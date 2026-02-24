23 093 83

Затримано подружжя, яке погодилося зареєструвати Starlink для окупантів: їм загрожує довічне ув’язнення, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Контррозвідка та кіберфахівці СБУ викрили на Одещині двох громадян України, яких ворог завербував для незаконної реєстрації систем Starlink.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними слідства, фігурантами виявилися двоє жителів Ізмаїла: 36-річний безробітний чоловік і його 28-річна безробітна співмешканка. Вони потрапили "у поле зору" рашистів через Телеграм-канали із пошуку "легких заробітків".

активували для рф старлінк
Що встановило розслідування?

Як зазначається, представники держави-агресора запропонували зловмисникам по 30 доларів США за незаконну реєстрацію кожного терміналу Starlink, які використовуються представниками РФ.

Щоб активувати побільше таких пристроїв, фігуранти намагалися залучити до схеми інших осіб. Зокрема, встановлено, що для "походу в ЦНАП" вони збиралися підібрати когось із місцевих наркозалежних.

Як затримали завербованих?

"Співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали обох завербованих. Під час обшуків у них вилучено мобільні телефони із доказами роботи на ворога. Серед іншого, на електронних пристроях фігурантів задокументовано листування з російськими кураторами, інструкції щодо механізму легалізації обладнання, а також узгодження способів отримання винагороди", - йдеться у повідомленні.

Що загрожує? 

  • На підставі зібраних матеріалів слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб).
  • Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.
  • Обом фігурантам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Застереження СБУ

"СБУ нагадує, що допомога рашистам із реєстрацією терміналів Starlink – це кримінальний злочин. Ворог діє як напряму - розміщує оголошення з відповідними запитами на реєстрацію в інтернеті, так і вдається до маніпуляцій. У тому числі видає себе за українських військових, які нібито "придбали Starlink за власні кошти й наразі не можуть його зареєструвати", тому звертаються "по допомогу" до українських громадян.

Служба безпеки України закликає громадян бути пильними і не піддаватися на подібні провокації", - йдеться у повідомленні.

Топ коментарі
+41
вони, звісно, злодії. але - цим пожиттєве, а тим, хто під час війни знекровлював Україну, крадучі мільярди з бюджетів і не тільки - хіба страшні сни, що не може їх всі витратити на власні забаганки, бо то всертися можна...
24.02.2026 10:53 Відповісти
+29
не стратять нажаль ☹
24.02.2026 10:50 Відповісти
+25
нам тепер їх годувати та одягати все їхнє нікчемне життя.
24.02.2026 10:52 Відповісти
не стратять нажаль ☹
24.02.2026 10:50 Відповісти
нам тепер їх годувати та одягати все їхнє нікчемне життя.
24.02.2026 10:52 Відповісти
здается ще є заміновані терріторії,і багато ....
здаєтся це гуманно
24.02.2026 16:40 Відповісти
Чому вони не мобілізовані в ЗСУ? Чоловік 36 років як дожив до річниці віцни в тилу?
25.02.2026 05:34 Відповісти
необов'язково! Вислати їх в зад на болота під час чергового обміну полоненими....
Вони ж помагають москалям - значить будуть не проти до них і відправитись! А Україна поверне своїх захисників.
25.02.2026 04:40 Відповісти
страта, це швидко.
пожиттєво, це набагато краще. але у відповідних умовах.
24.02.2026 10:53 Відповісти
скільки на них піде ресурсів? краще б трохи зброї і "до зброї" те витратити 🤔
24.02.2026 10:56 Відповісти
краще їх розібрати на органи для людей, котрим справді потрібно
24.02.2026 11:04 Відповісти
Зеленський таких оберігає, як і вагнерівців, беркутівців, ригоАНАЛІВ, симоненка….
24.02.2026 10:59 Відповісти
Смертну кару не Зеленський відмінив 🤔
24.02.2026 11:01 Відповісти
Але з 2019 року, зеленський, маючи необмежену владу з моноШоблою у ВРУ в Особливий період в Україні, а тим паче, з лютого 2022 року, воєнний стан, він це вирішення питання щодо введення смертної кари в ОКРЕМИХ випадках, саботує!
Але активно захищає вагнерівців - беркутню, ригоАНАЛІВ та коригувальників!!
24.02.2026 12:17 Відповісти
Смертна кара визнана неконституційною в 1997 році, і для її впровадження треба внести зміни до Конституції. Ви дійсно хотіли б щоб "зеленський, маючи необмежену владу з моноШоблою у ВРУ" міг змінювати Конституцію? 🤔
24.02.2026 12:24 Відповісти
Дійсно, Зе не змінює конституцію - він просто на неї поклав
24.02.2026 17:49 Відповісти
Ой, а хто не поклав?
25.02.2026 03:16 Відповісти
Значить норм.
25.02.2026 08:35 Відповісти
Аптеку сам знайдеш, кладун?
25.02.2026 09:42 Відповісти
а скільки вагнерівців, беркутівців та ригоАНАЛІВ засудили наші гуманні суди після майдана ?


