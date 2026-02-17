УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
21887 відвідувачів онлайн
Новини Блокування Starlink окупантам
1 359 26

Верифікація Starlink тепер доступна у відділеннях Нової пошти та Укрпошти, - Мінцифри

Реєстрація Starlink спрощується: термінали можна верифікувати на пошті

В Україні стартував новий етап верифікації терміналів Starlink: тепер фізичні особи можуть зареєструвати обладнання не лише у ЦНАПах, а й у найближчих відділеннях Нової пошти або Укрпошти. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Мінцифри.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Запускаємо новий етап реєстрації для терміналів в Україні. Тепер фізичні особи можуть верифікувати Starlink не тільки в ЦНАПі, а й у найближчих відділеннях Нової пошти або Укрпошти", - ідеться в повідомленні.

Також читайте: Російські окупанти шантажують родини полонених, вимагаючи реєструвати Starlink на себе, - Коордштаб

Як додати свій Starlink до Whitelist:

  1. Підготуйте дані термінала — номер облікового запису користувача на порталі Starlink, KIT-номер, UTID або Dish ID.
  2. Візьміть документи — паспорт та РНОКПП.
  3.  Завітайте до найближчого відділення пошти або ЦНАПу.
  4. Подайте заяву та очікуйте на результат.

Опрацювання заяв - 2 доби

У середньому заява опрацьовується протягом 48 годин, але можуть бути незначні затримки через великий попит на послугу.

"Кожен верифікований Starlink — гарантія безпечного звʼязку в Україні. Реєструйте термінали, щоб далі користуватися технологіями без обмежень", - зауважили в Мінцифри.

Також дивіться: Через блокування Starlink Росія застосовує на фронті термінали супутникового інтернету, - Флеш. ФОТОрепортаж

Що передувало?

Автор: 

Укрпошта (1159) Нова пошта (392) Starlink (348)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
"А що, так можна було?" - радісно скрикнули дропи і валом повалили на Нову пошту реєструвати Старлінки для рашистів - замовників послуг.
показати весь коментар
17.02.2026 16:01 Відповісти
+9
Невже касапи такою лазівкою не скористаються?
показати весь коментар
17.02.2026 16:04 Відповісти
+5
Я розумію, нащо Старлінк на фронті.
Але чому цивільні в тилу повинні теж мати доступ до такої, як виявилось, небезпечної технології?
Хіба немає вже оптики і мобільного Інтернету?
Мабуть, почую відповіді на кшталт "ми не росія, нам не можна обмежувати".
показати весь коментар
17.02.2026 16:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я розумію, нащо Старлінк на фронті.
Але чому цивільні в тилу повинні теж мати доступ до такої, як виявилось, небезпечної технології?
Хіба немає вже оптики і мобільного Інтернету?
Мабуть, почую відповіді на кшталт "ми не росія, нам не можна обмежувати".
показати весь коментар
17.02.2026 16:00 Відповісти
Срані капіталісти на всьому наживаються.
показати весь коментар
17.02.2026 16:01 Відповісти
З капіталістами зрозуміло (хоча Маск міг би і продовжити наживатись на "сірих" руснявих терміналах, як два роки до того, але), от чому це офіційно дозволяється - не дуже зрозуміло. Виключно через ЦНАП - держреєстратора - ще якось виправдано.
показати весь коментар
17.02.2026 16:04 Відповісти
цілком логічно !
Старлінк за наявності кількох видів інтернету цивільним без потреби.

у крайньому випадку верифікацію старлінка має проводити СБУ -
на місці, з перевіркою фізичної наявності апаратури у заявника.

.
показати весь коментар
17.02.2026 16:43 Відповісти
..може декому складно у таке повірити, але навіть простий, нескоростний, навіть мобільний інтернет неможливий навіть у Київській області, полялякати голосом у трубку ще якось можна, а сАм інтернет - ніякий..
без антен, підсилювачів сигналу чи того ж самого старлінку - ну ніяк... у моєму випадку, наприклад, добре, що вистачило антени на висоті кільканадцяти метрів і спеціального модему для такого собі, із затримками, нестабільного інету, особливо, коли оце недавно 3G зовсім вимкнули і залишився лише ************* 4G, який лише погіршив ситуацію інетзв'язку..
показати весь коментар
17.02.2026 16:45 Відповісти
І як же ви до цього виживали?
показати весь коментар
17.02.2026 16:52 Відповісти
..начебто зрозуміло ж усе описав..
чи треба вказати окремо, що ДО вказаних вище дій більш-менш притомного інтернету просто не було.. у сусідів, наприклад, такого мобільного інтернету й досі нема, навіть такого..
показати весь коментар
17.02.2026 17:03 Відповісти
у киян теж по багато годин немає інтернету, бо у провайдера немає електрики.
але це ж не підстава для купівлі старлінка і сплати абонемента по ньому

