РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7538 посетителей онлайн
Новости Блокировка Starlink оккупантам
17 957 66

Задержана супружеская пара, которая согласилась зарегистрировать Starlink для оккупантов: им грозит пожизненное заключение, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Контрразведка и киберспециалисты СБУ разоблачили в Одесской области двух граждан Украины, которых враг завербовал для незаконной регистрации систем Starlink.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По данным следствия, фигурантами оказались двое жителей Измаила: 36-летний безработный мужчина и его 28-летняя безработная сожительница. Они попали "в поле зрения" рашистов через Телеграм-каналы по поиску "легких заработков".

активировали для РФ Старлинк
активировали для РФ Старлинк
активировали для РФ Старлинк
активировали для РФ Старлинк

Что установило расследование?

Как отмечается, представители государства-агрессора предложили злоумышленникам по 30 долларов США за незаконную регистрацию каждого терминала Starlink, которые используются представителями РФ.

Чтобы активировать побольше таких устройств, фигуранты пытались привлечь к схеме других лиц. В частности, установлено, что для "похода в ЦНАП" они собирались подобрать кого-то из местных наркозависимых.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блокировка Starlink и Telegram создала значительные проблемы для военных РФ, - разведка Эстонии

Как задержали завербованных?

"Сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали обоих завербованных. Во время обысков у них изъяты мобильные телефоны с доказательствами работы на врага. Среди прочего, на электронных устройствах фигурантов задокументирована переписка с российскими кураторами, инструкции по механизму легализации оборудования, а также согласование способов получения вознаграждения", - говорится в сообщении.

Что грозит? 

  • На основании собранных материалов следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц).
  • Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.
  • Обоим фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Предупреждение СБУ

"СБУ напоминает, что помощь рашистам с регистрацией терминалов Starlink – это уголовное преступление. Враг действует как напрямую - размещает объявления с соответствующими запросами на регистрацию в интернете, так и прибегает к манипуляциям. В том числе выдает себя за украинских военных, которые якобы "приобрели Starlink за собственные средства и сейчас не могут его зарегистрировать", поэтому обращаются "за помощью" к украинским гражданам.

Служба безопасности Украины призывает граждан быть бдительными и не поддаваться на подобные провокации", - говорится в сообщении.

Читайте: После блокировки Starlink россияне усилили удары КАБами: более 100 в день, - Силы обороны юга

Автор: 

Измаил (23) Одесская область (1219) СБУ (2815) Starlink (119) Измаильский район (29)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+36
вони, звісно, злодії. але - цим пожиттєве, а тим, хто під час війни знекровлював Україну, крадучі мільярди з бюджетів і не тільки - хіба страшні сни, що не може їх всі витратити на власні забаганки, бо то всертися можна...
показать весь комментарий
24.02.2026 10:53 Ответить
+27
не стратять нажаль ☹
показать весь комментарий
24.02.2026 10:50 Ответить
+23
нам тепер їх годувати та одягати все їхнє нікчемне життя.
показать весь комментарий
24.02.2026 10:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
не стратять нажаль ☹
показать весь комментарий
24.02.2026 10:50 Ответить
нам тепер їх годувати та одягати все їхнє нікчемне життя.
показать весь комментарий
24.02.2026 10:52 Ответить
здается ще є заміновані терріторії,і багато ....
здаєтся це гуманно
показать весь комментарий
24.02.2026 16:40 Ответить
Чому вони не мобілізовані в ЗСУ? Чоловік 36 років як дожив до річниці віцни в тилу?
показать весь комментарий
25.02.2026 05:34 Ответить
необов'язково! Вислати їх в зад на болота під час чергового обміну полоненими....
Вони ж помагають москалям - значить будуть не проти до них і відправитись! А Україна поверне своїх захисників.
показать весь комментарий
25.02.2026 04:40 Ответить
страта, це швидко.
пожиттєво, це набагато краще. але у відповідних умовах.
показать весь комментарий
24.02.2026 10:53 Ответить
скільки на них піде ресурсів? краще б трохи зброї і "до зброї" те витратити 🤔
показать весь комментарий
24.02.2026 10:56 Ответить
краще їх розібрати на органи для людей, котрим справді потрібно
показать весь комментарий
24.02.2026 11:04 Ответить
Зеленський таких оберігає, як і вагнерівців, беркутівців, ригоАНАЛІВ, симоненка….
показать весь комментарий
24.02.2026 10:59 Ответить
Смертну кару не Зеленський відмінив 🤔
показать весь комментарий
24.02.2026 11:01 Ответить
Але з 2019 року, зеленський, маючи необмежену владу з моноШоблою у ВРУ в Особливий період в Україні, а тим паче, з лютого 2022 року, воєнний стан, він це вирішення питання щодо введення смертної кари в ОКРЕМИХ випадках, саботує!
Але активно захищає вагнерівців - беркутню, ригоАНАЛІВ та коригувальників!!
показать весь комментарий
24.02.2026 12:17 Ответить
Смертна кара визнана неконституційною в 1997 році, і для її впровадження треба внести зміни до Конституції. Ви дійсно хотіли б щоб "зеленський, маючи необмежену владу з моноШоблою у ВРУ" міг змінювати Конституцію? 🤔
показать весь комментарий
24.02.2026 12:24 Ответить
Дійсно, Зе не змінює конституцію - він просто на неї поклав
показать весь комментарий
24.02.2026 17:49 Ответить
Ой, а хто не поклав?
показать весь комментарий
25.02.2026 03:16 Ответить
а скільки вагнерівців, беркутівців та ригоАНАЛІВ засудили наші гуманні суди після майдана ?


