Верификация Starlink теперь доступна в отделениях Новой почты и Укрпочты, - Минцифры.
В Украине стартовал новый этап верификации терминалов Starlink: теперь физические лица могут зарегистрировать оборудование не только в ЦНАПах, но и в ближайших отделениях Новой почты или Укрпочты.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минцифры.
"Запускаем новый этап регистрации для терминалов в Украине. Теперь физические лица могут верифицировать Starlink не только в ЦНАПе, но и в ближайших отделениях Новой почты или Укрпочты", - говорится в сообщении.
Как добавить свой Starlink в Whitelist:
- Подготовьте данные терминала — номер учетной записи пользователя на портале Starlink, KIT-номер, UTID или Dish ID.
- Возьмите документы — паспорт и РНОКПП.
- Посетите ближайшее отделение почты или ЦНАП.
- Подайте заявление и ожидайте результата.
Рассмотрение заявлений - 2 суток
В среднем заявление обрабатывается в течение 48 часов, но могут быть незначительные задержки из-за большого спроса на услугу.
"Каждый верифицированный Starlink — гарантия безопасной связи в Украине. Регистрируйте терминалы, чтобы дальше пользоваться технологиями без ограничений", - отметили в Минцифры.
Что предшествовало?
- Как отмечалось, американский бизнесмен Илон Маск отреагировал на запрос Украины по решению проблемы использования терминалов Starlink в российских дронах-камикадзе "Шахед".
- 25 января специалист по радиотехнологиям Сергей (Флеш) Бескрестов, ставший советником министра обороны Михаила Федорова по технологическим направлениям, заявил о вероятном использовании россиянами спутникового интернета Starlink на ударных БПЛА "Шахед".
- Позже министр обороны Федоров сообщил, что Министерство обороны Украины вместе с компанией SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА.
- 1 февраля американский бизнесмен Илон Маск заверил, что несанкционированное использование Россией Starlink прекращено.
- 2 февраля Министерство обороны опубликовало алгоритм, как верифицировать терминал спутниковой связи Starlink в Украине для военных и гражданских.
- Впоследствии в СБУ заявили, что враг пытается завербовать украинцев для регистрации российских терминалов Starlink.
Але чому цивільні в тилу повинні теж мати доступ до такої, як виявилось, небезпечної технології?
Хіба немає вже оптики і мобільного Інтернету?
Мабуть, почую відповіді на кшталт "ми не росія, нам не можна обмежувати".
Старлінк за наявності кількох видів інтернету цивільним без потреби.
у крайньому випадку верифікацію старлінка має проводити СБУ -
на місці, з перевіркою фізичної наявності апаратури у заявника.
без антен, підсилювачів сигналу чи того ж самого старлінку - ну ніяк... у моєму випадку, наприклад, добре, що вистачило антени на висоті кільканадцяти метрів і спеціального модему для такого собі, із затримками, нестабільного інету, особливо, коли оце недавно 3G зовсім вимкнули і залишився лише ************* 4G, який лише погіршив ситуацію інетзв'язку..
чи треба вказати окремо, що ДО вказаних вище дій більш-менш притомного інтернету просто не було.. у сусідів, наприклад, такого мобільного інтернету й досі нема, навіть такого..
але це ж не підстава для купівлі старлінка і сплати абонемента по ньому
Процедура відрізняється для різних категорій користувачів, але для всіх потрібні ідентифікаційні дані термінала (серійний номер, UTID).
Для громадян та ФОПів:
Необхідно особисто звернутися до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП).
Із собою потрібно мати паспорт, РНОКПП (ідентифікаційний код) та сам пристрій (або всі пристрої, якщо їх декілька).
Послуга безкоштовна.
Для юридичних осіб (компаній):
Реєстрація відбувається онлайн через портал "Дія".
Для верифікації використовується кваліфікований електронний підпис (КЕП / Дія.Підпис).
Для військових та держструктур:
Передбачено окремий, захищений механізм через спеціальні канали (наприклад, система DELTA), що дозволяє оперативно вносити термінали до "білого списку" без затримок.