.
показати весь коментар
17.02.2026 17:49 Відповісти
А що, в нас вже в кожному селі та на кожної фермі є оптіка? а мобільний інтернет в нас працює як швєйцарський годинник, без жодного збію?
Я тобі скажу цікаву річ: посеред міста Запоріжжя, на острові Хортиця, мобільний інтернет усіх трьох операторів буває не те що ху..вий, а зовсім ніякий! Там і дзвінки не завжди проходять..
показати весь коментар
17.02.2026 18:30 Відповісти
От коли посеред міста Запоріжжя прилетить ішакєд на Старлінку, точно в ціль, будете втішатись що зате швидкісний Інтернет є.
І не обурюйтесь тому, що Захід нам так мало допомагає. Їм що, підвищення цін на пиво і круасани терпіти заради якоїсь там України і якихось там українців? Вони далеко, а пиво і круасани - ось вони.
показати весь коментар
17.02.2026 18:39 Відповісти
Сам зрозумів хоч, яку прутню написав? Яким чином старлінк десь в селищі або на Хортиці причетний до старлінка на рашистському дроні? Чи ти гадаєш, що зі спутників мережі старлінк покриття настільки вибіркове?
показати весь коментар
17.02.2026 20:44 Відповісти
Обидва можуть діяти на території України.
показати весь коментар
18.02.2026 10:48 Відповісти
"А що, так можна було?" - радісно скрикнули дропи і валом повалили на Нову пошту реєструвати Старлінки для рашистів - замовників послуг.
показати весь коментар
17.02.2026 16:01 Відповісти
Просто роботу старлінку треба було монетизувати .
показати весь коментар
17.02.2026 16:03 Відповісти
Невже касапи такою лазівкою не скористаються?
показати весь коментар
17.02.2026 16:04 Відповісти
ну и сколько таких дурачков найдеться 1-2 тысячи? а там минимум тысяч 50 надо,так что эта тема а бы потрындеть
показати весь коментар
17.02.2026 16:10 Відповісти
навіть тисяча старлінків на фронті "зроблять погоду".
показати весь коментар
17.02.2026 16:13 Відповісти
Вже достатньо, щоб створити стійку мережу командних пунктів рівня батальйону.
показати весь коментар
17.02.2026 16:21 Відповісти
В мене одного виникає питання, чому у вимогах для включення до білого списку відсутня фізична наявність терміналу?
показати весь коментар
17.02.2026 16:32 Відповісти
щоб рашикам можна було за 500грн алкаша попросити разееструвати
показати весь коментар
17.02.2026 16:37 Відповісти
Як пройти верифікацію?

Процедура відрізняється для різних категорій користувачів, але для всіх потрібні ідентифікаційні дані термінала (серійний номер, UTID).

Для громадян та ФОПів:

Необхідно особисто звернутися до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Із собою потрібно мати паспорт, РНОКПП (ідентифікаційний код) та сам пристрій (або всі пристрої, якщо їх декілька).

Послуга безкоштовна.

Для юридичних осіб (компаній):

Реєстрація відбувається онлайн через портал "Дія".

Для верифікації використовується кваліфікований електронний підпис (КЕП / Дія.Підпис).

Для військових та держструктур:

Передбачено окремий, захищений механізм через спеціальні канали (наприклад, система DELTA), що дозволяє оперативно вносити термінали до "білого списку" без затримок.
показати весь коментар
17.02.2026 16:50 Відповісти
напевно є ПЗ де вони бачать де воно стоїть ... в Україні чи у терористів
показати весь коментар
17.02.2026 16:57 Відповісти
Потужний Хфйодоров рубаючи з плеча "цікавим" рішенням без пропрацювання, добився, що заблоковані "Сталінки" наших військових. А після відео з критикою, військового було покарано.

показати весь коментар
17.02.2026 17:32 Відповісти
А вся істерика зєтніков з приводу відключення Старлінків - то згенеровані укроШІ "скріншоти".
показати весь коментар
17.02.2026 18:41 Відповісти
Ну чекаємо нового успішного бізнесу, коли дотепні вкраїнчики за бабоси будуть реєструвати для кацапні Старлінки, за допомогою яких потім їх же і будуть вбиввти.
показати весь коментар
17.02.2026 23:56 Відповісти
Дуже зручно https://novoposhta.com/ua/np-cities/ знайти своє відділення Нової пошти
показати весь коментар
21.02.2026 09:06 Відповісти
 
 