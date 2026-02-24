Задержана супружеская пара, которая согласилась зарегистрировать Starlink для оккупантов: им грозит пожизненное заключение, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ
Контрразведка и киберспециалисты СБУ разоблачили в Одесской области двух граждан Украины, которых враг завербовал для незаконной регистрации систем Starlink.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По данным следствия, фигурантами оказались двое жителей Измаила: 36-летний безработный мужчина и его 28-летняя безработная сожительница. Они попали "в поле зрения" рашистов через Телеграм-каналы по поиску "легких заработков".
Что установило расследование?
Как отмечается, представители государства-агрессора предложили злоумышленникам по 30 долларов США за незаконную регистрацию каждого терминала Starlink, которые используются представителями РФ.
Чтобы активировать побольше таких устройств, фигуранты пытались привлечь к схеме других лиц. В частности, установлено, что для "похода в ЦНАП" они собирались подобрать кого-то из местных наркозависимых.
Как задержали завербованных?
"Сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали обоих завербованных. Во время обысков у них изъяты мобильные телефоны с доказательствами работы на врага. Среди прочего, на электронных устройствах фигурантов задокументирована переписка с российскими кураторами, инструкции по механизму легализации оборудования, а также согласование способов получения вознаграждения", - говорится в сообщении.
Что грозит?
- На основании собранных материалов следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц).
- Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.
- Обоим фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Предупреждение СБУ
"СБУ напоминает, что помощь рашистам с регистрацией терминалов Starlink – это уголовное преступление. Враг действует как напрямую - размещает объявления с соответствующими запросами на регистрацию в интернете, так и прибегает к манипуляциям. В том числе выдает себя за украинских военных, которые якобы "приобрели Starlink за собственные средства и сейчас не могут его зарегистрировать", поэтому обращаются "за помощью" к украинским гражданам.
Служба безопасности Украины призывает граждан быть бдительными и не поддаваться на подобные провокации", - говорится в сообщении.
здаєтся це гуманно
Вони ж помагають москалям - значить будуть не проти до них і відправитись! А Україна поверне своїх захисників.
пожиттєво, це набагато краще. але у відповідних умовах.
Але активно захищає вагнерівців - беркутню, ригоАНАЛІВ та коригувальників!!
а скільки суддів і прокурорів засудили (або хоча б покарали на 17 грн.), які судили майданівців?
правильна відповідь - назвіть цифру від 0 до 0
а скільки беркутівців засудили за розстріл майданівців?
правильна відповідь - назвіть цифру від 0 до 0
П'ятеро колишніх співробітників спецроти українського «Беркута» (Олег Янішевський, Сергій Зінченко, Павло Аброськін, Олександр Марінченко і Сергій Тамтура) звинувачувалися в розстрілі 48 протестувальників на Майдані 20 лютого 2014 року. Однак у грудні 2019 року всі вони були звільнені з-під варти.
Хай живуть наші суди, найгуманніші суди у світі!
суди
Але Українці ще мають, останній і дієвий шанс на проведення в Україні дієвих змін, маючи відповідальність перед пам'яттю полеглих за Україну!!!
...лядь **** дебіли!!!! просто кінчені дегенерати!!! Схопити пожиттєве за 30 баксів!!!! Довбати мій лисий череп!!! ПРижгіть їм дітородні органи паяльником, шоб такі імбецили не розмножувалися...
сребрен... доларів, це і є пара доз, а більше йому і ні до чого, бо свої ж відберуть, поки буде у кайфі валятися.
У те, що моніториться Телеграм на такі завдання від рашистських спецслужб, віриться мало.
Тому дана тема залишається актуальною й безпрограшною для ворога, оскільки виявити робочий на противника Starlink після його реєстрації в Україні - це довгий і важкий процес знаходження "голки у стозі сіна".
І труп не знімати 2 тижні.
Урок Патріотизму в 1 класі має обов'язково включати відвідання цих місць публічного покарання.
Всі українські діти виростуть патріотами.
СЛАВА УКРАЇНІ!
є тільки переписка в кацапському телеграмі, в якому фсб може будь які розмови згенерувати.