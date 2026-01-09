Ірак створює спецкомісію, щоб зупинити вербування своїх громадян до лав російської армії для участі у війни проти України
Уряд Іраку створює спеціальну комісію, завданням якої стане розслідування та запобігання вербування іракської молоді для участі у війні проти України на боці армії РФ.
Про це повідомив тимчасовий повірений у справах Республіки Ірак в Україні Тарек Казем під час зустрічі з секретарем Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, бригадним генералом Дмитром Усовим, передає проєкт "Хочу жить", інформує Цензор.НЕТ.
Комісія буде запобігати вербуванню
Казем наголосив, що офіційний Багдад "стурбований" залученням громадян Іраку до лав російського війська. Уряд Іраку висловив сподівання, що створення комісії, яка діятиме у координації з Верховною судовою радою Іраку, буде запобігати вербуванню.
Іракська сторона наголосила, що згідно з кримінальним кодексом країни, за найманство передбачено сувору відповідальність аж до довічного ув'язнення.
"Також іракські дипломати підтвердили тверду позицію держави щодо нейтралітету та невтручання у внутрішні справи будь-якої іншої країни, згідно з Конституцією Іраку", - йдеться у повідомленні.
Своєю чергою Координаційний штаб нагадав, що МЗС України регулярно закликає громадян третіх країн у будь-який спосіб уникати потрапляння до лав армії РФ, а у разі відправлення на фронт – звертатися до проєкту "Хочу жить".
РФ вербує найманців
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