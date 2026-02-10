Російські окупанти шантажують родини полонених, вимагаючи реєструвати Starlink на себе, - Коордштаб
Російські загарбники погрожують родинам українських військовополонених, змушуючи їх офіційно реєструвати на себе термінали Starlink, які згодом використовують проти України.
Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, передає Цензор.НЕТ.
У Коордштабі нагадали, що Міністерству оборони України у взаємодії з інженерами компанії SpaceX вдалося відключити нелегальні термінали Starlink, які російська армія використовувала для зв’язку між підрозділами та керування дронами-камікадзе, що завдавали ударів у тилу.
Після цього, за даними штабу, окупанти почали чинити тиск на родини полонених. Зафіксовані випадки погроз і вимог офіційно реєструвати на себе термінали Starlink, які надалі мають бути використані проти України.
У Коордштабі наголосили, що така "співпраця" з ворогом є вкрай небезпечною. Офіційна реєстрація терміналу передбачає ідентифікацію особи, а використання зареєстрованого громадянином України обладнання для керування дронами або ударів по інфраструктурі може стати підставою для кримінальної відповідальності.
Також у штабі підкреслили, що ворог цинічно користується вразливістю родин полонених і не зважає на їхню подальшу долю, розглядаючи людей як "одноразовий ресурс".
У разі отримання погроз або вимог щодо реєстрації Starlink чи будь-якого іншого шантажу з боку ворога громадян закликають негайно звертатися до Координаційного штабу та правоохоронних органів.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія дедалі активніше оснащує ударні безпілотники супутниковими терміналами Starlink. Це дає змогу дронам зберігати керування та навігацію навіть за умов інтенсивного глушіння сигналів.
- Своєю чергою SpaceX заявляла, що не співпрацює з російськими військовими та вимикає термінали у разі виявлення порушень.
- Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський публічно звернувся Маска через використання терміналів Starlink російськими безпілотниками у війні проти України.
- Своєю чергою американський мільярдер і засновник SpaceX Ілон Маск назвав главу МЗС Польщі Радослава Сікорського "слинявим імбецилом" через заклик обмежити Starlink для РФ.
- Зрештою пізніше Ілон Маск відреагував на запит України щодо вирішення проблеми використання терміналів Starlink у російських дронах-камікадзе "Шахед".
- 25 січня фахівець із радіотехнологій Сергій (Флеш) Бескрестнов, який став радником міністра оборони Михайла Федорова з технологічних напрямів, заявив про ймовірне використання росіянами супутникового інтернету Starlink на ударних БпЛА "Шахед".
- Пізніше міністр оборони Федоров повідомив, що Міністерство оборони України разом із компанією SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА.
- 1 лютого американський бізнесмен Ілон Маск запевнив, що несанкціоноване використання Росією Starlink припинено.
- У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили, що у російської армії серйозні проблеми зі супутниковим зв'язком на фронті після масових блокувань терміналів Starlink.
Лише підлістю і нахабством і можна перемогти у війні
Терористи та небезпечні злочинці-бандити, як правило, вимагають від родичів заручників виконувати свої вимоги, загрожуючи тортурами та вбивством заручників.
Родичі заручників вимушені виконувати вимоги терористів заради життя і здоровʼя своїх рідних та близьких, отримавши пряму загрозу від терористів.
Можливо, в таких випадках для зменшення загрози заручникам доцільно здійснювати спеціальну контрольовану реєстрацію, щоб рашисти отримали підтвердження виконання їх вимоги.