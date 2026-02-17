Верификация Starlink теперь доступна в отделениях Новой почты и Укрпочты, - Минцифры.

В Украине стартовал новый этап верификации терминалов Starlink: теперь физические лица могут зарегистрировать оборудование не только в ЦНАПах, но и в ближайших отделениях Новой почты или Укрпочты.

"Запускаем новый этап регистрации для терминалов в Украине. Теперь физические лица могут верифицировать Starlink не только в ЦНАПе, но и в ближайших отделениях Новой почты или Укрпочты", - говорится в сообщении.

Как добавить свой Starlink в Whitelist:

Подготовьте данные терминала — номер учетной записи пользователя на портале Starlink, KIT-номер, UTID или Dish ID. Возьмите документы — паспорт и РНОКПП. Посетите ближайшее отделение почты или ЦНАП. Подайте заявление и ожидайте результата.

Рассмотрение заявлений - 2 суток

В среднем заявление обрабатывается в течение 48 часов, но могут быть незначительные задержки из-за большого спроса на услугу.

"Каждый верифицированный Starlink — гарантия безопасной связи в Украине. Регистрируйте терминалы, чтобы дальше пользоваться технологиями без ограничений", - отметили в Минцифры.

