Ирак создает спецкомиссию, чтобы остановить вербовку своих граждан в ряды российской армии для участия в войне против Украины
Правительство Ирака создает специальную комиссию, задачей которой станет расследование и предотвращение вербовки иракской молодежи для участия в войне против Украины на стороне армии РФ.
Об этом сообщил временный поверенный в делах Республики Ирак в Украине Тарек Казем во время встречи с секретарем Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, бригадным генералом Дмитрием Усовым, передает проект "Хочу жить", информирует Цензор.НЕТ.
Комиссия будет предотвращать вербовку
Казем подчеркнул, что официальный Багдад "обеспокоен" привлечением граждан Ирака в ряды российской армии. Правительство Ирака выразило надежду, что создание комиссии, которая будет действовать в координации с Верховным судебным советом Ирака, будет предотвращать вербовку.
Иракская сторона подчеркнула, что согласно уголовному кодексу страны, за наемничество предусмотрена суровая ответственность вплоть до пожизненного заключения.
"Также иракские дипломаты подтвердили твердую позицию государства относительно нейтралитета и невмешательства во внутренние дела любой другой страны, согласно Конституции Ирака", - говорится в сообщении.
В свою очередь Координационный штаб напомнил, что МИД Украины регулярно призывает граждан третьих стран любым способом избегать попадания в ряды армии РФ, а в случае отправки на фронт - обращаться к проекту "Хочу жить".
РФ вербует наемников
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Мій батько з Полтавщини , синок розкуркулених -2018 р н, пізнав роашисто вояк ще у "Білофінській" в 2029 р . Пророкував за дні до сметрі - прийдуть вони вертати Україну гірше фашистів...
Хай сидять дома.
Тут вдень з вогнем не знайдеш перекладача з іспанської для колумбійців.
Де шукати арабомовного - взагалі не уявляю.
Пригадую, був у нас курд. Аж тиждень, поки не злився. Правда, трохи англомовний. Все пропонував копати тунелі під п**ські позиції.
Не в собі був персонаж - поїхав назад на свою Курдлянщину.