Росія намагалася повністю заблокувати WhatsApp, - Politico
Месенджер WhatsApp заявив, що 12 грудня російська влада намагалася повністю заблокувати сервіс на території країни, щоб змусити користувачів перейти на державний додаток для стеження.
Про це повідомляє Politico з посиланням на заяву компанії в X, передає Цензор.НЕТ.
"Російський уряд спробував повністю заблокувати WhatsApp, щоб змусити людей перейти на державний додаток для стеження", - йдеться в заяві.
У компанії зазначили, що такі дії можуть негативно вплинути на безпеку користувачів. "Спроба ізолювати понад 100 мільйонів користувачів від приватного та безпечного спілкування є кроком назад і може призвести лише до зниження рівня безпеки людей у Росії", - підкреслили у WhatsApp.
Реакція РФ
Речник Крємля Дмитро Пєсков заявив, що подальша доля сервісу залежить від позиції корпорації Meta.
"Якщо корпорація дотримуватиметься безкомпромісної позиції і, я б сказав, продемонструє свою неготовність пристосуватися до російського законодавства, то шансів немає", - зазначив він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
сміялися з бусифікації
сміялися з піхоти на мотоциклах
сміялися з даунбасців що какаять в пакети
що там ще?
сміємося?
От вангую що і в Україні запропонують теж саме