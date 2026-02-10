Российские оккупанты шантажируют семьи пленных, требуя регистрировать Starlink на себя, - Коордштаб
Российские захватчики угрожают семьям украинских военнопленных, заставляя их официально регистрировать на себя терминалы Starlink, которые впоследствии используют против Украины.
Об этомсообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, передает Цензор.НЕТ.
В Коордштабе напомнили, что Министерству обороны Украины во взаимодействии с инженерами компании SpaceX удалось отключить нелегальные терминалы Starlink, которые российская армия использовала для связи между подразделениями и управления дронами-камикадзе, наносившими удары в тылу.
После этого, по данным штаба, оккупанты начали оказывать давление на семьи пленных. Зафиксированы случаи угроз и требований официально регистрировать на себя терминалы Starlink, которые в дальнейшем должны быть использованы против Украины.
В Коордштабе подчеркнули, что такое "сотрудничество" с врагом является крайне опасным. Официальная регистрация терминала предусматривает идентификацию личности, а использование зарегистрированного гражданином Украины оборудования для управления дронами или ударов по инфраструктуре может стать основанием для уголовной ответственности.
Также в штабе подчеркнули, что враг цинично пользуется уязвимостью семей пленных и не считается с их дальнейшей судьбой, рассматривая людей как "одноразовый ресурс".
В случае получения угроз или требований о регистрации Starlink или любого другого шантажа со стороны врага граждан призывают немедленно обращаться в Координационный штаб и правоохранительные органы.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее сообщалось, что Россия все активнее оснащает ударные беспилотники спутниковыми терминалами Starlink. Это позволяет дронам сохранять управление и навигацию даже в условиях интенсивного глушения сигналов.
- В свою очередь SpaceX заявляла, что не сотрудничает с российскими военными и отключает терминалы в случае выявления нарушений.
- Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский публично обратился к Маску из-за использования терминалов Starlink российскими беспилотниками в войне против Украины.
- В свою очередь американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск назвал главу МИД Польши Радослава Сикорского "слинявым имбецилом" из-за призыва ограничить Starlink для РФ.
- В конце концов, позже Илон Маск отреагировал на запрос Украины по решению проблемы использования терминалов Starlink в российских дронах-камикадзе "Шахед".
- 25 января специалист по радиотехнологиям Сергей (Флеш) Бескрестов, ставший советником министра обороны Михаила Федорова по технологическим направлениям, заявил о вероятном использовании россиянами спутникового интернета Starlink на ударных БПЛА "Шахед".
- Позже министр обороны Федоров сообщил, что Министерство обороны Украины вместе с компанией SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА.
- 1 февраля американский бизнесмен Илон Маск заверил, что несанкционированное использование Россией Starlink прекращено.
- В Генеральном штабе ВСУ подтвердили, что у российской армии серьезные проблемы со спутниковой связью на фронте после массовых блокировок терминалов Starlink.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
насправді якась тупа байка!
бо реєстрація проходить при особистій участі з оригінальним терміналом.
наскільки я зрозумів.
тим більше, нема ніякої проблеми виявити місце знаходження.
чи що ти пропонуєш?
реєструвати?
то зареєструй, щей рублєй відсиплять....
Отриимали команду ….!!
Лише підлістю і нахабством і можна перемогти у війні
Терористи та небезпечні злочинці-бандити, як правило, вимагають від родичів заручників виконувати свої вимоги, загрожуючи тортурами та вбивством заручників.
Родичі заручників вимушені виконувати вимоги терористів заради життя і здоровʼя своїх рідних та близьких, отримавши пряму загрозу від терористів.
Можливо, в таких випадках для зменшення загрози заручникам доцільно здійснювати спеціальну контрольовану реєстрацію, щоб рашисти отримали підтвердження виконання їх вимоги.