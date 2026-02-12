Росія намагалася повністю заблокувати WhatsApp, - Politico

Месенджер WhatsApp заявив, що 12 грудня російська влада намагалася повністю заблокувати сервіс на території країни, щоб змусити користувачів перейти на державний додаток для стеження.

Про це повідомляє Politico з посиланням на заяву компанії в X, передає Цензор.НЕТ.

"Російський уряд спробував повністю заблокувати WhatsApp, щоб змусити людей перейти на державний додаток для стеження", - йдеться в заяві.

У компанії зазначили, що такі дії можуть негативно вплинути на безпеку користувачів. "Спроба ізолювати понад 100 мільйонів користувачів від приватного та безпечного спілкування є кроком назад і може призвести лише до зниження рівня безпеки людей у Росії", - підкреслили у WhatsApp.

Реакція РФ

Речник Крємля Дмитро Пєсков заявив, що подальша доля сервісу залежить від позиції корпорації Meta.

"Якщо корпорація дотримуватиметься безкомпромісної позиції і, я б сказав, продемонструє свою неготовність пристосуватися до російського законодавства, то шансів немає", - зазначив він.

