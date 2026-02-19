После блокировки Starlink россияне усилили удары КАБами: более 100 в день, - Силы обороны юга
Российские войска применяют более сотни управляемых авиабомб в день против украинских позиций.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.
Он подчеркнул, что в связи с блокировкой Starlink для россиян количество ударов дронами по позициям украинских военных уменьшилось. Вместо этого оккупанты используют более сотни КАБ в день.
"Уменьшилось количество ударов дронами, дронами на сброс, поэтому враг применяет управляемые авиационные бомбы. Враг пытается ими разрушить наши позиции, уничтожить застройку, которая есть, чтобы проводить свои штурмовые действия в дальнейшем", - сказал Волошин.
Отключение Starlink россиянам
25 января специалист по радиотехнологиям Сергей (Флеш) Бескрестнов, ставший советником министра обороны Михаила Федорова по технологическим направлениям, заявил о вероятном использовании россиянами спутникового интернета Starlink на ударных БПЛА "Шахед".
Позже министр обороны Федоров сообщил, что Министерство обороны Украины вместе с компанией SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА.
