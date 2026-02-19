Після блокування Starlink росіяни посилили удари КАБами: понад 100 на день, - Сили оборони півдня

Ворог активізував удари КАБами на фронті після блокування Starlink

Російські війська застосовують понад сотню керованих авіабомб на день проти українських позицій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

Він наголосив, що у зв’язку з блокуванням Starlink для росіян кількість ударів дронами по позиціях українських військових зменшилася. Натомість окупанти використовують понад сотню КАБ на день.

"Зменшилася кількість ударів дронами, дронами на скид, тому ворог застосовує керовані авіаційні бомби. Ворог намагається ними зруйнувати наші позиції, знищити забудову, яка є, щоб проводити свої штурмові дії надалі", - сказав Волошин.

Відключення Starlink росіянам

25 січня фахівець із радіотехнологій Сергій (Флеш) Бескрестнов, який став радником міністра оборони Михайла Федорова з технологічних напрямів, заявив про ймовірне використання росіянами супутникового інтернету Starlink на ударних БпЛА "Шахед".

Пізніше міністр оборони Федоров повідомив, що Міністерство оборони України разом із компанією SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА.

а які удари посилили ми ? ... "двушечки на маскву" ?

19.02.2026 15:02 Відповісти
Виробничі площі просто знищені, як у фламінго - сбрехати для зленского як два пальці обісцяти.
19.02.2026 19:18 Відповісти
Речник не думає, речник читає з листа те що йому написали
19.02.2026 15:28 Відповісти
@ "рф не зможе прорвати фронт та не зможе вести війну два роки - це оцінки військових та економістів зі США і Європи та, увага!, - Китаю‼️.
Нахабність переговорників рф - спроба виграти час для останнього "рєшитєльного броска" навесні та влітку цього року."
19.02.2026 15:13 Відповісти
Зараз вам накидають повідомлень "а вот Украіна..."
19.02.2026 15:51 Відповісти
От як би ще цю х...ю вирішити, було б взагалі чудово.
19.02.2026 15:26 Відповісти
По ходу, у кацапів літаки кружляють у нашому небі, як таксі на Оболоні.
Треба щось з цим робити !
Бо, як кажуть наші бійці, КАБ - це саме гірше для них...
19.02.2026 15:51 Відповісти
Ну не зовсім як таксі на Оболоні, але грубо кажучи над Маріуполем кацап випустив КАБ,розвернувся і на Ростов на посадку. Прилетіло по Гуляйполю. Як дуже пощастииь,то зіб'ють якусь сволоту. А так...протидії немає.І не передбачається.
19.02.2026 16:59 Відповісти
Бубачка,де наші КАБи,обіцяні 3 роки тому? З фламінгами полетіли?
19.02.2026 16:55 Відповісти
 
 