а скільки суддів і прокурорів засудили (або хоча б покарали на 17 грн.), які судили майданівців?

правильна відповідь - назвіть цифру від 0 до 0

а скільки беркутівців засудили за розстріл майданівців?

правильна відповідь - назвіть цифру від 0 до 0
П'ятеро колишніх співробітників спецроти українського «Беркута» (Олег Янішевський, Сергій Зінченко, Павло Аброськін, Олександр Марінченко і Сергій Тамтура) звинувачувалися в розстрілі 48 протестувальників на Майдані 20 лютого 2014 року. Однак у грудні 2019 року всі вони були звільнені з-під варти.

Хай живуть наші суди, найгуманніші суди у світі!
суди

24.02.2026 16:53 Відповісти
А всього і треба було для проведення Українцями дієвої реформи, а не отої імітації від Яценюка-авакіна-чеботаря у МВС, це лише по три метра вірьовки на прокурорсько-суддівських-адвокатських та чЛЄНІв наглядових рад разом з помічниками ригоАНАЛЬНИХ гнид!!!
Але Українці ще мають, останній і дієвий шанс на проведення в Україні дієвих змін, маючи відповідальність перед пам'яттю полеглих за Україну!!!
24.02.2026 17:52 Відповісти
Дякуй найвеличнішому
25.02.2026 00:10 Відповісти
Цікаво, а різних Баканових коли стратять?
24.02.2026 21:50 Відповісти
все вірно, але я щось не бачив, щоб ти так на злочини міндічів галущенків і т.д так реагував
25.02.2026 08:53 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3602367/posadovtsya-povitryanyh-syl-ta-nachalnyka-upravlinnya-sbu-vykryly-na-habari не бачу щось твоєї реакції
25.02.2026 17:09 Відповісти
Чергові мерзенні гниди...
24.02.2026 10:52 Відповісти
24.02.2026 10:53 Відповісти
А тим мародерам максимум - застава в смішну для них сумму.
24.02.2026 11:07 Відповісти
Так. Але, заради справедливості треба визнати, що є й більш страшне і невідворотнє покарання у вигляді квитка на Ізраїль і "підозри" навздогін, моментально, днів через десять. Звірі! Якщо так і далі піде, то ці принципові борці з корупцією і мародерством будуть "підозру" виписувати через сім днів після перетину кордону клієнтами, може навіть дійти до такого порушення прав, як вимагання купувати квитки ними до Тель-Авіву за свій рахунок.
24.02.2026 13:17 Відповісти
Як ви не розумієте, Зе тестує нове, прежахливе покарання для коррупціонерів - висилку з країни на всі чотири сторони. Міндіч - це був пілотний проєт.
24.02.2026 17:58 Відповісти
От садист! А так зразу й не скажеш, такий собі бубочка мімішний...
24.02.2026 20:37 Відповісти
100%
24.02.2026 12:20 Відповісти
гуманісти грьобані, розводите бла-бла-юла! ті старлінки будуть вбивати конкретних людей, може і у вашу хату залетіти... До чого тут корупціонери? ясно що і то і то гниди?
25.02.2026 08:22 Відповісти
якщо Ви не помітили, я про це (що вони злодії, які мають понести суворе покарання) теж казав. проблема в тому, що розкрадені мільярди могли піти на більш ефективний захист від тих шахедів, включно анігіляцію місць їх збирання. і про тих, хто їх вкрав, якось починають говорити все менше і менше...
25.02.2026 12:04 Відповісти
згоден, але це трішки маніпуляція. потрібно говорити так тим і так титм . а не "вони ж звісно гниди, але ж навіщо так, є більші гниди".
25.02.2026 15:41 Відповісти
Агов,Малюська,готуй камери "сімейного типу"-тут до тебе клієнти з грошима "заїзжають".У них є 60 $-вистачить посидіти до обіду?Пароль від Wi-Fi можеш не надавати-у них свій старлінк є.
24.02.2026 10:59 Відповісти
30$ ??,підривникам в сотню раз більше кацапи пропонують,ціточно дебіли.
24.02.2026 11:02 Відповісти
дебіли не ці бідолахи, а ті хто вірить, що сбу телегу читає.
