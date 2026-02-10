Российские оккупанты шантажируют семьи пленных, требуя регистрировать Starlink на себя, - Коордштаб

Российские захватчики угрожают семьям украинских военнопленных, заставляя их официально регистрировать на себя терминалы Starlink, которые впоследствии используют против Украины.

Об этомсообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В Коордштабе напомнили, что Министерству обороны Украины во взаимодействии с инженерами компании SpaceX удалось отключить нелегальные терминалы Starlink, которые российская армия использовала для связи между подразделениями и управления дронами-камикадзе, наносившими удары в тылу.

После этого, по данным штаба, оккупанты начали оказывать давление на семьи пленных. Зафиксированы случаи угроз и требований официально регистрировать на себя терминалы Starlink, которые в дальнейшем должны быть использованы против Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 15 освобожденных из плена защитников были приговорены в РФ к пожизненному заключению, - Координационный штаб

В Коордштабе подчеркнули, что такое "сотрудничество" с врагом является крайне опасным. Официальная регистрация терминала предусматривает идентификацию личности, а использование зарегистрированного гражданином Украины оборудования для управления дронами или ударов по инфраструктуре может стать основанием для уголовной ответственности.

Также в штабе подчеркнули, что враг цинично пользуется уязвимостью семей пленных и не считается с их дальнейшей судьбой, рассматривая людей как "одноразовый ресурс".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Самому молодому освобожденному из плена защитнику исполнилось 23 года: в плен он попал в 19

В случае получения угроз или требований о регистрации Starlink или любого другого шантажа со стороны врага граждан призывают немедленно обращаться в Координационный штаб и правоохранительные органы.

Что предшествовало?

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ирак создает спецкомиссию, чтобы остановить вербовку своих граждан в ряды российской армии для участия в войне против Украины