а скільки суддів і прокурорів засудили (або хоча б покарали на 17 грн.), які судили майданівців?

правильна відповідь - назвіть цифру від 0 до 0

а скільки беркутівців засудили за розстріл майданівців?

правильна відповідь - назвіть цифру від 0 до 0
П'ятеро колишніх співробітників спецроти українського «Беркута» (Олег Янішевський, Сергій Зінченко, Павло Аброськін, Олександр Марінченко і Сергій Тамтура) звинувачувалися в розстрілі 48 протестувальників на Майдані 20 лютого 2014 року. Однак у грудні 2019 року всі вони були звільнені з-під варти.

Хай живуть наші суди, найгуманніші суди у світі!
суди

показать весь комментарий
24.02.2026 16:53 Ответить
А всього і треба було для проведення Українцями дієвої реформи, а не отої імітації від Яценюка-авакіна-чеботаря у МВС, це лише по три метра вірьовки на прокурорсько-суддівських-адвокатських та чЛЄНІв наглядових рад разом з помічниками ригоАНАЛЬНИХ гнид!!!
Але Українці ще мають, останній і дієвий шанс на проведення в Україні дієвих змін, маючи відповідальність перед пам'яттю полеглих за Україну!!!
показать весь комментарий
24.02.2026 17:52 Ответить
Дякуй найвеличнішому
показать весь комментарий
25.02.2026 00:10 Ответить
Цікаво, а різних Баканових коли стратять?
показать весь комментарий
24.02.2026 21:50 Ответить
Чергові мерзенні гниди...
показать весь комментарий
24.02.2026 10:52 Ответить
вони, звісно, злодії. але - цим пожиттєве, а тим, хто під час війни знекровлював Україну, крадучі мільярди з бюджетів і не тільки - хіба страшні сни, що не може їх всі витратити на власні забаганки, бо то всертися можна...
показать весь комментарий
24.02.2026 10:53 Ответить
А тим мародерам максимум - застава в смішну для них сумму.
показать весь комментарий
24.02.2026 11:07 Ответить
Так. Але, заради справедливості треба визнати, що є й більш страшне і невідворотнє покарання у вигляді квитка на Ізраїль і "підозри" навздогін, моментально, днів через десять. Звірі! Якщо так і далі піде, то ці принципові борці з корупцією і мародерством будуть "підозру" виписувати через сім днів після перетину кордону клієнтами, може навіть дійти до такого порушення прав, як вимагання купувати квитки ними до Тель-Авіву за свій рахунок.
показать весь комментарий
24.02.2026 13:17 Ответить
Як ви не розумієте, Зе тестує нове, прежахливе покарання для коррупціонерів - висилку з країни на всі чотири сторони. Міндіч - це був пілотний проєт.
показать весь комментарий
24.02.2026 17:58 Ответить
От садист! А так зразу й не скажеш, такий собі бубочка мімішний...
показать весь комментарий
24.02.2026 20:37 Ответить
100%
показать весь комментарий
24.02.2026 12:20 Ответить
гуманісти грьобані, розводите бла-бла-юла! ті старлінки будуть вбивати конкретних людей, може і у вашу хату залетіти... До чого тут корупціонери? ясно що і то і то гниди?
показать весь комментарий
25.02.2026 08:22 Ответить
Агов,Малюська,готуй камери "сімейного типу"-тут до тебе клієнти з грошима "заїзжають".У них є 60 $-вистачить посидіти до обіду?Пароль від Wi-Fi можеш не надавати-у них свій старлінк є.
показать весь комментарий
24.02.2026 10:59 Ответить
30$ ??,підривникам в сотню раз більше кацапи пропонують,ціточно дебіли.
показать весь комментарий
24.02.2026 11:02 Ответить
дебіли не ці бідолахи, а ті хто вірить, що сбу телегу читає.
показать весь комментарий
25.02.2026 07:27 Ответить
та кацапів можна було надурити, взяти передплату та заблокувати
показать весь комментарий
24.02.2026 11:04 Ответить
