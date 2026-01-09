Ирак создает спецкомиссию, чтобы остановить вербовку своих граждан в ряды российской армии для участия в войне против Украины

Правительство Ирака создает специальную комиссию, задачей которой станет расследование и предотвращение вербовки иракской молодежи для участия в войне против Украины на стороне армии РФ.

Об этом сообщил временный поверенный в делах Республики Ирак в Украине Тарек Казем во время встречи с секретарем Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, бригадным генералом Дмитрием Усовым, передает проект "Хочу жить", информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Комиссия будет предотвращать вербовку

Казем подчеркнул, что официальный Багдад "обеспокоен" привлечением граждан Ирака в ряды российской армии. Правительство Ирака выразило надежду, что создание комиссии, которая будет действовать в координации с Верховным судебным советом Ирака, будет предотвращать вербовку.

Иракская сторона подчеркнула, что согласно уголовному кодексу страны, за наемничество предусмотрена суровая ответственность вплоть до пожизненного заключения.

"Также иракские дипломаты подтвердили твердую позицию государства относительно нейтралитета и невмешательства во внутренние дела любой другой страны, согласно Конституции Ирака", - говорится в сообщении.

В свою очередь Координационный штаб напомнил, что МИД Украины регулярно призывает граждан третьих стран любым способом избегать попадания в ряды армии РФ, а в случае отправки на фронт - обращаться к проекту "Хочу жить".

Читайте также: Враг вербует иностранцев: более 150 иностранцев из 25 стран вступили в армию РФ в декабре, - СВР

РФ вербует наемников

Ранее сообщалось, что Россия вместе с Ираном активно проводит масштабные операции по вербовке наемников для участия в войне против Украины. Это преимущественно граждане Ирака, Сирии, Афганистана, Ливии, Йемена и других стран региона.

Читайте также: Ирак приговорил к пожизненному заключению мужчину, который вербовал людей в российскую армию