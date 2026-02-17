РУС
Новости Блокировка Starlink оккупантам
815 19

Верификация Starlink теперь доступна в отделениях Новой почты и Укрпочты, - Минцифры.

Регистрация Starlink упрощается: терминалы можно верифицировать на почте

В Украине стартовал новый этап верификации терминалов Starlink: теперь физические лица могут зарегистрировать оборудование не только в ЦНАПах, но и в ближайших отделениях Новой почты или Укрпочты. 

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минцифры.

"Запускаем новый этап регистрации для терминалов в Украине. Теперь физические лица могут верифицировать Starlink не только в ЦНАПе, но и в ближайших отделениях Новой почты или Укрпочты", - говорится в сообщении.

Читайте также: Российские оккупанты шантажируют семьи пленных, требуя регистрировать Starlink на себя, - Коордштаб

Как добавить свой Starlink в Whitelist:

  1. Подготовьте данные терминала — номер учетной записи пользователя на портале Starlink, KIT-номер, UTID или Dish ID.
  2. Возьмите документы — паспорт и РНОКПП.
  3.  Посетите ближайшее отделение почты или ЦНАП.
  4. Подайте заявление и ожидайте результата.

Рассмотрение заявлений - 2 суток

В среднем заявление обрабатывается в течение 48 часов, но могут быть незначительные задержки из-за большого спроса на услугу.

"Каждый верифицированный Starlink — гарантия безопасной связи в Украине. Регистрируйте терминалы, чтобы дальше пользоваться технологиями без ограничений", - отметили в Минцифры.

Смотрите также: Из-за блокировки Starlink Россия применяет на фронте терминалы спутникового интернета, - Флэш. ФОТОрепортаж

Что предшествовало?

Укрпочта (38) Новая почта (26) Starlink (111)
+9
"А що, так можна було?" - радісно скрикнули дропи і валом повалили на Нову пошту реєструвати Старлінки для рашистів - замовників послуг.
17.02.2026 16:01
+9
Невже касапи такою лазівкою не скористаються?
17.02.2026 16:04
+4
Я розумію, нащо Старлінк на фронті.
Але чому цивільні в тилу повинні теж мати доступ до такої, як виявилось, небезпечної технології?
Хіба немає вже оптики і мобільного Інтернету?
Мабуть, почую відповіді на кшталт "ми не росія, нам не можна обмежувати".
17.02.2026 16:00
Я розумію, нащо Старлінк на фронті.
Але чому цивільні в тилу повинні теж мати доступ до такої, як виявилось, небезпечної технології?
Хіба немає вже оптики і мобільного Інтернету?
Мабуть, почую відповіді на кшталт "ми не росія, нам не можна обмежувати".
17.02.2026 16:00
Срані капіталісти на всьому наживаються.
17.02.2026 16:01
З капіталістами зрозуміло (хоча Маск міг би і продовжити наживатись на "сірих" руснявих терміналах, як два роки до того, але), от чому це офіційно дозволяється - не дуже зрозуміло. Виключно через ЦНАП - держреєстратора - ще якось виправдано.
17.02.2026 16:04
цілком логічно !
Старлінк за наявності кількох видів інтернету цивільним без потреби.

у крайньому випадку верифікацію старлінка має проводити СБУ -
на місці, з перевіркою фізичної наявності апаратури у заявника.

.
17.02.2026 16:43
..може декому складно у таке повірити, але навіть простий, нескоростний, навіть мобільний інтернет неможливий навіть у Київській області, полялякати голосом у трубку ще якось можна, а сАм інтернет - ніякий..
без антен, підсилювачів сигналу чи того ж самого старлінку - ну ніяк... у моєму випадку, наприклад, добре, що вистачило антени на висоті кільканадцяти метрів і спеціального модему для такого собі, із затримками, нестабільного інету, особливо, коли оце недавно 3G зовсім вимкнули і залишився лише ************* 4G, який лише погіршив ситуацію інетзв'язку..
17.02.2026 16:45
І як же ви до цього виживали?
17.02.2026 16:52
..начебто зрозуміло ж усе описав..
чи треба вказати окремо, що ДО вказаних вище дій більш-менш притомного інтернету просто не було.. у сусідів, наприклад, такого мобільного інтернету й досі нема, навіть такого..
17.02.2026 17:03
у киян теж по багато годин немає інтернету, бо у провайдера немає електрики.
але це ж не підстава для купівлі старлінка і сплати абонемента по ньому

.
17.02.2026 17:49
"А що, так можна було?" - радісно скрикнули дропи і валом повалили на Нову пошту реєструвати Старлінки для рашистів - замовників послуг.
17.02.2026 16:01
Просто роботу старлінку треба було монетизувати .
17.02.2026 16:03
Невже касапи такою лазівкою не скористаються?
17.02.2026 16:04
ну и сколько таких дурачков найдеться 1-2 тысячи? а там минимум тысяч 50 надо,так что эта тема а бы потрындеть
17.02.2026 16:10
навіть тисяча старлінків на фронті "зроблять погоду".
17.02.2026 16:13
Вже достатньо, щоб створити стійку мережу командних пунктів рівня батальйону.
17.02.2026 16:21
В мене одного виникає питання, чому у вимогах для включення до білого списку відсутня фізична наявність терміналу?
17.02.2026 16:32
щоб рашикам можна було за 500грн алкаша попросити разееструвати
17.02.2026 16:37
Як пройти верифікацію?

Процедура відрізняється для різних категорій користувачів, але для всіх потрібні ідентифікаційні дані термінала (серійний номер, UTID).

Для громадян та ФОПів:

Необхідно особисто звернутися до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Із собою потрібно мати паспорт, РНОКПП (ідентифікаційний код) та сам пристрій (або всі пристрої, якщо їх декілька).

Послуга безкоштовна.

Для юридичних осіб (компаній):

Реєстрація відбувається онлайн через портал "Дія".

Для верифікації використовується кваліфікований електронний підпис (КЕП / Дія.Підпис).

Для військових та держструктур:

Передбачено окремий, захищений механізм через спеціальні канали (наприклад, система DELTA), що дозволяє оперативно вносити термінали до "білого списку" без затримок.
17.02.2026 16:50
напевно є ПЗ де вони бачать де воно стоїть ... в Україні чи у терористів
17.02.2026 16:57
Потужний Хфйодоров рубаючи з плеча "цікавим" рішенням без пропрацювання, добився, що заблоковані "Сталінки" наших військових. А після відео з критикою, військового було покарано.

17.02.2026 17:32
 
 