Росія намагалася повністю заблокувати WhatsApp, - Politico

Месенджер WhatsApp заявив, що 12 грудня російська влада намагалася повністю заблокувати сервіс на території країни, щоб змусити користувачів перейти на державний додаток для стеження.

"Російський уряд спробував повністю заблокувати WhatsApp, щоб змусити людей перейти на державний додаток для стеження", - йдеться в заяві.

У компанії зазначили, що такі дії можуть негативно вплинути на безпеку користувачів. "Спроба ізолювати понад 100 мільйонів користувачів від приватного та безпечного спілкування є кроком назад і може призвести лише до зниження рівня безпеки людей у Росії", - підкреслили у WhatsApp.

Реакція РФ

Речник Крємля Дмитро Пєсков заявив, що подальша доля сервісу залежить від позиції корпорації Meta.

"Якщо корпорація дотримуватиметься безкомпромісної позиції і, я б сказав, продемонструє свою неготовність пристосуватися до російського законодавства, то шансів немає", - зазначив він.

12.02.2026 14:08 Відповісти
ще потрібно количий дріт натягнути під напругою, та друкувати газету Правда.
12.02.2026 14:03 Відповісти
обнести рашку 100-метровим бетонним парканом і наповнити до країв водою
12.02.2026 14:09 Відповісти
І насипати цементу...
12.02.2026 14:32 Відповісти
12.02.2026 14:09 Відповісти
Сміялися з шахедів
сміялися з бусифікації
сміялися з піхоти на мотоциклах
сміялися з даунбасців що какаять в пакети
що там ще?
сміємося?
12.02.2026 14:25 Відповісти
кацапы так обижаются когда с вяликих смеются .
12.02.2026 14:29 Відповісти
А саме смішне,що потім нам,українцям не смішно
От вангую що і в Україні запропонують теж саме
12.02.2026 14:36 Відповісти
Уже. Только начать решили с телеграмма) Потом запилят в дию, какой-то чатик и будет нац. мессенджер)
12.02.2026 14:41 Відповісти
сомневаюсь что ты украинец.украинцы буду смеяться с кацапов и призирать их нисмотря ни на что! вяликие дают мнооого причин для этого.
12.02.2026 14:41 Відповісти
 
 