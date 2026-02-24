Агент РФ пытался устроиться на оборонный завод в Запорожье, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Запорожье задержан агент ФСБ, который пытался устроиться на оборонный завод, чтобы передавать РФ координаты местных предприятий, работающих на фронт.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Так, россияне завербовали работника запорожского комбината, который под видом поиска новой работы пришел на собеседование в одно из предприятий ОПК Украины.

Во время ознакомительной встречи агент сразу начал расспрашивать о системе защиты режимного объекта во время воздушных тревог.

Также, находясь на территории производственного цеха, он пытался получить информацию о наличии антидроновых сетей внутри и средств ПВО по периметру промзоны.

Кроме "разведки" на собеседовании, злоумышленник дополнительно обходил город, фиксировал локации и фотографировал фасады других предприятий, выполняющих оборонные заказы.





Собранные данные он хранил на смартфоне и делал из них агентурные "доклады" куратору. Для коммуникации с российским спецслужбовцем фигурант использовал анонимный чат в мессенджере.







СБУ задержала агента и провела комплексные меры, чтобы обезопасить локации оборонной инфраструктуры региона.

В настоящее время ему сообщено о подозрении в государственной измене.

Мужчина находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

