У Росії заявили про можливе повне блокування Telegram з 1 квітня, - Baza
У Росії з 1 квітня можуть повністю заблокувати месенджер Telegram.
Про це повідомив телеграм-канал Baza із посиланням на власні джерела, передає Цензор.НЕТ.
За даними каналу, Роскомнадзор нібито планує "тотальне блокування месенджера" за аналогією з Instagram і Facebook, які належать компанії Meta та визнані в РФ екстремістськими й заборонені.
Стверджується, що Telegram може перестати працювати на всій території Росії як через мобільний інтернет, так і через Wi-Fi.
Відповідь у Роскомнадзорі
Водночас у Роскомнадзорі не підтвердили, але й не спростували цю інформацію. У відомстві заявили, що "нічого додати до раніше опублікованої інформації з цього питання" не можуть.
Раніше, 10 лютого, регулятор посилив заходи щодо уповільнення роботи Telegram. За даними "Коммерсанта", час обробки запитів доменом сервісу зріс удвічі. У Роскомнадзорі заявляли, що продовжать обмеження, якщо компанія не розмістить сервери в Росії та "не виконуватиме російське законодавство".
- Нагадаємо, месенджер WhatsApp заявив, що 12 грудня російська влада намагалася повністю заблокувати сервіс на території країни, щоб змусити користувачів перейти на державний додаток для стеження.
Опариши проти трупів.
Блокуйте все - від мобільного зв*язку до інтернета !
Телетайп, телеграф, діскові телефони, поштові повозки і голуби, проводне радіо і 2 канала ТВ !
" біндєравці провели СВО проти ТГ"