25.02.2026 07:27 Відповісти
Ну якщо самі пишуть - то самі і читають.
Інакше звісно-ніяк.
25.02.2026 11:03 Відповісти
Якщо ти чмо цих зрадників вважаєш бідолахами, то ти або лапотний бот або сам є зрадником.
26.02.2026 15:43 Відповісти
та кацапів можна було надурити, взяти передплату та заблокувати
24.02.2026 11:04 Відповісти
Не було там ніяких старлінків. І сбушник хер тобі віддасть 30 доларів.
25.02.2026 11:05 Відповісти
ти телепень з кацапів брати по 30 доллярів передплати...
25.02.2026 16:11 Відповісти
"запропонували зловмисникам по 30 доларів"
...лядь **** дебіли!!!! просто кінчені дегенерати!!! Схопити пожиттєве за 30 баксів!!!! Довбати мій лисий череп!!! ПРижгіть їм дітородні органи паяльником, шоб такі імбецили не розмножувалися...
24.02.2026 11:05 Відповісти
Прям 30 сребреников
24.02.2026 11:45 Відповісти
Залучають наркоманів. В них відсутне довгоцільове мислення від слова "взагалі" - можуть думати тільки від дози до дози. Мабуть оті 30 сребрен... доларів, це і є пара доз, а більше йому і ні до чого, бо свої ж відберуть, поки буде у кайфі валятися.
24.02.2026 13:15 Відповісти
Обох привселюдно повісити за зраду 😡
24.02.2026 11:07 Відповісти
+++
24.02.2026 13:03 Відповісти
вот такой шахед со старлинком, влетает в дом и убивает семью или вырубает свет для 10 тысяч людей, а этим мразям 30 ДОЛЛАРОВ нужно было ... ведь не голодали, не инвалиды и т.д
24.02.2026 11:09 Відповісти
Якщо ці зловмисники ще навіть до ЦНАПу не дійшли, то це означає, що зловили їх на провокації від названих вище кіберфахівців".
У те, що моніториться Телеграм на такі завдання від рашистських спецслужб, віриться мало.
Тому дана тема залишається актуальною й безпрограшною для ворога, оскільки виявити робочий на противника Starlink після його реєстрації в Україні - це довгий і важкий процес знаходження "голки у стозі сіна".
24.02.2026 11:10 Відповісти
Я думаю таких придурків швидко виловлять. Просто складіть 2+2. Військові свої старлінки реєструють самі - ось величезний пласт девайсів випав. А цивільні коли реєструють, то дія знає їх адресу. І Маск знає приблизну адресу терміналу. Отримати список цивільних терміналів, які чомусь опинилися на лінії розмежування або нвіть за нею - справа техніки. А потім до тих чуваків приїде Служба Божа і розігне їм скрєпу по самі гланди.
24.02.2026 12:24 Відповісти
Не факт. Заходить, наприклад, наркоман з симптомами ломки в ЦНАП і хоче зареєструвати старлінк. Тут не потрібно бути Шерлоком Холмсом, щоб зрозуміти, що до чого. А далі - справа техніки. Старлінка по факту у тебе нема, зате є телефон з відповідною перепискою.
24.02.2026 12:27 Відповісти
Це називається "контрольна закупка"..і оперативно-розшукові заходи не потрібні і премія чи подяка гарантовані
24.02.2026 22:00 Відповісти
30 баксів + 30 баксів = два епічних довбо(ОЙ)ба доскону у буцигарні...
24.02.2026 11:38 Відповісти
а вони такі не одні в Україні....
24.02.2026 11:38 Відповісти
Редакція - майстри новинних фото. В заголовку "затримано подружжя", на головній сторінці на фото новини два чуваки з заблюреними мармизами, які тримаються за руки і в одного напис "СБУ"
24.02.2026 12:03 Відповісти
Я теж спочатку подумав, що то гей-пара. )
24.02.2026 19:51 Відповісти
А скільки міндічу світить , або крупі ?
24.02.2026 12:38 Відповісти
Не все так однозначно То свої, ну з тих ефективних менеджерів
24.02.2026 13:07 Відповісти
Ага! Ви б ще спитали, скільки баканову світить...
25.02.2026 00:08 Відповісти
За зраду України має бути страта, бажано публічне повішання на центральних площах міст і сіл.

