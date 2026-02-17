Верифікація Starlink тепер доступна у відділеннях Нової пошти та Укрпошти, - Мінцифри

В Україні стартував новий етап верифікації терміналів Starlink: тепер фізичні особи можуть зареєструвати обладнання не лише у ЦНАПах, а й у найближчих відділеннях Нової пошти або Укрпошти.

Мінцифри повідомляє:

"Запускаємо новий етап реєстрації для терміналів в Україні. Тепер фізичні особи можуть верифікувати Starlink не тільки в ЦНАПі, а й у найближчих відділеннях Нової пошти або Укрпошти", - ідеться в повідомленні.

Як додати свій Starlink до Whitelist:

Підготуйте дані термінала — номер облікового запису користувача на порталі Starlink, KIT-номер, UTID або Dish ID. Візьміть документи — паспорт та РНОКПП. Завітайте до найближчого відділення пошти або ЦНАПу. Подайте заяву та очікуйте на результат.

Опрацювання заяв - 2 доби

У середньому заява опрацьовується протягом 48 годин, але можуть бути незначні затримки через великий попит на послугу.

"Кожен верифікований Starlink — гарантія безпечного звʼязку в Україні. Реєструйте термінали, щоб далі користуватися технологіями без обмежень", - зауважили в Мінцифри.

