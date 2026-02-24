Затримано подружжя, яке погодилося зареєструвати Starlink для окупантів: їм загрожує довічне ув’язнення, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Контррозвідка та кіберфахівці СБУ викрили на Одещині двох громадян України, яких ворог завербував для незаконної реєстрації систем Starlink.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
За даними слідства, фігурантами виявилися двоє жителів Ізмаїла: 36-річний безробітний чоловік і його 28-річна безробітна співмешканка. Вони потрапили "у поле зору" рашистів через Телеграм-канали із пошуку "легких заробітків".
Що встановило розслідування?
Як зазначається, представники держави-агресора запропонували зловмисникам по 30 доларів США за незаконну реєстрацію кожного терміналу Starlink, які використовуються представниками РФ.
Щоб активувати побільше таких пристроїв, фігуранти намагалися залучити до схеми інших осіб. Зокрема, встановлено, що для "походу в ЦНАП" вони збиралися підібрати когось із місцевих наркозалежних.
Як затримали завербованих?
"Співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали обох завербованих. Під час обшуків у них вилучено мобільні телефони із доказами роботи на ворога. Серед іншого, на електронних пристроях фігурантів задокументовано листування з російськими кураторами, інструкції щодо механізму легалізації обладнання, а також узгодження способів отримання винагороди", - йдеться у повідомленні.
Що загрожує?
- На підставі зібраних матеріалів слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб).
- Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.
- Обом фігурантам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Застереження СБУ
"СБУ нагадує, що допомога рашистам із реєстрацією терміналів Starlink – це кримінальний злочин. Ворог діє як напряму - розміщує оголошення з відповідними запитами на реєстрацію в інтернеті, так і вдається до маніпуляцій. У тому числі видає себе за українських військових, які нібито "придбали Starlink за власні кошти й наразі не можуть його зареєструвати", тому звертаються "по допомогу" до українських громадян.
Служба безпеки України закликає громадян бути пильними і не піддаватися на подібні провокації", - йдеться у повідомленні.
здаєтся це гуманно
Вони ж помагають москалям - значить будуть не проти до них і відправитись! А Україна поверне своїх захисників.
пожиттєво, це набагато краще. але у відповідних умовах.
Але активно захищає вагнерівців - беркутню, ригоАНАЛІВ та коригувальників!!
а скільки суддів і прокурорів засудили (або хоча б покарали на 17 грн.), які судили майданівців?
правильна відповідь - назвіть цифру від 0 до 0
а скільки беркутівців засудили за розстріл майданівців?
правильна відповідь - назвіть цифру від 0 до 0
П'ятеро колишніх співробітників спецроти українського «Беркута» (Олег Янішевський, Сергій Зінченко, Павло Аброськін, Олександр Марінченко і Сергій Тамтура) звинувачувалися в розстрілі 48 протестувальників на Майдані 20 лютого 2014 року. Однак у грудні 2019 року всі вони були звільнені з-під варти.
Хай живуть наші суди, найгуманніші суди у світі!
суди
Але Українці ще мають, останній і дієвий шанс на проведення в Україні дієвих змін, маючи відповідальність перед пам'яттю полеглих за Україну!!!
Інакше звісно-ніяк.
...лядь **** дебіли!!!! просто кінчені дегенерати!!! Схопити пожиттєве за 30 баксів!!!! Довбати мій лисий череп!!! ПРижгіть їм дітородні органи паяльником, шоб такі імбецили не розмножувалися...
сребрен... доларів, це і є пара доз, а більше йому і ні до чого, бо свої ж відберуть, поки буде у кайфі валятися.
У те, що моніториться Телеграм на такі завдання від рашистських спецслужб, віриться мало.
Тому дана тема залишається актуальною й безпрограшною для ворога, оскільки виявити робочий на противника Starlink після його реєстрації в Україні - це довгий і важкий процес знаходження "голки у стозі сіна".
І труп не знімати 2 тижні.
Урок Патріотизму в 1 класі має обов'язково включати відвідання цих місць публічного покарання.
Всі українські діти виростуть патріотами.
СЛАВА УКРАЇНІ!