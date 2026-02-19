Після блокування Starlink росіяни посилили удари КАБами: понад 100 на день, - Сили оборони півдня
Російські війська застосовують понад сотню керованих авіабомб на день проти українських позицій.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.
Він наголосив, що у зв’язку з блокуванням Starlink для росіян кількість ударів дронами по позиціях українських військових зменшилася. Натомість окупанти використовують понад сотню КАБ на день.
"Зменшилася кількість ударів дронами, дронами на скид, тому ворог застосовує керовані авіаційні бомби. Ворог намагається ними зруйнувати наші позиції, знищити забудову, яка є, щоб проводити свої штурмові дії надалі", - сказав Волошин.
Відключення Starlink росіянам
25 січня фахівець із радіотехнологій Сергій (Флеш) Бескрестнов, який став радником міністра оборони Михайла Федорова з технологічних напрямів, заявив про ймовірне використання росіянами супутникового інтернету Starlink на ударних БпЛА "Шахед".
Пізніше міністр оборони Федоров повідомив, що Міністерство оборони України разом із компанією SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Нахабність переговорників рф - спроба виграти час для останнього "рєшитєльного броска" навесні та влітку цього року."
Треба щось з цим робити !
Бо, як кажуть наші бійці, КАБ - це саме гірше для них...