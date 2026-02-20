Блокування Starlink і Telegram створило значні проблеми для військових РФ, - розвідка Естонії

Естонська розвідка повідомила, що блокування терміналів Starlink та обмеження Telegram у Росії створили значні проблеми для російських військових.

Про це розповів командувач розвідувального центру Сил оборони Естонії, полковник Антс Ківісельг, пише Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

За його словами, скоординоване з Україною блокування Starlink компанією SpaceX та обмеження Telegram вплинули на хід бойових дій.

"Обмеження на Starlink призвели до зменшення кількості ударів російських БпЛА по українських тилових підрозділах, а обмеження на месенджер заповільнили обмін інформацією між російськими військовими", - зазначив Ківісельг.

Полковник уточнив, що хоча говорити про "колапс" російської системи управління некоректно, ці заходи однозначно посприяли українським контратакам. Минулого тижня українські сили почали контрнаступальні дії у Запорізькій області, зокрема в районі Гуляйполя, та змогли стабілізувати ситуацію.

Ківісельг також повідомив про просування українських оборонців на Донеччині в районах Добропілля, Олександрівки, Костянтинівки, Дружківки та Слов’янська. Водночас Росія не змогла оточити Покровськ-Мирноград, попри тривалі бої.

Інтенсивність повітряних ударів РФ залишилась стабільною: приблизно 1100 БпЛА і 60 ракет на тиждень. Цілями обстрілів залишаються об’єкти енергетики, транспортної інфраструктури, промислові та медичні об’єкти.

За словами полковника, паралельно Україна завдає ударів вглиб території Росії по НПЗ, терміналах, заводах та об’єктах енергетики.

  • Нагадаємо, у Росії з 1 квітня можуть повністю заблокувати месенджер Telegram.

Відключення Starlink росіянам

25 січня фахівець із радіотехнологій Сергій (Флеш) Бескрестнов, який став радником міністра оборони Михайла Федорова з технологічних напрямів, заявив про ймовірне використання росіянами супутникового інтернету Starlink на ударних БпЛА "Шахед".

Пізніше міністр оборони Федоров повідомив, що Міністерство оборони України разом із компанією SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА.

они уже отменили запрет на телеграм воякам, а вот старлинки да пока не нашли нормальной альтернативы
20.02.2026 14:29 Відповісти
Як лізли,так і лізуть...
20.02.2026 15:10 Відповісти
Проблем у них куча, экономике писец, денег нет, никто их не поддерживает. А каждый день захватывают по кусочку украинской земли. Ничего не смущает?
20.02.2026 15:11 Відповісти
Ось це "по кусочку".
Має бути так: раз - Харків оточено, два - Суми оточено, три - Донбаснаш, чотири - Лівобережя розрізане по лінії "Дніпро-Ізюм", п'ять - пробитий коридор на ПМР. І на кожний раз - лічені дні.
Вторая армія міра ж.
Замість цього - "по кусочку" просраний Куп'янскь.
20.02.2026 16:41 Відповісти
А вот, через две недели, и Эстонская разведка это отметила!
20.02.2026 17:53 Відповісти
 
 