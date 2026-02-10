Російські окупанти шантажують родини полонених, вимагаючи реєструвати Starlink на себе, - Коордштаб

Російські загарбники погрожують родинам українських військовополонених, змушуючи їх офіційно реєструвати на себе термінали Starlink, які згодом використовують проти України.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У Коордштабі нагадали, що Міністерству оборони України у взаємодії з інженерами компанії SpaceX вдалося відключити нелегальні термінали Starlink, які російська армія використовувала для зв’язку між підрозділами та керування дронами-камікадзе, що завдавали ударів у тилу.

Після цього, за даними штабу, окупанти почали чинити тиск на родини полонених. Зафіксовані випадки погроз і вимог офіційно реєструвати на себе термінали Starlink, які надалі мають бути використані проти України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 15 звільнених з полону захисників були засуджені в РФ до довічного ув’язнення, - Координаційний штаб

У Коордштабі наголосили, що така "співпраця" з ворогом є вкрай небезпечною. Офіційна реєстрація терміналу передбачає ідентифікацію особи, а використання зареєстрованого громадянином України обладнання для керування дронами або ударів по інфраструктурі може стати підставою для кримінальної відповідальності.

Також у штабі підкреслили, що ворог цинічно користується вразливістю родин полонених і не зважає на їхню подальшу долю, розглядаючи людей як "одноразовий ресурс".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наймолодшому визволеному з полону захиснику виповнилося 23 роки: у полон він потрапив у 19

У разі отримання погроз або вимог щодо реєстрації Starlink чи будь-якого іншого шантажу з боку ворога громадян закликають негайно звертатися до Координаційного штабу та правоохоронних органів.

Що передувало?

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ірак створює спецкомісію, щоб зупинити вербування своїх громадян до лав російської армії для участі у війни проти України