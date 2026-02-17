Верифікація Starlink тепер доступна у відділеннях Нової пошти та Укрпошти, - Мінцифри
В Україні стартував новий етап верифікації терміналів Starlink: тепер фізичні особи можуть зареєструвати обладнання не лише у ЦНАПах, а й у найближчих відділеннях Нової пошти або Укрпошти.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Мінцифри.
"Запускаємо новий етап реєстрації для терміналів в Україні. Тепер фізичні особи можуть верифікувати Starlink не тільки в ЦНАПі, а й у найближчих відділеннях Нової пошти або Укрпошти", - ідеться в повідомленні.
Як додати свій Starlink до Whitelist:
- Підготуйте дані термінала — номер облікового запису користувача на порталі Starlink, KIT-номер, UTID або Dish ID.
- Візьміть документи — паспорт та РНОКПП.
- Завітайте до найближчого відділення пошти або ЦНАПу.
- Подайте заяву та очікуйте на результат.
Опрацювання заяв - 2 доби
У середньому заява опрацьовується протягом 48 годин, але можуть бути незначні затримки через великий попит на послугу.
"Кожен верифікований Starlink — гарантія безпечного звʼязку в Україні. Реєструйте термінали, щоб далі користуватися технологіями без обмежень", - зауважили в Мінцифри.
Що передувало?
- Як зазначалося, американський бізнесмен Ілон Маск відреагував на запит України щодо вирішення проблеми використання терміналів Starlink у російських дронах-камікадзе "Шахед".
- 25 січня фахівець із радіотехнологій Сергій (Флеш) Бескрестнов, який став радником міністра оборони Михайла Федорова з технологічних напрямів, заявив про ймовірне використання росіянами супутникового інтернету Starlink на ударних БпЛА "Шахед".
- Пізніше міністр оборони Федоров повідомив, що Міністерство оборони України разом із компанією SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА.
- 1 лютого американський бізнесмен Ілон Маск запевнив, що несанкціоноване використання Росією Starlink припинено.
- 2 лютого Міністерство оборони опублікувало алгоритм, як верифікувати термінал супутникового зв'язку Starlink в Україні для військових та цивільних.
- Згодом в СБУ заявили, що ворог намагається завербувати українців для реєстрації російських терміналів Starlink.
Але чому цивільні в тилу повинні теж мати доступ до такої, як виявилось, небезпечної технології?
Хіба немає вже оптики і мобільного Інтернету?
Мабуть, почую відповіді на кшталт "ми не росія, нам не можна обмежувати".
Старлінк за наявності кількох видів інтернету цивільним без потреби.
у крайньому випадку верифікацію старлінка має проводити СБУ -
на місці, з перевіркою фізичної наявності апаратури у заявника.
без антен, підсилювачів сигналу чи того ж самого старлінку - ну ніяк... у моєму випадку, наприклад, добре, що вистачило антени на висоті кільканадцяти метрів і спеціального модему для такого собі, із затримками, нестабільного інету, особливо, коли оце недавно 3G зовсім вимкнули і залишився лише ************* 4G, який лише погіршив ситуацію інетзв'язку..
чи треба вказати окремо, що ДО вказаних вище дій більш-менш притомного інтернету просто не було.. у сусідів, наприклад, такого мобільного інтернету й досі нема, навіть такого..
але це ж не підстава для купівлі старлінка і сплати абонемента по ньому
Я тобі скажу цікаву річ: посеред міста Запоріжжя, на острові Хортиця, мобільний інтернет усіх трьох операторів буває не те що ху..вий, а зовсім ніякий! Там і дзвінки не завжди проходять..
І не обурюйтесь тому, що Захід нам так мало допомагає. Їм що, підвищення цін на пиво і круасани терпіти заради якоїсь там України і якихось там українців? Вони далеко, а пиво і круасани - ось вони.
Процедура відрізняється для різних категорій користувачів, але для всіх потрібні ідентифікаційні дані термінала (серійний номер, UTID).
Для громадян та ФОПів:
Необхідно особисто звернутися до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП).
Із собою потрібно мати паспорт, РНОКПП (ідентифікаційний код) та сам пристрій (або всі пристрої, якщо їх декілька).
Послуга безкоштовна.
Для юридичних осіб (компаній):
Реєстрація відбувається онлайн через портал "Дія".
Для верифікації використовується кваліфікований електронний підпис (КЕП / Дія.Підпис).
Для військових та держструктур:
Передбачено окремий, захищений механізм через спеціальні канали (наприклад, система DELTA), що дозволяє оперативно вносити термінали до "білого списку" без затримок.