РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9038 посетителей онлайн
Новости Блокировка Starlink оккупантам
441 5

После блокировки Starlink россияне усилили удары КАБами: более 100 в день, - Силы обороны юга

Враг активизировал удары КАБами на фронте после блокировки Starlink

Российские войска применяют более сотни управляемых авиабомб в день против украинских позиций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Он подчеркнул, что в связи с блокировкой Starlink для россиян количество ударов дронами по позициям украинских военных уменьшилось. Вместо этого оккупанты используют более сотни КАБ в день.

"Уменьшилось количество ударов дронами, дронами на сброс, поэтому враг применяет управляемые авиационные бомбы. Враг пытается ими разрушить наши позиции, уничтожить застройку, которая есть, чтобы проводить свои штурмовые действия в дальнейшем", - сказал Волошин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Верификация Starlink теперь доступна в отделениях Новой почты и Укрпочты, - Минцифры

Отключение Starlink россиянам

25 января специалист по радиотехнологиям Сергей (Флеш) Бескрестнов, ставший советником министра обороны Михаила Федорова по технологическим направлениям, заявил о вероятном использовании россиянами спутникового интернета Starlink на ударных БПЛА "Шахед".

Позже министр обороны Федоров сообщил, что Министерство обороны Украины вместе с компанией SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российские генералы заявили, что Starlink был не нужен армии РФ: "Он использовался для введения противника в заблуждение". ВИДЕО

Автор: 

Starlink (114) Силы обороны юга (424) КАБ (404)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а які удари посилили ми ? ... "двушечки на маскву" ?

показать весь комментарий
19.02.2026 15:02 Ответить
Що він несе? Яким боком Starlink до фронтових дронів на скид?
показать весь комментарий
19.02.2026 15:06 Ответить
Речник не думає, речник читає з листа те що йому написали
показать весь комментарий
19.02.2026 15:28 Ответить
@ "рф не зможе прорвати фронт та не зможе вести війну два роки - це оцінки військових та економістів зі США і Європи та, увага!, - Китаю‼️.
Нахабність переговорників рф - спроба виграти час для останнього "рєшитєльного броска" навесні та влітку цього року."
показать весь комментарий
19.02.2026 15:13 Ответить
От як би ще цю х...ю вирішити, було б взагалі чудово.
показать весь комментарий
19.02.2026 15:26 Ответить
 
 