І труп не знімати 2 тижні.
Урок Патріотизму в 1 класі має обов'язково включати відвідання цих місць публічного покарання.
Всі українські діти виростуть патріотами.

СЛАВА УКРАЇНІ!
24.02.2026 13:36 Відповісти
На кол усіх - яким місцем думають, через те й страчувати
24.02.2026 18:02 Відповісти
Якось не по-людськи. За два тижні засмердяться.
24.02.2026 19:54 Відповісти
А якщо помилились, як ото з ДНК аналізом, завжди можна реабілітувати посмертно. Делов-то!
25.02.2026 03:19 Відповісти
.. оо .. новий вид бізнесу народився !! .. сволота безмозга із зе - лохторату товпою повалить !!
24.02.2026 15:18 Відповісти
За 30 баксів на довічне. Потужний ріск менеджмент. 😆
24.02.2026 15:32 Відповісти
треба їх відправити розміновувати поля.
24.02.2026 15:55 Відповісти
здаєтся це гуманно
24.02.2026 17:00 Відповісти
Ви розстроїлись фактом продажу чи невисокою ціною? Бо якось так виглядає.
24.02.2026 20:00 Відповісти
Справжнi "люди" крадуть мiлiони!
24.02.2026 22:07 Відповісти
Новина про те, як швидко заробити собi довiчне ув'язнення.
24.02.2026 22:05 Відповісти
лошари. палитись так тупо без жодних гарантій оплати.. аванс би видурив, заплатив би комуналку, і пішов би до СБУ маякнути.. лох єто судьба.
24.02.2026 22:17 Відповісти
Да....... Та цеж місцеві цигани. Але яка глибока розмова -30 баксів дамо, коли покажеш талон на реєстрацію. Та я приведу ще 5 вони готові..Вони так весь табор приведуть в ЦНАП. Давно так не сміявся.
25.02.2026 03:43 Відповісти
ЭТО Ж КАКИМИ НАДО БЫТЬ ТУПЫМИ ДЕБИЛАМИ ЧТОБЫ ЕЩЁ В ПАРЕ ГОВНОМУТИТЬ )))
25.02.2026 04:36 Відповісти
Нічого їм не буде 🙃 довести , що подружжя знало що реєструвало їх на ворога можливо , якщо в спілкуванні справді це було вказано , а тут - звичайна маніпуляція. Цікаво , а хтось хоч відео з речником СБУ дивилися 😅😅 бо мабуть я один , зате пропонують і на органи і розстрілювати.
25.02.2026 06:13 Відповісти
Ага , зато вже вішати готові. Завтра в цих "вішальників" телефон зламають , згенерують листування і будуть вони руки заламувати і плакати , що їх підставили і що вони ні в чому не винні, будуть вимагати розслідування і з'ясування всіх обставин...
25.02.2026 09:18 Відповісти
Нічого ламати не потрібно. При затриманні диверсанта просто потрібно витягти вже готовий телефон з перепискою з кимось. І нічого доводити не потрібно. Адже " агент фсб" який "вербував" ніяких свідчень давати не буде. Успіх операції - 100%.
25.02.2026 11:43 Відповісти
гидота смердюча!
25.02.2026 07:18 Відповісти
30 баксів за пожиттєве. Що з людьми не так?
25.02.2026 08:12 Відповісти
Я нашим спец службам не вірю. 30 долл.це смішно....
25.02.2026 10:22 Відповісти
Ну, скільки виділили на спецоперацію...Решта самі знаєте де.
25.02.2026 11:09 Відповісти
Продешевили! Всього за 30 срібняків продались...
26.02.2026 10:57 Відповісти
жлобський какаразнічний лохторат Зєлєнского..
26.02.2026 18:04 Відповісти
 
 