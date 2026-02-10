РУС
Российские оккупанты шантажируют семьи пленных, требуя регистрировать Starlink на себя, - Коордштаб

Starlink

Российские захватчики угрожают семьям украинских военнопленных, заставляя их официально регистрировать на себя терминалы Starlink, которые впоследствии используют против Украины.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, передает Цензор.НЕТ.

В Коордштабе напомнили, что Министерству обороны Украины во взаимодействии с инженерами компании SpaceX удалось отключить нелегальные терминалы Starlink, которые российская армия использовала для связи между подразделениями и управления дронами-камикадзе, наносившими удары в тылу.

После этого, по данным штаба, оккупанты начали оказывать давление на семьи пленных. Зафиксированы случаи угроз и требований официально регистрировать на себя терминалы Starlink, которые в дальнейшем должны быть использованы против Украины.

В Коордштабе подчеркнули, что такое "сотрудничество" с врагом является крайне опасным. Официальная регистрация терминала предусматривает идентификацию личности, а использование зарегистрированного гражданином Украины оборудования для управления дронами или ударов по инфраструктуре может стать основанием для уголовной ответственности.

Также в штабе подчеркнули, что враг цинично пользуется уязвимостью семей пленных и не считается с их дальнейшей судьбой, рассматривая людей как "одноразовый ресурс".

В случае получения угроз или требований о регистрации Starlink или любого другого шантажа со стороны врага граждан призывают немедленно обращаться в Координационный штаб и правоохранительные органы.

Что предшествовало?

шантаж (95) Starlink (166) Координационный штаб (68)
Топ комментарии
+5
От же ж проблема велика... Змінять підхід до реєстрації. Реєструватимуть виключно через ЦНАП на підставі пред'явлення самої залізяки(по аналогії з гладкоствольною зброєю). Питання відразу закриється.
10.02.2026 11:58 Ответить
+3
Пляць, вот кондомы
10.02.2026 11:31 Ответить
+3
Вже є інфа, що казлорилі під нашими підрозділами їх реєструють і ті проходять верефікацію, відповідно нормально працюють. Ідея в принципі норм. Але, мордва пристосовується.
10.02.2026 11:33 Ответить
Так є можливість дізнатись що людина в полоні жива.
10.02.2026 11:47 Ответить
Яким чином "під нашими підрозділами"? Через трофейну техніку, чи як ще?
10.02.2026 12:12 Ответить
У тому числі. Але більш активно використовують підставних осіб через ЦНАПи. Фіктивні ТОВ.
10.02.2026 12:22 Ответить
Фіктивні ТОВ можна й вирахувати. А через ЦНАП варто було б реєструвати тільки особисто принесені старлінки - тоді б і тиску не було б на родичів полонених - бо вони фізично не могли б зарєєструвати кацапські старлінки.
10.02.2026 12:31 Ответить
то родини полонених, покірно реєструють, чи все ж таки звертаються до сбу?
10.02.2026 11:37 Ответить
Обратятся и что дальше? Чем СБУ поможет пленному? Пришлют родичам пару фото с отрезанными частями или видео где катуют, для устрашения. Или скажут-отключат терминал, который вы зарегистрировали, то пленного расстреляем. Что такой вариант может быть никто не думал, украинская влада и думать - это оксюморон. А может и предполагали, но всем пофиг на пленных.
10.02.2026 11:45 Ответить
підари це можуть зробити у будь який час, у будь якій формі!!!
насправді якась тупа байка!
бо реєстрація проходить при особистій участі з оригінальним терміналом.
наскільки я зрозумів.
тим більше, нема ніякої проблеми виявити місце знаходження.
10.02.2026 11:49 Ответить
У разі спроб російських терористів виходити на родичів полонених, потрібно негайно звертатись в СБУ і повідомляти всю інформацію, хто контактував, з яких телефонів, що просив, робити скріншоти переписки.
10.02.2026 11:50 Ответить
А чим СБУ допоможе? Витягне з полону, чи скаже так не робити, чи відразу для галочки заарештує, і отримає ордени за викриття агентурної мережі противника? Навіть в статті не прописано як захистититись від террору, а написано що жертва сама винувати, а про допомогу нічого, як це має мотивувати звернутись до СБУ, на тлі повної імпотенції СБУ щодо протидії агентурі країни-агресора (Міндіч втік без проблем, інші також, тіньовий ринок величезний і т.д. і т.п.).
10.02.2026 11:48 Ответить
все ж сподіваюсь, що в сбу працюють спеціалісти, які знають що робити в таких ситуаціях.
чи що ти пропонуєш?
реєструвати?
то зареєструй, щей рублєй відсиплять....
10.02.2026 11:52 Ответить
Всі незаконно зареєстровані Старлінки будуть виявлені і відключені, а той хто їх зареєстрував буде притягнутий до кримінальної відповідальності за зраду України!
10.02.2026 11:49 Ответить
Припинити реєстрацію кому попало.
10.02.2026 11:50 Ответить
До кінця війни дозволити реєстрацію лише для ЗСУ
10.02.2026 11:58 Ответить
кацапи - наскрізь прогнилі істоти..
10.02.2026 11:51 Ответить
От же ж проблема велика... Змінять підхід до реєстрації. Реєструватимуть виключно через ЦНАП на підставі пред'явлення самої залізяки(по аналогії з гладкоствольною зброєю). Питання відразу закриється.
10.02.2026 11:58 Ответить
і серійний номер
10.02.2026 12:06 Ответить
Це від початку мало бути так зроблено
10.02.2026 12:39 Ответить
На час війни дозволити реєстрацію тільки армії і держустановам. І закінчиться все пов'язане з використанням старлінків і тиск на родини полонених. Обходимось без світла і без інету можна потерпіти.
10.02.2026 12:39 Ответить
Можна х фізособам, але тільки якщо ця фізособа фізично принесе свій старлінк до ЦНАПу.
10.02.2026 12:40 Ответить
Як активно накидали лайна в мережу оті запарєбрікаваі!!?!?
Отриимали команду ….!!
10.02.2026 12:45 Ответить
Підлості і нахабства кацапні немає меж.
10.02.2026 13:08 Ответить
Для ворога - це найкращій комплімент !
Лише підлістю і нахабством і можна перемогти у війні
10.02.2026 13:29 Ответить
можна розробити механізм "gps трекера", обмежити ареал життя . хай реєструють де завгодно, але ж його ставлять на шахеди, наприклад, не в Київській обл.
10.02.2026 14:11 Ответить
Треба розуміти, що наші полонені військові та цивільні, особливо неповнолітні діти фактично є заручниками, які захоплені або викрадені путлерівськими терористами - небезпечними військовими злочинцями.
Терористи та небезпечні злочинці-бандити, як правило, вимагають від родичів заручників виконувати свої вимоги, загрожуючи тортурами та вбивством заручників.
Родичі заручників вимушені виконувати вимоги терористів заради життя і здоровʼя своїх рідних та близьких, отримавши пряму загрозу від терористів.
Можливо, в таких випадках для зменшення загрози заручникам доцільно здійснювати спеціальну контрольовану реєстрацію, щоб рашисти отримали підтвердження виконання їх вимоги.
10.02.2026 15:11 Ответить
 
 