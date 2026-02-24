Задержана супружеская пара, которая согласилась зарегистрировать Starlink для оккупантов: им грозит пожизненное заключение, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Контрразведка и киберспециалисты СБУ разоблачили в Одесской области двух граждан Украины, которых враг завербовал для незаконной регистрации систем Starlink.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным следствия, фигурантами оказались двое жителей Измаила: 36-летний безработный мужчина и его 28-летняя безработная сожительница. Они попали "в поле зрения" рашистов через Телеграм-каналы по поиску "легких заработков".









Что установило расследование?

Как отмечается, представители государства-агрессора предложили злоумышленникам по 30 долларов США за незаконную регистрацию каждого терминала Starlink, которые используются представителями РФ.

Чтобы активировать побольше таких устройств, фигуранты пытались привлечь к схеме других лиц. В частности, установлено, что для "похода в ЦНАП" они собирались подобрать кого-то из местных наркозависимых.

Как задержали завербованных?

"Сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали обоих завербованных. Во время обысков у них изъяты мобильные телефоны с доказательствами работы на врага. Среди прочего, на электронных устройствах фигурантов задокументирована переписка с российскими кураторами, инструкции по механизму легализации оборудования, а также согласование способов получения вознаграждения", - говорится в сообщении.

Что грозит?

На основании собранных материалов следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Обоим фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Предупреждение СБУ

"СБУ напоминает, что помощь рашистам с регистрацией терминалов Starlink – это уголовное преступление. Враг действует как напрямую - размещает объявления с соответствующими запросами на регистрацию в интернете, так и прибегает к манипуляциям. В том числе выдает себя за украинских военных, которые якобы "приобрели Starlink за собственные средства и сейчас не могут его зарегистрировать", поэтому обращаются "за помощью" к украинским гражданам.

Служба безопасности Украины призывает граждан быть бдительными и не поддаваться на подобные провокации", - говорится в сообщении.

