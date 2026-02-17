У Росії заявили про можливе повне блокування Telegram з 1 квітня, - Baza

У Росії з 1 квітня можуть повністю заблокувати месенджер Telegram.

Про це повідомив телеграм-канал Baza із посиланням на власні джерела, передає Цензор.НЕТ.

За даними каналу, Роскомнадзор нібито планує "тотальне блокування месенджера" за аналогією з Instagram і Facebook, які належать компанії Meta та визнані в РФ екстремістськими й заборонені.

Стверджується, що Telegram може перестати працювати на всій території Росії як через мобільний інтернет, так і через Wi-Fi.

Відповідь у Роскомнадзорі 

Водночас у Роскомнадзорі не підтвердили, але й не спростували цю інформацію. У відомстві заявили, що "нічого додати до раніше опублікованої інформації з цього питання" не можуть.

Раніше, 10 лютого, регулятор посилив заходи щодо уповільнення роботи Telegram. За даними "Коммерсанта", час обробки запитів доменом сервісу зріс удвічі. У Роскомнадзорі заявляли, що продовжать обмеження, якщо компанія не розмістить сервери в Росії та "не виконуватиме російське законодавство".

Топ коментарі
+9
Що це за напівзаходи ?
Блокуйте все - від мобільного зв*язку до інтернета !
Телетайп, телеграф, діскові телефони, поштові повозки і голуби, проводне радіо і 2 канала ТВ !
17.02.2026 12:02 Відповісти
+6
Эх, харашо!
17.02.2026 11:59 Відповісти
+4
А шо ж таке? Тут вже другий рік нас запевняють, що телеграм - це прям фсб-шний проєкт, що його москалі контролюють, що його в Україні треба заборонити... І тут опа.. вони самі собі його забороняють? Як же ж так?
17.02.2026 12:20 Відповісти
Зелені мухи проти гівна.
Опариши проти трупів.
17.02.2026 11:58 Відповісти
Эх, харашо!
"...в странє совецкой жить!"
17.02.2026 12:17 Відповісти
Та шо ж хорошого? Для бидломаси щоб не знала правду Instagram і Facebook працювати не буде, а для кацапсячих ботів та гебні *********** яка вербує нашу українську бидлоту працюватиме дуже добре.
17.02.2026 12:52 Відповісти
кацапи порять малореалізуєму в їх умовах хню на яку треба витрачати купу ресурсів ... Що ж тут поганого? хай порять
17.02.2026 13:02 Відповісти
Тож будемо знати, що кацапи, які з'являютьця в Телеграмм, то є фсбшні агенти!
17.02.2026 13:28 Відповісти
Чому так довго чекати,перше березня ближче😁
17.02.2026 13:19 Відповісти
В Совку навіть сексу з піпіфаксом не було, то виникає питання - як шо вони хочуть відновити отой Совок то нахера блювотині людства з тавром "росиянин" той телеграм і навіть інтернет з піпіфаксом? І їм до лампади і нам тут це гівно не потрібне. Нехай дивлятся 1 програму ТВ з Останкино а сраку підтірають влітку лопухом а в зімку газетоя "Савьецькая расея". Покі по той вежі добрі птахи не прилітіли.
17.02.2026 12:03 Відповісти
Тьолік Шарій вже почав скиглити:
" біндєравці провели СВО проти ТГ"
17.02.2026 12:03 Відповісти
Це фсбшна операція прикриття.
17.02.2026 12:40 Відповісти
17.02.2026 13:47 Відповісти
Це ж одні ті самі й виють .
17.02.2026 13:01 Відповісти
Буде тільки для "ізбраних", фсбшних ботів з ольгіно та інших кацапопомийок! 😁
17.02.2026 13:31 Відповісти
В кацапів вже виють, навіть Зетники.
17.02.2026 12:22 Відповісти
17.02.2026 12:24 Відповісти
Це щоб зняти підозри з цієї помийки? Щоб українці заспокоїлись? У ФСБ РФії доступ все одно залишиться.
17.02.2026 12:38 Відповісти
ща у местных которые вопели про запретить телегу мозг сломается🤣
17.02.2026 12:39 Відповісти
Треба прискоритись, нащо тягнути аж до квітня.
17.02.2026 12:55 Відповісти
Одна фраза - нехай розмістить сервери в рашці. Ключове. Олігархи Х.....вложилісь крєпко і вся тягомотина була з цим пов'язана. Наши дєньгі-ми керуємо. Отдай по хорошему. А брати вивели за кордон і показують фігуру з ліктевим суглобом, всьо чісто по русскі.
17.02.2026 13:00 Відповісти
 
 