Затримано подружжя, яке погодилося зареєструвати Starlink для окупантів: їм загрожує довічне ув’язнення, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Контррозвідка та кіберфахівці СБУ викрили на Одещині двох громадян України, яких ворог завербував для незаконної реєстрації систем Starlink.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За даними слідства, фігурантами виявилися двоє жителів Ізмаїла: 36-річний безробітний чоловік і його 28-річна безробітна співмешканка. Вони потрапили "у поле зору" рашистів через Телеграм-канали із пошуку "легких заробітків".









Що встановило розслідування?

Як зазначається, представники держави-агресора запропонували зловмисникам по 30 доларів США за незаконну реєстрацію кожного терміналу Starlink, які використовуються представниками РФ.

Щоб активувати побільше таких пристроїв, фігуранти намагалися залучити до схеми інших осіб. Зокрема, встановлено, що для "походу в ЦНАП" вони збиралися підібрати когось із місцевих наркозалежних.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блокування Starlink і Telegram створило значні проблеми для військових РФ, - розвідка Естонії

Як затримали завербованих?

"Співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали обох завербованих. Під час обшуків у них вилучено мобільні телефони із доказами роботи на ворога. Серед іншого, на електронних пристроях фігурантів задокументовано листування з російськими кураторами, інструкції щодо механізму легалізації обладнання, а також узгодження способів отримання винагороди", - йдеться у повідомленні.

Що загрожує?

На підставі зібраних матеріалів слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Обом фігурантам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Застереження СБУ

"СБУ нагадує, що допомога рашистам із реєстрацією терміналів Starlink – це кримінальний злочин. Ворог діє як напряму - розміщує оголошення з відповідними запитами на реєстрацію в інтернеті, так і вдається до маніпуляцій. У тому числі видає себе за українських військових, які нібито "придбали Starlink за власні кошти й наразі не можуть його зареєструвати", тому звертаються "по допомогу" до українських громадян.

Служба безпеки України закликає громадян бути пильними і не піддаватися на подібні провокації", - йдеться у повідомленні.

Читайте: Після блокування Starlink росіяни посилили удари КАБами: понад 100 на день, - Сили оборони півдня