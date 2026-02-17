У Росії заявили про можливе повне блокування Telegram з 1 квітня, - Baza

У Росії з 1 квітня можуть повністю заблокувати месенджер Telegram.

Про це повідомив телеграм-канал Baza із посиланням на власні джерела, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За даними каналу, Роскомнадзор нібито планує "тотальне блокування месенджера" за аналогією з Instagram і Facebook, які належать компанії Meta та визнані в РФ екстремістськими й заборонені.

Стверджується, що Telegram може перестати працювати на всій території Росії як через мобільний інтернет, так і через Wi-Fi.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Є тисячі випадків передачі українцями даних ФСБ через Telegram, але влада продовжує ігнорувати цю "чорну діру", - Юрчишин

Відповідь у Роскомнадзорі

Водночас у Роскомнадзорі не підтвердили, але й не спростували цю інформацію. У відомстві заявили, що "нічого додати до раніше опублікованої інформації з цього питання" не можуть.

Раніше, 10 лютого, регулятор посилив заходи щодо уповільнення роботи Telegram. За даними "Коммерсанта", час обробки запитів доменом сервісу зріс удвічі. У Роскомнадзорі заявляли, що продовжать обмеження, якщо компанія не розмістить сервери в Росії та "не виконуватиме російське законодавство".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія намагалася повністю заблокувати WhatsApp, - Politico