные он хранил на смартфоне и делал из них агентурные "доклады" куратору. Для коммуникации с российским спецслужбовцем фигурант использовал анонимный чат в мессенджере.

СБУ задержала агента и провела комплексные меры, чтобы обезопасить локации оборонной инфраструктуры региона.

В настоящее время ему сообщено о подозрении в государственной измене.

Мужчина находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

бачите, яка у нас потужна сбу?
слюсаря на заводі миттєво викрили.
а, от, фесбешних кротів у чиновничіх кабінетах в упор не бачать!!!
24.02.2026 12:16 Ответить
Єрмак з бакановим і галущенком, навіть глибоко зхвильовані??
24.02.2026 12:18 Ответить
Простий люд бусярять у всіх місцях в цей доходяга аж на оборонний завод хотів влаштуватися...ау тцк ви в своєму розумі?
24.02.2026 12:21 Ответить
Національність свою не хочеш назвати ще й пропонуєш хер покласти на Статут Збройних Сил України та на Конституцію України. Какаяразніца бл...
24.02.2026 17:26 Ответить
24.02.2026 12:16 Ответить
24.02.2026 12:18 Ответить
24.02.2026 12:21 Ответить
Не простий люд, а військовозобов'язаних, які ухиляються від виконання конституційних обов'язків!
24.02.2026 12:52 Ответить
Гена, а ти виконуєш конституційнійні обов'язки чи ******** звичайний?
24.02.2026 12:59 Ответить
По-перше, я з тобою корів не пас, по-друге дані оновлено своєчасно 20.05.2024 р.,по-третє син боронить Україну під Мирноградом! Ще питання є???
24.02.2026 15:38 Ответить
кончіта, "дані оновлено своєчасно 20.05.2024" - це вже просрочені дані, голова твоя дірява! я про сина не питав, за себе відповідай!
24.02.2026 17:14 Ответить
 
 