Агент РФ пытался устроиться на оборонный завод в Запорожье, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Запорожье задержан агент ФСБ, который пытался устроиться на оборонный завод, чтобы передавать РФ координаты местных предприятий, работающих на фронт.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Так, россияне завербовали работника запорожского комбината, который под видом поиска новой работы пришел на собеседование в одно из предприятий ОПК Украины.
Во время ознакомительной встречи агент сразу начал расспрашивать о системе защиты режимного объекта во время воздушных тревог.
Также, находясь на территории производственного цеха, он пытался получить информацию о наличии антидроновых сетей внутри и средств ПВО по периметру промзоны.
Кроме "разведки" на собеседовании, злоумышленник дополнительно обходил город, фиксировал локации и фотографировал фасады других предприятий, выполняющих оборонные заказы.
Собранные данные он хранил на смартфоне и делал из них агентурные "доклады" куратору. Для коммуникации с российским спецслужбовцем фигурант использовал анонимный чат в мессенджере.
СБУ задержала агента и провела комплексные меры, чтобы обезопасить локации оборонной инфраструктуры региона.
В настоящее время ему сообщено о подозрении в государственной измене.
Мужчина находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
слюсаря на заводі миттєво викрили.
а, от, фесбешних кротів у чиновничіх кабінетах в упор не бачать!!!