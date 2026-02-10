Російські окупанти шантажують родини полонених, вимагаючи реєструвати Starlink на себе, - Коордштаб

Російські загарбники погрожують родинам українських військовополонених, змушуючи їх офіційно реєструвати на себе термінали Starlink, які згодом використовують проти України.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, передає Цензор.НЕТ.

У Коордштабі нагадали, що Міністерству оборони України у взаємодії з інженерами компанії SpaceX вдалося відключити нелегальні термінали Starlink, які російська армія використовувала для зв’язку між підрозділами та керування дронами-камікадзе, що завдавали ударів у тилу.

Після цього, за даними штабу, окупанти почали чинити тиск на родини полонених. Зафіксовані випадки погроз і вимог офіційно реєструвати на себе термінали Starlink, які надалі мають бути використані проти України.

У Коордштабі наголосили, що така "співпраця" з ворогом є вкрай небезпечною. Офіційна реєстрація терміналу передбачає ідентифікацію особи, а використання зареєстрованого громадянином України обладнання для керування дронами або ударів по інфраструктурі може стати підставою для кримінальної відповідальності.

Також у штабі підкреслили, що ворог цинічно користується вразливістю родин полонених і не зважає на їхню подальшу долю, розглядаючи людей як "одноразовий ресурс".

У разі отримання погроз або вимог щодо реєстрації Starlink чи будь-якого іншого шантажу з боку ворога громадян закликають негайно звертатися до Координаційного штабу та правоохоронних органів.

Топ коментарі
От же ж проблема велика... Змінять підхід до реєстрації. Реєструватимуть виключно через ЦНАП на підставі пред'явлення самої залізяки(по аналогії з гладкоствольною зброєю). Питання відразу закриється.
10.02.2026 11:58
Пляць, вот кондомы
10.02.2026 11:31
Вже є інфа, що казлорилі під нашими підрозділами їх реєструють і ті проходять верефікацію, відповідно нормально працюють. Ідея в принципі норм. Але, мордва пристосовується.
10.02.2026 11:33
Так є можливість дізнатись що людина в полоні жива.
10.02.2026 11:47
Є такі непоодинокі історії від ****** з мацковщини, як воєнного злочинця !!!
10.02.2026 12:39
10.02.2026 11:33
Яким чином "під нашими підрозділами"? Через трофейну техніку, чи як ще?
10.02.2026 12:12
У тому числі. Але більш активно використовують підставних осіб через ЦНАПи. Фіктивні ТОВ.
10.02.2026 12:22
Фіктивні ТОВ можна й вирахувати. А через ЦНАП варто було б реєструвати тільки особисто принесені старлінки - тоді б і тиску не було б на родичів полонених - бо вони фізично не могли б зарєєструвати кацапські старлінки.
10.02.2026 12:31
то родини полонених, покірно реєструють, чи все ж таки звертаються до сбу?
10.02.2026 11:37
Обратятся и что дальше? Чем СБУ поможет пленному? Пришлют родичам пару фото с отрезанными частями или видео где катуют, для устрашения. Или скажут-отключат терминал, который вы зарегистрировали, то пленного расстреляем. Что такой вариант может быть никто не думал, украинская влада и думать - это оксюморон. А может и предполагали, но всем пофиг на пленных.
10.02.2026 11:45
підари це можуть зробити у будь який час, у будь якій формі!!!
насправді якась тупа байка!
бо реєстрація проходить при особистій участі з оригінальним терміналом.
наскільки я зрозумів.
тим більше, нема ніякої проблеми виявити місце знаходження.
10.02.2026 11:49
У разі спроб російських терористів виходити на родичів полонених, потрібно негайно звертатись в СБУ і повідомляти всю інформацію, хто контактував, з яких телефонів, що просив, робити скріншоти переписки.
10.02.2026 11:50
А чим СБУ допоможе? Витягне з полону, чи скаже так не робити, чи відразу для галочки заарештує, і отримає ордени за викриття агентурної мережі противника? Навіть в статті не прописано як захистититись від террору, а написано що жертва сама винувати, а про допомогу нічого, як це має мотивувати звернутись до СБУ, на тлі повної імпотенції СБУ щодо протидії агентурі країни-агресора (Міндіч втік без проблем, інші також, тіньовий ринок величезний і т.д. і т.п.).
10.02.2026 11:48
все ж сподіваюсь, що в сбу працюють спеціалісти, які знають що робити в таких ситуаціях.
чи що ти пропонуєш?
реєструвати?
то зареєструй, щей рублєй відсиплять....
10.02.2026 11:52
Всі незаконно зареєстровані Старлінки будуть виявлені і відключені, а той хто їх зареєстрував буде притягнутий до кримінальної відповідальності за зраду України!
10.02.2026 11:49
Припинити реєстрацію кому попало.
10.02.2026 11:50
До кінця війни дозволити реєстрацію лише для ЗСУ
10.02.2026 11:58
кацапи - наскрізь прогнилі істоти..
10.02.2026 11:51
10.02.2026 11:58
і серійний номер
10.02.2026 12:06
Це від початку мало бути так зроблено
10.02.2026 12:39
На час війни дозволити реєстрацію тільки армії і держустановам. І закінчиться все пов'язане з використанням старлінків і тиск на родини полонених. Обходимось без світла і без інету можна потерпіти.
10.02.2026 12:39
Можна х фізособам, але тільки якщо ця фізособа фізично принесе свій старлінк до ЦНАПу.
10.02.2026 12:40
Як активно накидали лайна в мережу оті запарєбрікаваі!!?!?
Отриимали команду ….!!
10.02.2026 12:45
Підлості і нахабства кацапні немає меж.
10.02.2026 13:08
Для ворога - це найкращій комплімент !
Лише підлістю і нахабством і можна перемогти у війні
10.02.2026 13:29
можна розробити механізм "gps трекера", обмежити ареал життя . хай реєструють де завгодно, але ж його ставлять на шахеди, наприклад, не в Київській обл.
10.02.2026 14:11
Треба розуміти, що наші полонені військові та цивільні, особливо неповнолітні діти фактично є заручниками, які захоплені або викрадені путлерівськими терористами - небезпечними військовими злочинцями.
Терористи та небезпечні злочинці-бандити, як правило, вимагають від родичів заручників виконувати свої вимоги, загрожуючи тортурами та вбивством заручників.
Родичі заручників вимушені виконувати вимоги терористів заради життя і здоровʼя своїх рідних та близьких, отримавши пряму загрозу від терористів.
Можливо, в таких випадках для зменшення загрози заручникам доцільно здійснювати спеціальну контрольовану реєстрацію, щоб рашисти отримали підтвердження виконання їх вимоги.
10.02.2026 15:11
 
 