"запропонували зловмисникам по 30 доларів"
...лядь **** дебіли!!!! просто кінчені дегенерати!!! Схопити пожиттєве за 30 баксів!!!! Довбати мій лисий череп!!! ПРижгіть їм дітородні органи паяльником, шоб такі імбецили не розмножувалися...
показать весь комментарий
24.02.2026 11:05 Ответить
Прям 30 сребреников
показать весь комментарий
24.02.2026 11:45 Ответить
Залучають наркоманів. В них відсутне довгоцільове мислення від слова "взагалі" - можуть думати тільки від дози до дози. Мабуть оті 30 сребрен... доларів, це і є пара доз, а більше йому і ні до чого, бо свої ж відберуть, поки буде у кайфі валятися.
показать весь комментарий
24.02.2026 13:15 Ответить
Обох привселюдно повісити за зраду 😡
показать весь комментарий
24.02.2026 11:07 Ответить
+++
показать весь комментарий
24.02.2026 13:03 Ответить
вот такой шахед со старлинком, влетает в дом и убивает семью или вырубает свет для 10 тысяч людей, а этим мразям 30 ДОЛЛАРОВ нужно было ... ведь не голодали, не инвалиды и т.д
показать весь комментарий
24.02.2026 11:09 Ответить
Якщо ці зловмисники ще навіть до ЦНАПу не дійшли, то це означає, що зловили їх на провокації від названих вище кіберфахівців".
У те, що моніториться Телеграм на такі завдання від рашистських спецслужб, віриться мало.
Тому дана тема залишається актуальною й безпрограшною для ворога, оскільки виявити робочий на противника Starlink після його реєстрації в Україні - це довгий і важкий процес знаходження "голки у стозі сіна".
показать весь комментарий
24.02.2026 11:10 Ответить
Я думаю таких придурків швидко виловлять. Просто складіть 2+2. Військові свої старлінки реєструють самі - ось величезний пласт девайсів випав. А цивільні коли реєструють, то дія знає їх адресу. І Маск знає приблизну адресу терміналу. Отримати список цивільних терміналів, які чомусь опинилися на лінії розмежування або нвіть за нею - справа техніки. А потім до тих чуваків приїде Служба Божа і розігне їм скрєпу по самі гланди.
показать весь комментарий
24.02.2026 12:24 Ответить
Не факт. Заходить, наприклад, наркоман з симптомами ломки в ЦНАП і хоче зареєструвати старлінк. Тут не потрібно бути Шерлоком Холмсом, щоб зрозуміти, що до чого. А далі - справа техніки. Старлінка по факту у тебе нема, зате є телефон з відповідною перепискою.
показать весь комментарий
24.02.2026 12:27 Ответить
Це називається "контрольна закупка"..і оперативно-розшукові заходи не потрібні і премія чи подяка гарантовані
показать весь комментарий
24.02.2026 22:00 Ответить
30 баксів + 30 баксів = два епічних довбо(ОЙ)ба доскону у буцигарні...
показать весь комментарий
24.02.2026 11:38 Ответить
а вони такі не одні в Україні....
показать весь комментарий
24.02.2026 11:38 Ответить
Редакція - майстри новинних фото. В заголовку "затримано подружжя", на головній сторінці на фото новини два чуваки з заблюреними мармизами, які тримаються за руки і в одного напис "СБУ"
показать весь комментарий
24.02.2026 12:03 Ответить
Я теж спочатку подумав, що то гей-пара. )
показать весь комментарий
24.02.2026 19:51 Ответить
А скільки міндічу світить , або крупі ?
показать весь комментарий
24.02.2026 12:38 Ответить
Не все так однозначно То свої, ну з тих ефективних менеджерів
показать весь комментарий
24.02.2026 13:07 Ответить
Ага! Ви б ще спитали, скільки баканову світить...
показать весь комментарий
25.02.2026 00:08 Ответить
За зраду України має бути страта, бажано публічне повішання на центральних площах міст і сіл.

