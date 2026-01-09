Ірак створює спецкомісію, щоб зупинити вербування своїх громадян до лав російської армії для участі у війни проти України

Уряд Іраку створює спеціальну комісію, завданням якої стане розслідування та запобігання вербування іракської молоді для участі у війні проти України на боці армії РФ.

Про це повідомив тимчасовий повірений у справах Республіки Ірак в Україні Тарек Казем під час зустрічі з секретарем Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, бригадним генералом Дмитром Усовим, передає проєкт "Хочу жить", інформує Цензор.НЕТ.

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Комісія буде запобігати вербуванню

Казем наголосив, що офіційний Багдад "стурбований" залученням громадян Іраку до лав російського війська. Уряд Іраку висловив сподівання, що створення комісії, яка діятиме у координації з Верховною судовою радою Іраку, буде запобігати вербуванню.

Іракська сторона наголосила, що згідно з кримінальним кодексом країни, за найманство передбачено сувору відповідальність аж до довічного ув'язнення.

"Також іракські дипломати підтвердили тверду позицію держави щодо нейтралітету та невтручання у внутрішні справи будь-якої іншої країни, згідно з Конституцією Іраку", - йдеться у повідомленні.

Своєю чергою Координаційний штаб нагадав, що МЗС України регулярно закликає громадян третіх країн у будь-який спосіб уникати потрапляння до лав армії РФ, а у разі відправлення на фронт – звертатися до проєкту "Хочу жить".

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РФ вербує найманців

Раніше повідомлялося, що Росія разом з Іраном активно проводить масштабні операції з вербування найманців для участі у війні проти України. Це переважно громадяни Іраку, Сирії, Афганістану, Лівії, Ємену та інших країн регіону.

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