І труп не знімати 2 тижні.
Урок Патріотизму в 1 класі має обов'язково включати відвідання цих місць публічного покарання.
Всі українські діти виростуть патріотами.

СЛАВА УКРАЇНІ!
показать весь комментарий
24.02.2026 13:36 Ответить
На кол усіх - яким місцем думають, через те й страчувати
показать весь комментарий
24.02.2026 18:02 Ответить
Якось не по-людськи. За два тижні засмердяться.
показать весь комментарий
24.02.2026 19:54 Ответить
А якщо помилились, як ото з ДНК аналізом, завжди можна реабілітувати посмертно. Делов-то!
показать весь комментарий
25.02.2026 03:19 Ответить
.. оо .. новий вид бізнесу народився !! .. сволота безмозга із зе - лохторату товпою повалить !!
показать весь комментарий
24.02.2026 15:18 Ответить
За 30 баксів на довічне. Потужний ріск менеджмент. 😆
показать весь комментарий
24.02.2026 15:32 Ответить
треба їх відправити розміновувати поля.
показать весь комментарий
24.02.2026 15:55 Ответить
здаєтся це гуманно
показать весь комментарий
24.02.2026 17:00 Ответить
Ви розстроїлись фактом продажу чи невисокою ціною? Бо якось так виглядає.
показать весь комментарий
24.02.2026 20:00 Ответить
Справжнi "люди" крадуть мiлiони!
показать весь комментарий
24.02.2026 22:07 Ответить
Новина про те, як швидко заробити собi довiчне ув'язнення.
показать весь комментарий
24.02.2026 22:05 Ответить
лошари. палитись так тупо без жодних гарантій оплати.. аванс би видурив, заплатив би комуналку, і пішов би до СБУ маякнути.. лох єто судьба.
показать весь комментарий
24.02.2026 22:17 Ответить
Да....... Та цеж місцеві цигани. Але яка глибока розмова -30 баксів дамо, коли покажеш талон на реєстрацію. Та я приведу ще 5 вони готові..Вони так весь табор приведуть в ЦНАП. Давно так не сміявся.
показать весь комментарий
25.02.2026 03:43 Ответить
ЭТО Ж КАКИМИ НАДО БЫТЬ ТУПЫМИ ДЕБИЛАМИ ЧТОБЫ ЕЩЁ В ПАРЕ ГОВНОМУТИТЬ )))
показать весь комментарий
25.02.2026 04:36 Ответить
Нічого їм не буде 🙃 довести , що подружжя знало що реєструвало їх на ворога можливо , якщо в спілкуванні справді це було вказано , а тут - звичайна маніпуляція. Цікаво , а хтось хоч відео з речником СБУ дивилися 😅😅 бо мабуть я один , зате пропонують і на органи і розстрілювати.
показать весь комментарий
25.02.2026 06:13 Ответить
ніхто навіть не задумався, що факту злочину не було. ці "злочинці" навіть не знайшли людей, які повинні були зареєструвати старлінки, не кажучи вже про факт реєстрації.
є тільки переписка в кацапському телеграмі, в якому фсб може будь які розмови згенерувати.
показать весь комментарий
25.02.2026 07:35 Ответить
гидота смердюча!
показать весь комментарий
25.02.2026 07:18 Ответить
30 баксів за пожиттєве. Що з людьми не так?
показать весь комментарий
25.02.2026 08:12 Ответить
 
 